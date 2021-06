Kommentti: Pride on turha, koska Suomessa asiat ovat niin hyvin – jos ajattelet näin, olet yksinkertaisesti väärässä

Pelkästään se, että tiettyjen vähemmistöjen edustajille annetaan ylemmän tahon toimesta yksi viikko vuodesta, jolloin he saavat luvan kanssa puhua omista oikeuksistaan, alleviivaa sitä, miksi Pride ei ole turha, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Tällä viikolla vietetään jälleen Pride-viikkoa. Viikon tarkoituksena on ennen kaikkea nostaa esiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia sekä muistuttaa, että samat ihmisoikeudet kuuluvat kaikille sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Pride-viikon tehtävänä on siis käytännössä muistuttaa asioista, joiden pitäisi tällä vuosituhannella olla itsestäänselvyyksiä. Näin ei kuitenkaan ole.

Lisäksi yhä edelleen kuulee Pride-viikon lähestyessä puhuttavan, että tämän kaltaiset tapahtumat ovat turhia. Suomessa kun asiat ovat jo niin hyvällä tolalla. Samaa sukupuolta olevat saavat mennä naimisiin, ja yritykset liputtavat sateenkaariväreissä Priden kunniaksi. Mitä hätää meillä siis on?

Mitä ihmiset eivät kuitenkaan tule ajatelleeksi on, että kaikki tämä on vain näennäistä. Totuus on nimittäin aivan toinen.

Aloitetaan samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat saaneet avioitua Suomessa maaliskuusta 2017 lähtien. Vain vuotta aikaisemmin Suomen evankelis-luterilainen kirkko kuitenkin linjasi, että avioliitto tulee yhä olemaan naisen ja miehen välinen liitto. Vaikka sukupuolineutraali avioliittolaki on sittemmin astunut voimaan, kirkko on pysynyt kannassaan.

Suomessa on toki pappeja, jotka ovat haastaneet kirkon kivikautiset näkemykset ja samaa sukupuolta olevia ihmisiä on näin ollen vihitty avioliittoon myös kirkollisin menoin. Enemmistö Suomen evankelis-luterilaisista papeista ei kuitenkaan toimi näin, ja onpahan kirkko myös julkisesti moittinut heitä, jotka homopareja ovat avioliittoon vihkineet.

Väännetään rautalangasta. Suomen lain silmissä kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä on oikeutettuja menemään naimisiin. Sen sijaan kirkko pitää tätä yhä syntinä. Osassa seurakunnista samaa sukupuolta olevia vihitään, mutta samaan aikaan pappi voi Suomessa saada vakavan varoituksen, mikäli hän siunaa esimerkiksi kahden miehen välisen avioliiton.

Kuulostaako tasa-arvoiselta? Ei minustakaan.

Kun puhutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista, ei voi olla sivuuttamatta myöskään translakia. Suomen istuva hallitus on sitoutunut hallitus­ohjelmassa translain kokonaisuudistukseen, mutta siitä huolimatta kirjaukset esimerkiksi lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksesta, puhekielessä pakkosterilisaatiosta, löytyvät lainsäädännöstämme edelleen.

Kokonaisuutena nykyinen translaki rikkoo monia perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia aina oikeudesta perheeseen sekä keholliseen koskemattomuuteen.

Sukupuoltaan korjanneiden ihmisten pakkosterilisaatio on asia, jota ei pitäisi sallia saati vaatia missään päin maailmaa. Se, että tätä kuitenkin vaaditaan yhä esimerkiksi Suomessa, joka mielletään monilla mittareilla moderniksi ja tasa-arvoiseksi yhteiskunnaksi, on yksinkertaisesti käsittämätöntä. Yhtä käsittämätöntä on se, ettei hallitus ole laittanut tikkua ristiin asian eteen. Tämän on pistänyt merkille muun muassa kansanedustaja Veronika Honkasalo, joka jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen eduskuntaan kesäkuussa 2020.

Niin räikeä ihmisoikeusrikkomus kuin se onkin, pakkosterilisaatio ei kuitenkaan ole ainoa seikka, joka translaissa on pielessä. Ihminen saa esimerkiksi muuttaa juridisesti sukupuoltaan vasta täytettyään 18 vuotta, ja käytännössä tämä yksinkertainen muutos henkilöllisyystodistukseen edellyttää lääketieteellisiä hoitoja sekä lukuisia psyykkisiä arvioita, joita YK vuonna 2016 vertasi kidutukseen.

Kuulostaako yhä siltä, että Suomessa ovat asiat hyvällä tolalla? Ei minustakaan.

Toki esimerkiksi Suomessa asiat ovat sikäli hyvin, että siinä missä sateenkaari­lippujen liehuttamisesta saa jossain päin maailmaa sanktioita, kotimaassa myös yritykset sonnustautuvat sateenkaariväreihin Pride-viikon lähestyessä. Asia, mikä saattaa ulospäin näyttää edistykselliseltä ja tasa-arvoiselta on kuitenkin usein kulissien takana kaikkea muuta.

Tämä ilmiö tunnetaan laajemmin nimellä sateenkaaripesu. Tällä tarkoitetaan sitä, että yritykset, jotka 52 viikkoa vuodesta ovat täysin piittaamattomia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, yrittävät hyötyä heistä karulla tavalla. Sateenkaarilogot ilmestyvät tuotteisiin muutamaksi viikoksi, mutta heti seuraavana maanantaina johtoportaassa saatetaan tehdä täysin tämän ideologian vastaisia päätöksiä eikä yrityksen henkilöstön keskuudessa ole eri vähemmistöjen representaatiosta tietoakaan.

Sosiaalisen median yleistyminen yritysten markkinointiväylänä on tuonut asiaan myös epäinhimillisen puolen, jonka nosti esiin viihdepersoonana ja muusikkona tunnettu Tuure Boelius. Hän tiivisti asian näin:

Lukuisat brändit sanovat Tuure Boeliuksen olevan heille ”liikaa” toukokuussa, mut kummasti mun managerin puhelin pirisee kesäkuussa. Vähemmistöjen kustannuksella rahan tekeminen on luotaantyöntävää.

En voisi olla Boeliuksen kanssa enempää samaa mieltä.

Kehotankin siis teitä kaikkia, jotka miellätte Priden turhaksi, miettimään, ovatko asiat Suomessa todella niin hyvin kuin kenties kuvittelette? Entä ajattelisitteko yhä näin, jos teiltä evättäisiin lukuisat perustavanlaatuiset ihmisoikeudet, kuten oikeus perheeseen? Pakkosterilisaatio kun ei riitä, sillä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöiltä on evätty myös oikeus adoptoida. Miettikääpä sitä.

Jo ylipäätään se, että tiettyjen vähemmistöjen edustajille annetaan ylemmän tahon toimesta yksi viikko tai kuukausi vuodesta, jolloin he saavat ikään kuin luvan kanssa puhua omista oikeuksistaan, alleviivaa sitä, miksi Pride ei ole turha. Oikeastaan se on niin kaukana siitä kuin olla ja voi, sillä edellä mainitsemieni esimerkkien ohella on vielä lukuisia muita syitä, miksi Pridea saa ja pitää juhlistaa.

Pride on turha vasta sitten, kun ihmiset, joita se todella koskettaa, sanovat niin. Uskallan luvata, että siihen menee vielä pitkään.