Kymsoten ja Eksoten tiedossa on tapauksia, joissa ohjeistettua karanteenia ei ole noudatettu.

Pietarista saapuneiden kisaturistien koronatartuntojen määrä on erittäin huolestuttava, Kymsote tiedottaa.

Vaalimaan raja-asemalla otetuissa koronanäytteissä näkyy Kymsoten ja Eksoten selvästi, että Pietarissa pidettyjen EM-otteluiden kisaturisteilla on todettu tartuntoja.

Vaalimaalla otetuissa testeissä on 22.6.2021 alkaen todettu 72 positiivista näytettä. Tiistaina 22.6.2021 Vaalimalla otetuista noin 900 näytteestä kaikki eivät ole vielä valmistuneet. Lisäksi noin 800 turistia päästettiin rajan yli ilman testaamista. Heiltä kerättiin henkilötiedot ja heidät opastettiin tekemään testi omassa kotikunnassaan. Syynä päätökselle oli ruuhka, jonka syntyyn oli Kymsoten mukaan syynä se, että Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikkoja ei käytetty tasaisesti ja että merkittävä määrä matkustajista ajoitti rajalle saapumisensa tiistai-iltaan.

Vaalimaalla positiivisen koronanäytteen antaneista suurin osa on nuoria miehiä, jotka ovat pääkaupunkiseudun ohella kotoisin Pori-Tampere-Mikkeli-akselin eteläpuolelta.

Jo nyt on tiedossa useita tapauksia, joissa ei ole noudatettu karanteenia.

– Meillä on tiedossa omalta alueeltakin tapaus, jossa Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen. Hän on ennättänyt jo altistaa lukuisia henkilöitä, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Jokaisen Pietarista palaavan matkustajan, riippumatta siitä otettiinko rajalla koronatesti vai ei, on nyt ensiarvoisen tärkeä noudattaa saatuja ohjeita: omaehtoista karanteenia ja koronatestausta. Sekä Suomeen tultaessa tehtävä koronatesti että 72 tunnin jälkeen tehtävä jälkitesti ovat julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia, tiedotteessa muistutetaan.

Kymenlaaksossa todettujen koronatartuntojen lähde on viimeisen kahden viikon aikana suurimmassa osassa tapauksista (noin 64%) ollut peräisin ulkomailta, lisäksi on näihin tapauksiin liittyviä jatkotartuntoja.

THL ja STM tiedottivat aiemmin, että ulkomaisten tartuntojen osuus on kasvanut selvästi myös Helsingissä jo aiemmin. Viranomaiset muistuttavat, että testeissä on käytävä juhannuksenakin ja rokote tulisi ottaa.