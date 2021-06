Pietarista palanneilta EM-kisaturisteilta on löytynyt paljon koronatartuntoja. Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan uuden epidemia-aallon vaara on olemassa.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan nyt on ensiarvoisen tärkeää, että Suomeen palanneet kisaturistit noudattaisivat ohjeita toiseen testiin menemisestä ja karanteenista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on huolissaan koronaepidemian mahdollisesta uudesta aallosta. Syynä huoleen on se, että Pietarista jalkapallon EM-kisoista palanneet turistit ovat tuoneet mukanaan paljon koronatartuntoja.

Tartunnat ovat Lehtosen mukaan kääntyneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella nousuun, ja matkailijoiden positiiviset testitulokset ovat kaksinkertaistuneet sitten viime viikon.

– Tilanne on huolestuttava. En olisi uskonut, että tartuntamäärät kaksinkertaistuvat viikossa. Jos katsoo Pietarin tartuntakäyriä tällä hetkellä, niin ne menevät melkein suoraan ylöspäin. Ei ole mitenkään mahdotonta, että sama siirtyy tänne, Lehtonen sanoo.

Lue lisää: Jo lähes 100 korona­tapausta Pietarissa käyneillä – osa suomalaisten matkailijoiden tartunnoista jäljitetty yhteen ravintolaan

Lehtonen muistuttaa, että vain vähän yli kymmenen prosenttia suomalaisista on saanut kaksi rokoteannosta. Venäjällä yleisen deltavariantin tiedetään tartuttavan kertaalleen rokotettuja ja jonkin verran myös kahteen kertaan rokotettuja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi keskiviikkona, että Pietarissa matkailleilla suomalaisilla on todettu jo lähes sata koronatartuntaa. Tartuntoja on THL:n mukaan todennäköisesti myös muilla Pietarissa matkustaneilla.

Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) esitti huolensa tartuntaluvuista Twitterissä torstaina.

– Tartuntamäärät Helsingissä nousseet huolestuttavasti viimeisen kahden päivän aikana. Syy on selvä: EM-kisaturismi Pietarissa. Esim. tänään Helsingissä 40 uutta koronatapausta, joista vähintään 19 kisaturisteilla, Vapaavuori kirjoitti.

Lehtonen painottaa, että nyt on kriittistä saada tartuntaketjut katki. Monet kisaturistit ovat kuitenkin matkustaneet bussiseurueissa, mikä hankaloittaa tartunnanjäljitystä.

– Seurueissa on usein ollut monen kunnan asukkaita, jolloin porukka jakaantuu laajalle.

Lehtosen mukaan onkin ensiarvoisen tärkeää, että Suomeen palanneet kisaturistit noudattaisivat ohjeita toiseen testiin menemisestä ja karanteenista.

Suomeen saapuvien kuuluisi käydä koronatestissä rajalla ja pysyä kaksi viikkoa karanteenissa tai käydä 72 tuntia rajanylityksen jälkeen toisessa testissä. Jos toinenkin testitulos on negatiivinen, voi karanteenin keskeyttää.

– Juhannuksena pitäisi olla kotona perheen kesken, eikä lähteä minnekään bailaamaan. Hiukan epäilen, onnistuuko, Lehtonen sanoo.

Helsingin tartuntatautiviranomaisilla on Lehtosen mukaan tiedossa tapauksia, joissa karanteeniohjeita ei olla noudatettu. Joissain tapauksissa jopa positiivisesta testituloksesta huolimatta on liikuttu ihmisten keskuudessa.

Lue lisää: Sanna Marin huolissaan itä­rajan ylittäneiden turistien mukana tulleista tauti­tapauksista

Tiistai-iltana Vaalimaan raja-asemalla oli 1 700 rajanylittäjää. Testaajia asemalla oli vain kaksi ja 800 ihmistä jäi testaamatta. Heiltä kerättiin henkilötiedot ja heidät opastettiin testiin omassa kotikunnassaan.

– Kymsote olisi voinut tehdä päätöksen, että ihmiset jätetään raja-alueelle odottamaan aseman aukeamista, mutta he päättivät päästää porukan maahan, Lehtonen kommentoi.

Lehtosen mukaan testauskapasiteetti oli rajalla viisinkertainen normaaliin nähden. Hänen mukaansa ongelma oli, että kisoista palaavat turistit eivät lähteneet Pietarista kohti Suomea tiistaina jo aamulla, vaan vasta illalla. Tämän johdosta testaus ruuhkautui.

– Jonotus oli ihan ennakoitu. Etukäteen oli laskettu, että 3 000 ihmisen testaamisessa menee 24 tuntia. Raja-asemalla on tietty kapasiteetti ja se on auki tietyn ajan. Jos tulet sinne liian myöhään, niin ei se raja-aseman vika ole.

Toinen ongelma oli se, että liikenne ei jakautunut tasaisesti Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikkojen välillä, jolloin Vaalimaan asema ruuhkautui.

– Rajalla on tehty kaikki, mikä oli mahdollista. Suunnitelmana oli jakaa ja porrastaa liikenne kahdelle rajapisteelle. Käsittääkseni informaatiota on jaettu liikennöitsijöille aktiivisesti, mutta he eivät kuitenkaan jakaneet liikennettä niin, että raja-asemat olisivat vetäneet porukan, Lehtonen sanoo.