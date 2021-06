Wilma Ruohiston kolumni: Jos näet juhannuksena tissit, toimi näin

Missä vaiheessa vieraannuimme omasta kulttuuristamme niin pahasti, että yläosattomissa saunomisesta nousee hirveä haloo?

”Hyi saatana,” sylkäisi eräs saunoja tamperelaisen rantasaunan vilvoittelupaikalla.

Seurasimme ystäväni kanssa hämmentyneinä vierestä, kun kohteeksi joutuneet neljä muuta saunojaa yrittivät tiedustella perusteluja asiattomuuksien laukomiselle. Niitä ei saatu, joten nelikko jatkoi aurinkoisesta perjantai-illastaan nauttimista.

Mutta ei tasa-arvo pääse näin helpolla edes järvisaunalla.

Asuin aiemmin lähellä Helsingin Sompasaunaa, joissa syntymäasussaan uivat ja saunoivat varmaankin vähintään puolet kävijöistä. En siis kiinnittänyt naisoletettuihin saunojiin tai heidän yläosattomuuteensa sen suurempaa huomiota, eikä niin vaikuttanut tekevän kukaan muukaan – tuota yksittäistä mielensäpahoittajaa lukuun ottamatta.

Seuraavalla viikolla ”saunasta poistetuista tissiaktivisteista” uutisoitiin paikallisesti ja valtakunnallisesti: Mielipidettä penättiin niin tutkijoilta kuin tavan kansaltakin. Aihe poiki jopa näkökulmakirjoituksia.

Selvisi, että yläosattomat ystävykset olivat muun muassa tasa-arvoa edistämään pyrkivän aktivistiryhmä Cult Cunthin jäseniä. Solvauksen kohteeksi joutuneita saunojia oltiin kehotettu poistumaan pian lähtömme jälkeen, koska siveellisyyssäännöt ja sopimatonta ja lapsetkin näkevät herranjestas.

Nelikko oli siis pukeutuneet vääränlaiseen uima-asuun, vaikka se oli sama kuin miesten, eikä asun luonnetta ei oltu määritelty sen tarkemmin missään.

Kuulostaa samaan aikaan niin tavalliselta ja samaan aikaan epäreilulta, että pohditaanpa vähän.

Alastomuus kun ei itsessään ole laitonta – se katsotaan sukupuolisiveellisyyden julkiseksi loukkaamiseksi vasta, kun siihen liittyy jotain seksuaalista ja paheksuttavaa.

Nännien paljastamisen saunomisen ja järvessä uimisen yhteydessä ei kuvittelisi olevan sitä.

Mutta rinnathan ovat seksuaaliset ja ihminen seksuaalinen eläin, kommenttikentissä kiirehdittiin argumentoimaan.

Jos peruskoulun biologiasta on aikaa, vastasyntyneiden ruokintaan suunnitellut välikappaleet eivät ole seksualisoineet itseään. Sen on tehnyt heteropatriarkaalisessa yhteiskunnassamme aivan joku muu.

Oikeastaan ei ole kulunut edes kovin kauaa siitä, kun alastomuus ei ollut meille tabu eikä mikään: Kulttuurissamme sitä vaalittiin niin hartaasti, että vuonna 1922 Eliel Saarinen suunnitteli tuhannen markan seteliin 13 ilkialastonta suomalaista rennosti mäntymetsällä.

Suurin osa vanhan kansan juhannustaioistakin ohjeistetaan tekemään ilman rihman kiertämää.

Nopea katsaus rapakon takana kehiteltyihin sosiaalisen median palveluihin kertookin, kuinka kauas arkisesta alastomuudesta olemme karanneet.

Yhdysvalloista ja sen kiemuraisesta lainsäädännöstä juurensa juontava, erityisesti feminiinisen alastomuuden sensurointi vaikuttaa kulttuurinormeihimme sosiaalisen median kautta voimakkaammin kuin koskaan ennen. Kun ainut alastomuutta esittävä kuvasto internet-alustoilla rajoittuu pornoon, hämärtyy myös käsitys myös kehojen monimuotoisuudesta.

Sama käsitys määrittelee, kenen kehot saavat näkyä.

” Omaan kehoon, rakkauden kohteeseen, lisääntymiseen tai hengellisyyteen liittyvät valinnat ovatkin sinänsä outoja kiistelyn kohteita, että vaihtoehtojen lisääminen ei oikeastaan ole keneltäkään pois.

Tasa-arvoa voidaan tarkastella monelta kantilta. Kun jossain puhutaan sukuelinten silpomisesta ja ihmiskaupasta, oikeus yhdenmukaiseen uima-asuetikettiin tuntuu lillukanvarsiin takertuvalta identiteettipolitiikalta.

Siksi on tärkeää muistaa, että pukeutumissäännöillä on läpi aikojen pyritty kontrolloimaan, alistamaan ja eriarvoistamaan. Säännöistä on tullut niin olennainen osa kulttuurinormistoamme, ettei sitä osaa edes kyseenalaistaa.

Tälläkin hetkellä Pohjois-Korea kieltää kansalaisiaan pukeutumasta ”kapitalistisesta kulttuurista” inspiroituihin asuihin. Saudi-Arabiassa siveyspoliisi valvoo kaduilla, että naiset verhoavat itsensä tarpeeksi suuriin, pitkiin ja peittäviin kaapuihin.

Silti suomalaisten siveyssääntöjen ja saudiarabialaisen siveyspoliisin tausta-ajatus on oikeasti aika sama – siis se, että säännöt eivät ole samanlaiset kaikille.

Feminismi on henkilökohtaista vapautta valita: Omaan kehoon, rakkauden kohteeseen, lisääntymiseen tai hengellisyyteen liittyvät valinnat ovatkin sinänsä outoja kiistelyn kohteita, että vaihtoehtojen lisääminen ei oikeastaan ole keneltäkään pois.

Meillä on vain enemmän valinnanvaraa.

Kulttuuristen normien muuttaminen (tai pikemminkin naisten rintojen seksualisoinnin lopettaminen) ei tarkoita, että kaikkien täytyisi rynnätä rannalle nännit tuulta halkoen.

En varmaan itsekään tekisi niin, koska ajatus tuettomasta rasvakudoksesta rintalastan päällä tuntuu epämukavalta.

Jos kuitenkin juhannuksena kohtaat rannalla nännit, voit (uskomatonta kyllä) antaa niiden vain olla!

Sillä ei tässä loppujen lopuksi ole edes kyse tisseistä, vaan kaikille tasa-arvoisesta mahdollisuudesta nauttia elämästään täysin rinnoin.

Kirjoittaja on kaksinaismoralismiin kyllästynyt toimittaja, joka rakastaa uimista asussa kuin asussa.

