Neva Toursin busseilla matkustaneita on altistunut koronalle.

Pietarissa matkailleilla suomalaisilla on todettu jo lähes sata koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Määrä tulee THL:n mukaan todennäköisesti kasvamaan.

Koronalle ovat voineet altistua erityisesti matkailijat, jotka olivat Neva Toursin bussimatkalla 22.–23. kesäkuuta.

Altistusuhka koskee kaikkiaan 15 linja-auton matkustajia. Kaikki linja-autot lähtivät Pietarista tiistaina kello 12 ja suuntasivat eri puolille Suomea.

Terveysviranomaiset kehottamaan matkalaisia välttämään kontakteja perheen ulkopuolisiin henkilöihin ja hakeutumaan koronatestiin kolmen päivän kuluttua maahan saapumisesta.

Lue lisää: Sanna Marin huolissaan itä­rajan ylittäneiden turistien mukana tulleista tauti­tapauksista

Tartuntoja on THL:n mukaan todennäköisesti myös muilla Pietarissa matkustaneilla. Kaupungissa on ollut runsaasti suomalaisia seuraamassa jalkapallon EM-lopputurnauksen otteluja.

– Testiin tulee hakeutua, vaikka oireita ei olisikaan. Myös kontaktien välttäminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi juhannusjuhlat on syytä jättää väliin, jos paluun jälkeen tehtävän testin tulos on vielä saamatta, THL:n johtaja Mika Salminen muistuttaa tiedotteessa.

Venäjän koronavirusepidemia on pahentunut kesäkuussa nopeasti.

Pietarissa 14 päivän ilmaantuvuudeksi on raportoitu 240, kun Suomessa vastaava luku on 19.

Riski saada koronavirustartunta Pietarissa on selvästi suurempi kuin Suomessa. THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle.

Lue lisää: EM-matkalta palannut kävi baarissa, ajeli taksilla ja osallistui yleisö­tapahtumaan ennen positiivista koronatulosta – Kymsote: ”Kisa­turistien tartuntojen määrä erittäin huolestuttava”