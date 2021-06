Rikospaikkavideo näyttää, kuinka Viking Sallyn veriteon selvittely alkoi: ”Etsitään esinettä, joka on tylppä ja aika raskas”

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tämän viikon keskiviikkona ratkaisunsa siitä, oliko uhrien löytäjänä pidetty 18-vuotias partiopoika Viking Sallyn sittenkin murhaaja.

Viking Sallyn veriteon ja oikeudenkäynnin välillä ehti kulua melkein 34 vuotta.

Heinäkuussa 1987 tuntematon henkilö hyökkäsi sittemmin Estoniana tunnetun aluksen helikopteri­kannella nukkuneiden saksalaisopiskelijoiden kimppuun. 20-vuotias Klaus Schelkle kuoli, ja hänen naisystävänsä, 22-vuotias Bettina Taxis, sai elinikäiset vammat.

Vaikka Taxis jäi henkiin, hän menetti muistinsa kymmeneksi päiväksi eikä kyennyt kertomaan hyökkääjästä mitään. Hän muisti ainoastaan menneensä nukkumaan makuupussiin.

Rikos tapahtui Ahvenanmaan saariston kohdalla matkalla Tukholmasta Turkuun, joten rikosta alettiin tutkia Suomessa. Vuosikymmenten jälkeen poliisi päätyi lopputulokseen, että raa’an veriteon takana oli 18-vuotias tanskalainen partiopoika, jota pidettiin pitkään uhrien löytäjänä.

Syyttäjä vaatii tätä nykyä 52-vuotiaalle miehelle elinkautista vankeutta murhasta ja murhan yrityksestä. Juttua käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa toukokuussa 2021. Tuomio annetaan nyt keskiviikkona 30. kesäkuuta.

Tämän jutun yllä oleva video oli yksi oikeuden­käynnin kirjallisista todisteista. Poliisin vuonna 1987 kuvaamalta rikospaikkavideolta käy ilmi, että poliisi etsi heti tutkinnan alkumetreillä tekovälineeksi sopivaa esinettä laivan varustuksesta.

– Etsitään esinettä, joka on tylppä lyömäase, aika raskas. Se saattaa olla joku laivaan kuuluva esine, alustaa poliisi.

Rikospaikkavideolla poliisi pohtii, onko laivan kannella ollut mitään irtonaista esinettä, jota olisi voitu käyttää murhavälineenä. Laivaa rikospaikkavideolla esittelevä laivan järjestysmies Raimo Wahlsten vastaa, että kaikki laatikot on käyty jo läpi.

– Mitään muuta näissä ei ole kuin kansituoleja.

Poliisi ei koskaan saanut varsinaista tekovälinettä haltuunsa, sillä tekijä todennäköisesti heitti sen laidan yli mereen.

Poliisi kuitenkin pystyi päättelemään uhrien vammojen perusteella jotakin käytetystä aseesta. Rikostutkinnassa tekovälineeksi soviteltiin muun muassa pelastusveneen veiviä, rautasalpaa, oven auki pitämiseen käytettyä metalliputkea ja palokirvestä.

Poliisin lopullinen käsitys on, että tekoväline oli hitsauksessa käytettävä työkalu, kuonavasara. Laivalla työskennelleen matruusin mukaan kuonavasaroita säilytettiin laivalla pienessä varastossa lähellä rikospaikkaa.

Yksi poliisin tutkimista kuonavasaroista.

Todistajana esitutkinnassa kuultu matruusi piti mahdollisena, että varaston ovi oli kenties unohtunut tapahtumayönä auki. Ovi ei mennyt lukkoon kiinni painamalla, vaan se olisi pitänyt joka kerta muistaa vääntää erikseen lukkoon avaimella.

Kun veriteosta epäiltyä tanskalaista kuulusteltiin vuonna 2016, hän itse kertoi poliisille käyttäneensä teossa laivalta löytämäänsä kuonavasaraa.

Hän kertoi, että hänen aikomuksenaan oli surmata ja ryöstää uhrit, mutta koska paikalle tuli yllättäen muita partiolaisia, hän ei ennättänyt viedä uhrien omaisuutta. Hän heitti äkkiä vasaran mereen ja liittyi partiolaisten joukkoon näytelläkseen uhrien löytäjää. Se, että hän oli ollut mukana auttamassa uhreja, antoi myös hyvän selityksen hänen verisille vaatteilleen.

Tätä tunnustusta ei kuitenkaan voitu käyttää oikeudessa. Kaikki vuoden 2016 kuulustelut julistettiin oikeudessa hyödyntämiskieltoon, sillä kuulusteluja ei ollut tehty epäillyn äidinkielellä eikä hänellä ollut kuulusteluissa avustajaa.

Syytetty tanskalaismies Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa toukokuussa 2021.

Syyttäjien keskeisiksi todisteiksi jäivät näin ollen uhkaavat tekstiviestit, joita mies oli lähettänyt entiselle vaimolleen vuonna 2015. Kyseiset viestit olivat olleet myös sytykkeenä sille, että Viking Sallyn murhatutkinta ylipäänsä avattiin uudelleen vuosikymmenten jälkeen.

”Minä saan olla ylpeä siitä, että olen selviytynyt murhasta. Olen niitä harvoja, jotka ovat tehneet ratkaisemattoman -- Toinen kuollut ja toinen aivokuollut kaksi saksalaista”, kirjoitti mies viesteissään.

Tullessaan oikeudenkäyntiin Turkuun mies kiisti jyrkästi, että olisi Viking Sallyn murhaaja. Entiselle vaimolle lähetetyt viestit olivat pelkkää pelottelua.

Puolustuksen taktiikkana on ollut osoittaa, että joku muukin on voinut tehdä veriteon. Aivan käräjien viime metreillä miehen asianajaja Martina Kronström kertoi, että poliisi on saanut tekijästä uuden vihjeen.

– Vihjeessä kerrottiin verisestä miehestä, joka oli tullut sairaalaan ja kertonut olleensa laivalla. Hän oli sanonut toistuvasti: ”Kunpa sitä ei olisi tapahtunut”. Halusimme tämän esiin tuomalla osoittaa, että on myös muita mahdollisia tapahtumakulkuja

Puolustuksen esiin tuoma vihje ei käräjien päätyttyä vakuuttanut erikoissyyttäjä Heidi Röblomia.

– Sanotaanko, että vihjeitä on tullut 30 vuoden ajan, eikä tämä eroa niistä olennaisesti.