Rajatesteissä yli 7 prosentilta tiistaina Suomeen saapuneista kisaturisteista on löydetty koronatartunta. Kymsoten ylilääkäri on huolissaan, sillä luku voi vielä kertaantua.

Kymsoten ylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa on turhautunut käsillä olevaan Venäjällä käyneiden EM-kisaturistien mukanaan tuomaan ongelmaan. Oli tiedossa, että kisaturistit voivat tuoda mukanaan paljon koronatartuntoja, ja nyt niin on käynyt.

Vaalimaan raja-asemalla tiistaina tehdyistä koronatesteistä jo 7 prosenttia on osoittautunut positiivisiksi, eivätkä kaikkien testien tulokset ole vielä valmiit.

– Se on yli 10 kertaa enemmän kuin Kymsoten omalla alueella. Luku on korkea. En muista, onko missään epidemian vaiheessa missään Suomen alueella mitattu tällaisia lukuja. Se on todella korkea, Mäntymaa sanoo.

– Kun tämä ongelma oli aika helppo etukäteen ennustaa. Vaikka oli näin ainutlaatuinen tilanne, niin olisin todella mielelläni ollut väärässä tässä asiassa. Kyllä tämä voi vielä kertaantua. Ensi viikolla nähdään jonkinlaisia seurauksia.

” En pidä nyt sitä, että osa henkilöistä jäi ilman rajalla tehtyä testiä, ongelmana vaan sitä, että ylipäätänsä käytiin siellä Pietarissa.

Koronatapauksia on todennäköisesti paljon enemmän kuin nyt on todettu.

– Kun yksi henkilö on kantanut deltavarianttia, hän on altistanut koko bussin, Mäntymaa sanoo.

Tartunnan on voinut saada paitsi Pietarista myös pitkällä paluumatkalla. Deltavariantti on Venäjällä yleinen, ja suurella osalla kisaturisteja oli yksi rokoteannos, joka ei vielä suojaa deltavariantilta. Lisäksi on riskinä, ettei juhannuksena käydä testeissä, vaan tauti leviää keskikesää juhlittaessa.

Vaalimaan raja-aseman ruuhkaa tiistaina illalla.

– Nyt viimeistään, jos on käynyt Belgian pelissä (maanantaina Pietarissa), niin ei lähdetä mihinkään juhannuksen viettoon, ja jos kaveri on käynyt Belgian pelissä, niin kaveria ei oteta mukaan vaan hänet jätetään karanteeniin, mihin hän kuuluu.

” Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen.

rajatesti on Mäntymaan mukaan tietyissä tapauksissa voinut antaa virheellisen turvallisuudentunteen. Kestää tovin, että koronatartunta näkyy testeissä. Esimerkiksi maanantaina Belgian pelin aikaan Pietarissa käyneen saama koronatartunta ei välttämättä näkynyt tiistain testissä.

– Rajalla otettu negatiivinen testi ei todellakaan tarkoita sitä, että olisi välttynyt tartunnalta. Iso osa kisatartunnoista ainakin ekan pelin jälkeen oli nimenomaan näitä kakkostestin tartuntoja, Mäntymaa sanoo.

Kun tartunnasta on kestänyt 72 tuntia, on yli 90 prosentin todennäköisyys, että tartunta näkyy testissä, minkä takia Suomeen saapuneet ohjataan tuolloin toiseen testiin. Sitä ennen kuuluu pitäytyä eristyksissä.

– Jos tehdään niin kuin valitettavasti eräät kisaturistit ovat ehtineet tehdä, että käydään rajalla, saadaan negatiivinen testitulos ja sen jälkeen vähät välitetään ja lähdetään viihteelle, voidaan altistaa kymmenittäin ihmisiä.

– Meillä on tiedossa omalta alueeltakin tapaus, jossa Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen. Hän on ennättänyt jo altistaa lukuisia henkilöitä.

Positiivisen koronatestin antaneet ovat olleet pääasiallisesti oireettomia. Vaalimaalla positiivisen koronanäytteen antaneista suurin osa on nuoria miehiä, jotka ovat pääkaupunkiseudun ohella kotoisin Pori-Tampere-Mikkeli-akselin eteläpuolelta.

Pietarista Etelä-Suomeen ajettaessa suurilla teillä sijaitsevat rajanylityspaikat ovat Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemat, joista E18-tiellä sijaitseva Vaalimaan asema täyttyi EM-kisaturisteista. Nuijamaalla rajan tiistaina ja keskiviikkona ylittäneiden antamista testeistä 14 on todettu positiivisiksi.

– Mulla on sellainen tieto, että osa on ollut yhdellä annoksella rokotettuja, mutta sehän ei deltan kohdalla anna kovin tukevaa suojaa vielä, mutta on kyllä sikäli hyvä, että jonkinlaista vakavan tautimuodon suojaa yhdestäkin annoksesta on, vaikka sairastumista vastaan tarvitaan se kaksi rokotetta, Mäntymaa sanoo.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote kertovat yhteisessä tiedotteessaan olevansa erittäin huolissaan tilanteesta.

Tiistai-iltana Vaalimaan raja-asemalle ajoittui noin 1 700 rajanylittäjiä, ja koska testaajia oli vain kaksi, autojono pitkä ja ilta jo pitkällä, jäi heistä 800 ihmistä testaamatta. Heiltä kerättiin henkilötiedot ja heidät opastettiin testiin omassa kotikunnassaan. Tietoja on välitetty rajanylittäjien kotikuntiin, joista osaan ihmisistä on jo otettu yhteyttä ja kutsuttu koronatesteihin.

900 ihmistä testattiin tiistaina Vaalimaalla, ja tiistaista eteenpäin otetuista näytteistä 72 on positiivisia.

Suomeen saapuvien kuuluu nykyohjeistuksen mukaan käydä koronatestissä rajalla ja pysyä kaksi viikkoa karanteenissa tai käydä 72 tuntia rajanylityksen jälkeen toisessa testissä. Jos toinenkin testitulos on negatiivinen, voi karanteenin keskeyttää.

Mäntymaa sanoo, että ei ole leviämisen kannalta väliä, onko rajalla käyty testissä vai ei, jos karanteenia ei noudateta.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kuvaili torstaina STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa, että rajalla tapahtui arviovirhe, kun kaikkia matkustajia ei kyetty testaamaan.

Ministeriön johtaja Pasi Pohjola kertoi, että eri sairaanhoitopiireistä kerätään dataa Venäjällä käyneiden testituloksista ja asiasta tiedotetaan myöhemmin. Jos toinen testi osoittautuu positiiviseksi, kirjautuu asia kotikunnan papereihin.

Mäntymaan mukaan Kymsote yritti hoitaa rajavalvontaa niin hyvin kuin mahdollista.

– Ennakkotieto oli hyvin epätarkkaa ja vaihteluvälit siitä arvioista, että kuka tulee milloinkin, niin suuria, että illan viimeisinä tunteina ei pystytty vastaamaan siihen siihen asti suurimpaan ruuhkaan, joka koko liikenteeseen liittyi.

– En pidä nyt sitä, että osa henkilöistä jäi ilman rajalla tehtyä testiä ongelmana vaan sitä, että ylipäätänsä käytiin siellä Pietarissa. Tämä keskustelu on mielestäni mennyt ihan väärille radoille. Yksikään terveysviranomainen ei suositellut menemistä vaan päinvastoin varoitti koronatilanteesta ja ainakin Kymsote varoitti kisaturisteja ihan erityisesti deltavariantista. Ne jotka ovat menneet, ovat ottaneet riskin.

Suomi pelasi Pietarissa kaksi peliä: keskiviikkona 16. päivä Venäjää vastaan ja maanantaina Belgiaa vastaan. Ensimmäinen peli Tanskaa vastaan pelattiin Kööpenhaminassa. Huuhkajien kisataival jäi alkulohkoon.

Belgia voitti Suomen 2-0. Fanit kannustivat sydämellisesti Huuhkajia Pietarissa.

HUUHKAJIEN faniyhdistys Suomen Maajoukkueen Kannattajat on aiemmin tiedottanut, että se oli kertonut niin terveys- kuin rajaviranomaisille hyvissä ajoin rajanylityssuunnitelmistaan.

– Emme ymmärrä syytöksiä SMJK:ta kohtaan, koska olemme tehneet kaikkemme terveysturvallisen matkustamisen ja viranomaisten tiedottamisen suhteen, SMJK:n lausunnossa todetaan.

Hus tutkii, paljonko rajalla annettujen koronanäytteiden seassa on deltavarianttia. Tieto tulee aikaisintaan ensi viikon lopussa.

THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle. Esimerkiksi Pietarissa 14 päivän ilmaantuvuusluku on 240, kun se Suomessa on alle 20.

THL kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että ulkomailta tuotujen koronatartuntojen osuus on terävässä nousussa Helsingissä, jossa jo joka kolmas koronatartunta on ulkomailta tuotu. THL vetoaa ihmisiä käymään lomista huolimatta rokotuksissa, jotta laumasuoja paranee, eivätkä mahdollisesti maahan tulevat tautitapaukset pääse aiheuttamaan kookkaita ryppäitä.