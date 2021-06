Tuore ennuste: Juhannuksen jälkeenkin piisaa helteitä, eikä varmaa loppua näy – ”Tällä tietoa tulee yksi ryppy rakkauteen”

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus ja Juha Föhr ovat samaa mieltä siitä, että juhannuksen jälkeen piisaa helteitä.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus ECMWF on julkaissut neljän viikon sääennusteensa. Sen mukaan kuuman juhannuksen jälkeen tiedossa on monin paikoin tavanomaista lämpimämpää, lomalaisia hellivää kesäsäätä.

Kesäkuun alun kaltaista tulipunaista pätsiä kartalla ei näy.

– Vielä ei pysty sanomaan, jääkö kesäkuun kuuma jakso kesän kuumimmaksi. Kuukausiennuste jatkaa kuitenkin lämpimällä linjalla, meteorologi Jenna Salminen linjaa Forecan blogissa.

28. kesäkuuta alkava viikko on ennusteen mukaan noin keskimääräisen lämmin, etelässä ja idässä 1–3 astetta keskimääräistä lämpimämpi. 5. heinäkuuta alkava viikko lienee hieman tavanomaista lämpimämpi kuten myös 12. heinäkuuta alkava viikko, joka kuitenkin vaikuttaa tavallista sateisemmalta.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat Suomessa kesä–heinäkuun vaihteessa maan eteläosassa 20–22 astetta, keskiosassa 18–22 astetta ja pohjoisessa 16–22 astetta. Pohjoisimmissa Lapissa paikoin 14–16 astetta.

Forecan meteorologi Juha Föhrin mielestä Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ennusteet ovat rivikansalaiselle yhtä tyhjän kanssa, sillä ne laskevat viikkotason keskiarvoja.

– Viikon keskiarvo saadaan niin, että jos alkuviikko on kuuma ja loppuviikko kylmä, keskiarvo on keskimääräinen, Föhr sanoo. Hänen mielestään Britannian Readingsissa toimiva instituutio voisi jatkaa ennusteiden julkaisemista vain meteorologien käyttöön, kuten aiemminkin oli.

Juha Föhrin mukaansa säätä ennustettaessa kannattaa pitäytyä kymmenessä vuorokaudessa, johon operatiiviset ennusteet ulottuvat. Tuo kymmenen päivän ennuste lupaa Suomeen kesäistä kuumaa.

– Lämpimän sään jatkumista. Tällä tietoa tulee yksi ryppy rakkauteen ensi viikon puolivälin vaiheilla, ehkä keskiviikkona, on tuollainen ohimenevä ilmavirtaus, ja ilma on tilapäisesti viileämpi, Föhr kertoo.

– Mutta eihän se siis viileä ole, jos ajatellaan vuodenaikaan nähden, vaan näitä helteitä ei välttämättä juuri silloin Länsi- ja esimerkiksi Pohjois-Suomessa ole, hän tarkentaa.

Juhannus on kuuma, mutta ukkos- ja sadekuuroja on tiedossa.

– Tässä on epävakaisuutta. Aika lailla helteinen ilmamassa lauantaina, sunnuntaina ja perjantainakin jo. Tämän torstaipäivän viileys on ohimenevä, Föhr sanoo.

Forecalla nykyisin työskentelevä Juha Föhr muistetaan myös tv-meteorologina. Hän pitää parhaimpana sään kuvaamisen tapana suurta sääkarttaa ja -animaatioita.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo, että viime aikojen kuumuudet johtuvat Venäjän ylle parkkeeranneesta korkeapaineesta.

– Ensi viikolla se menee vähän epämääräisemmäksi ja muuttaa muotoaan, Valta sanoo.

Ensi viikolla keli on kuuma, ja lämpötilat keikkuvat hellerajan molemmin puolin. Oulua myöten koko Suomen ennuste näyttää pysyttelevän ensi viikon 20 asteen yläpuolella.

– Helteistä ilmamassaa, aika poutaa, Föhr sanoo.

Vielä Lapissakin säät ovat Föhrin mukaan kesäiset, vaikka helteitä ei pohjoisimmassa mitattaisiinkaan. Rovaniemelläkin asunut Föhr muistuttaa, että tuhat kilometriä pitkässä ja leveimmillään 500 kilometriä leveässä maassa sää on ja sen kuuluukin olla eri kolkissa erilainen.

Kesäkuu on ollut ennätyksellisen kuuma. Hellepäiviä mitataan kesäkuussa keskimäärin kahdeksan, mutta tänä vuonna niitä on takana jo 18. Koko kesäkuun lämpöennätys 33,8 on ollut vähällä rikkoutua, mutta kuumin Ilmatieteen laitoksen tilastoihin kirjautunut lämpötila on jäänyt 33,6 asteeseen, joka mitattiin päivälleen 86 vuotta sitten vuonna 1935.

Juha FöHR suosittelee sään seuraamiseen sadetutkan katsomista ja karttakuvauksia. Pitäjäkohtaiset piste-ennusteet ovat hänen mukaansa hyvin ongelmallisia, sillä niitä katsomalla voi jäädä huomaamatta kokonaisuus ja naapuripitäjään ennustetut sateet, joiden reitit voivat aina siirtyä.

– Jokaisen kuuron perässä ei pysty mitenkään juoksemaan. Pitää olla yleistieto kunnossa, että tajuaa, ollaanko sellaisessa säätilassa että niitä kuuroja kuitenkin voi tulla vai ollaanko sellaisessa säätilanteessa, että on takuuvarmaa poutaa ja aurinkoa.