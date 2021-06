Tutkimus: Ilta-Sanomat on Suomen seuratuin uutismedia verkossa – asema vahvistunut viime vuodesta

Ilta-Sanomat on vahvistanut asemaansa Suomen seuratuimpana uutisvälineenä verkossa, ilmenee Oxfordin yliopiston yhteydessä toimivan Reuters-instituutin tuoreesta raportista.

Keskiviikkona julkistetun Digital News Reportin mukaan Ilta-Sanomien viikkotavoittavuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna. Kyselyyn vastanneista suomalaisista 61 prosenttia ilmoitti käyttäneensä Ilta-Sanomien verkkopalvelua edellisellä viikolla. Vuosi sitten luku oli 59 prosenttia.

Lukijat vierailevat Ilta-Sanomien verkkosivuilla myös aiempaa useammin. Vähintään kolmena päivänä viikossa IS.fi:tä käytti 50 prosenttia. Viime vuonna osuus oli 46 prosenttia.

– Tutkimus todistaa sen, minkä näemme myös omasta yleisöanalytiikastamme. Ilta-Sanomien käyttö on kasvanut huimasti, ja kävijämme myös käyvät usein ja lukevat käynneillään paljon. Tämä osoittaa, että kun ihmisillä on tarve tietää, mitä on tapahtunut, he tulevat Ilta-Sanomiin. Uutisten lisäksi meiltä luetaan myös valtavasti urheilua, viihdettä, lifestyleä ja Me Naisten sisältöjä, kertoo Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

– Olemme iloisia, että lukijat luottavat meihin, mutta totta kai pyrimme koko ajan kehittämään palveluamme yhä paremmaksi.

Tutkimuksen mukaan IS.fi on molemmilla mittareilla mitattuna Suomen tavoittavin uutismedia verkossa. Ilta-Sanomien kilpailijan Iltalehden verkkosivujen viikkotavoittavuus oli kyselytutkimuksen mukaan 56 prosenttia. Vähintään kolmena päivänä viikossa Iltalehteä käytti 45 prosenttia. Iltalehden lukemat eivät muuttuneet viime vuodesta.

Viiden kärkeen ylsivät myös Yle Uutisten, MTV:n ja Helsingin Sanomien verkkopalvelut. Ylen ja MTV:n luvut pitävät sisällään myös uutislähetykset Areenassa ja Katsomossa.

Raportista ilmenee, että luottamus uutisiin on keskimäärin kasvanut maailmalla. Kyselyyn osallistuneista maista Suomessa luottamus on korkeimmalla tasolla. Suomalaisista vastaajista 65 prosenttia ilmoitti luottavansa suurimpaan osaan uutisista, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa lukema oli vain 29 prosenttia. Suomessa uutisiin luottavien osuus kasvoi 9 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

Reuters-instituutin Digital News Report julkistetaan vuosittain. Tänä vuonna raportissa tarkasteltiin mediankäyttöä 46 eri maassa ympäri maailman.

Raportin yhteydessä tehtyyn kyselyyn osallistui Suomesta runsaat 2 000 vastaajaa. Kysely toteutettiin nettikyselynä tammi-helmikuun vaihteessa 2021.