Näillä keinoilla ja välineillä pelastat hukkuvan – pelkkä ämpärikin voi riittää

Pelastamista on hyvä harjoitella. Harjoitelleena hallitset paremmin paniikkia ja osaat toimia vaaratilanteessa varmemmin. Itse veteen meneminen on viimeisiä pelastuskeinoja, sillä se voi aiheuttaa riskitilanteita. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n Anne Hiltunen opastaa millä eri välineillä vedestä voi pelastaa. Suosittu video on julkaistu alun perin 30.7.2020.

