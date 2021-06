Nyt on lämmin juhannus, jopa 29 astetta! Ukkoset ja sateet voivat olla rajuja – näillä alueilla kokon polttaminen on kielletty

Keskisessä Suomessa kehittyy iltapäivän ja illan aikana voimakkaita ukkospuuskia, joiden yhteydessä voi sataa rankasti.

Juhannusaaton sää on pääasiassa hyvin poutainen ja lämmin kaikkialla Suomessa. Lämpötila on Etelä-Suomesta Keski-Lappiin saakka yli 20 asteessa. Suomen etelä- ja keskiosaan on luvassa jopa hellelukemia aina 29 asteeseen saakka. Pohjois-Lapissa jäädään alle 20 lämpöasteen.

Juhannuksenviettoa tulevat kuitenkin kiusaamaan paikalliset ja mahdollisesti rajutkin ukkospuuskat.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja. Niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita, yli 15 metriä sekunnissa olevia tuulenpuuskia.

Ukkospuuskien lomassa voi sataa rankasti, yli 20 millimetriä tunnissa.

– Kauhean tarkasti ei pystytä sanomaan, missä ukkosia on, koska puuska voi syntyä paikallisesti melko nopeasti. Iltaa kohti ukkosia kuitenkin leviää lännestä, ja sade voi olla kovaakin, päivystävä meteorologi Jani Sorsa Ilmatieteen laitokselta sanoo.

Sorsa sanoo, että ukkospuuskat liikkuvat hitaasti kohti itää, mikä tarkoittaa, että niiden yhteydessä esiintyvät sadekuurot voivat olla melko pitkäaikaisia.

Alkuviikon kaltaisia myrskytuhoja ei ole juhannusaattona odotettavissa.

Juhannusaaton ukkosista ei kuitenkaan odoteta sellaisia myrskytuhoja kuin alkuviikon rajuilmoista. Haittaa esimerkiksi liikenteelle ei pitäisi olla muuten kuin kovan sateen aiheuttamana heikentyneenä näkyvyytenä.

– Jos kuitenkin osuu voimakas ukkospuuska kohdalle, on parempi vetäytyä sisätiloihin. Rankat sateet ovat ehkä kuitenkin ukkosia merkittävämpi tekijä, Sorsa sanoo.

Pitkä hellejakso on lämmittänyt uimavedet. Sorsa sanoo, että lähes Oulun korkeudelle saakka vesien pintalämpötila on yli 20 astetta.

– Etelässä, vähän Kouvolan pohjoispuolella on kaistale, jossa vesien pintalämpötila on yli 24 astetta. Aika lämpöisiä vedet ovat, Sorsa sanoo.

Kahdeksan maakunnan alueella on voimassa metsäpalovaroitus, eli juhannuskokkoa ei saa niissä polttaa.

Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

– Avotulen teko, siis myös kokon polttaminen, on näillä alueilla kielletty, Sorsa muistuttaa.