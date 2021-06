Mahdolliset tartuntaketjut halutaan katkaista nopeasti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri patistaa Venäjältä palanneita matkailijoita hakeutumaan koronavirustesteihin. Hus muistuttaa, että testi tulisi ottaa 72 tunnin kuluttua Suomeen paluusta.

Lisäksi matkalaisen tulisi välttää sosiaalisia kontakteja siihen saakka, kun hän saa testituloksen.

Husista kerrotaan, että tiistaina ja keskiviikkona Vaalimaalla otetuista Husin alueen asukkaiden koronanäytteistä jo 34 on todettu positiiviseksi.

Testaaminen olisi tärkeää mahdollisten tartuntaketjujen nopean katkaisemisen vuoksi, Husin tiedotteessa muistutetaan.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on korostanut Venäjän tautitilanteen pahenemista ja testaamista. THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle. Esimerkiksi Pietarissa 14 päivän ilmaantuvuusluku on 240, kun se Suomessa on alle 20.