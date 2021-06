Karanteeneja välttävistä EM-kisaturisteista huolissaan oleva HUSin Lehtonen oli itsekin Pietarissa – vetoaa saamiinsa rokotteisiin

Pietarissa jalkapallon EM-kisoissa käyneiltä on löytynyt jo lähes 100 koronatapausta.

Etelä-Suomen tartuntatautiviranomaisilla on tiedossa tapauksia, joissa jalkapallon EM-kisoissa Pietarissa käyneet eivät ole Suomeen palattuaan noudattaneet karanteeniohjeita tai joissa jopa positiivisesta koronavirustestituloksesta huolimatta on liikuttu yleisillä paikoilla ja käyty ravintoloissa.

Näin sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

– Tällaista olen kuullut. Olen tosin nyt lomalla eli olen sen informaation varassa, mitä kollegat ovat kertoneet, Lehtonen sanoi.

Lehtonen sanoo kuulleensa myös WhatsApp-ryhmistä, joissa neuvotaan, miten vastataan tartuntatautiviranomaisten kysymyksiin ”oikein” välttääkseen karanteenit.

Lehtonen muistuttaa, että lähes 100 todettua koronatapausta ovat vain rajalla tehtyjen testien tulokset.

– Jos on saanut tartunnan 1–2 päivää aikaisemmin, sehän ei rajatestissä vielä näy.

Sen takia on Lehtosen mukaan hyvin tärkeää käydä uudessa testissä 72 tuntia Suomeen paluun jälkeen ja olla karanteenissa siihen saakka tapaamatta ketään oman perheen ulkopuolista henkilöä. Jos toinenkin testitulos on negatiivinen, karanteenin voi keskeyttää.

Pelkästään tiistai-iltana Vaalimaan raja-asemalla oli 1 700 rajanylittäjää. Kaikkia ei pystytty edes testaamaan resurssipulan takia.

Monelle Pietarista palanneelle 72 tuntia tulee täyteen juuri juhannuksena.

– Kuinka moni järjestelee juhannuksenvieton osaltaan uudelleen, jää pois sovituista juhannusmenoista ja on sen sijaan karanteenissa ja käy juhannuksena vielä testissä? Siinä on se haaste, Lehtonen sanoo.

– Realiteetti kuitenkin on, että aika iso osa faneista on nuoria miehiä, jotka eivät muuta omia juhannussuunnitelmiaan. Valtaosa osaa tietysti toimia vastuullisesti, mutta mukaan mahtuu myös muita. Toiset toimivat vastuullisemmin kuin toiset, Lehtonen kuvaa.

Lehtonen toivoo tässä tilanteessa jokaiselta kuitenkin erityistä vastuullisuutta, jotta koronavirus ei ryöpsähdä Suomessa uudelleen. EM-kisaturismi esimerkiksi kaksinkertaisti Helsingin koronavirustartunnat torstaina.

Pietarin koronatilanne tiedettiin riskialttiiksi jo ennen EM-turnauksen alkua. Viranomaiset kehottivat, että paikalle lähtemisen sijaan kisat katsottaisiin kotisohvalta televisiosta.

Suomi pelasi alkulohko-otteluistaan kaksi vuoden 2018 MM-kisoja varten rakennetussa Gazprom-areenassa.

Ei ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä, että kisaturistit tuovat kymmeniä tartuntoja mukanaan Suomeen.

– On kuitenkin niin, että millään suosituksilla ei pystytä matkailua estämään, koska jokaisella on perustuslaillinen oikeus lähteä Suomesta ja palata maahan. Enemmänkin kyse on siitä, miten vastuullisesti matkat toteutetaan. Ehkä tässä yliarvioitiin ihmisten halukkuutta sopeutua karanteenisäädöksiin, Lehtonen summaa.

Pikaviestipalvelu Twitterissä kummeksuttiin sitä, kun kävi ilmi, että Lehtonen itsekin oli ollut Pietarissa katsomassa EM-jalkapalloa. Lehtonen puolustautuu sillä, että hän on saanut molemmat rokoteannokset ja täten parhaan mahdollisen suojan myös virusvariantteja vastaan.

Lehtonen on myös Suomen maajoukkueen kannattajat ry:n SMJK:n jäsen. Hän kertoo käyneensä yhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa kirjeenvaihtoa, jotta SMJK:n jäsenet toimisivat mahdollisimman vastuullisesti palattuaan Suomeen.

Totta on myös se, että vaikka Pietarissa olisi itse yrittänyt miten välttyä tartunnoilta, omasta itsestä riippumattomien seikkojen takia se ei joka tilanteessa ole mahdollista. Venäläiset kun eivät juuri kasvomaskia käytä eivätkä turvavälejä pidä. Pietarin metrossakin ollaan ajoittain kuin sillit suolassa.

Esimerkiksi Pietarin metrossa ei ollut helppo pitää 1–2 metrin etäisyyttä muihin. Lisäksi kasvomaskia käytti vain hyvin pieni prosentti matkustajista.

– Näin se juuri on. Ainoa turva on kaksi saatua rokotusta. Suurin osa futisturisteista oli juuri niitä, jotka eivät olleet saaneet rokotusta ollenkaan tai korkeintaan yhden annoksen, Lehtonen sanoo.

Pietarissa on valloillaan deltavariantti (Intian-virusmuunnos), jonka tiedetään voivan tartuttaa kertaalleen rokotettuja ja myös jonkin verran täyden rokotussarjan saaneita.

Esimerkikisi moni vain Suomi–Belgia-peliin lipun etukäteen saanut saattoi hankkia Pietarissa pääsylipun myös Suomi–Venäjä-peliin – ja näin parin päivän reissu venyi äkkiä viikon mittaiseksi.

Lehtosen mukaan tautiriskiä kasvatti sekin, että moni oli Pietarissa melko pitkään, kaikkiaan viikon verran.

– Kun ihmiset peruivat ja lippuja vapautui, niin ne, joilla oli pääsylippu ekaan matsiin (16.6. Suomi–Venäjä), pystyivät hommaamaan lipun vielä toiseenkin peliin (21.6. Suomi–Belgia). Ja vastaavasti ne, joilla oli lippu vain jälkimmäiseen peliin, saivat lipun myös ensimmäiseen peliin.

Lehtonen ei kertonut tarkemmin, kuinka pitkään hän itse Pietarissa oli.