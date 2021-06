Mies etsi Youtube-videolla alaikäisiä tyttöjä seuraksi Suviseuroille – syyte kaatui oikeudessa

Youtube-videolla kesän 2019 Suviseuroilta nuorta naisseuraa etsinyt savolaismies ei saanut teostaan tuomiota.

Pohjois-Savon käräjäoikeus hylkäsi syytteen lapsen houkuttelemisesta seksuaaliseen tekoon, koska poliisin suorittamassa esitutkinnassa ei selvitetty, minkä ikäisiä mieheen yhteyttä ottaneet tytöt olivat.

Tuomio jää lainvoimaiseksi, sillä jutun syyttäjä ei aio valittaa ratkaisusta.

Perusteellisesti harjoitusvideon avulla seuranhakuun valmistautunut 42-vuotias kuopiolaismies julkaisi vuoden 2019 vanhoillislestadiolaisten Suviseurojen alla Youtube-videon, jossa hän kertoi etsivänsä 12–20 vuoden ikäisiä tyttöjä seurakseen seuroihin.

– Tytöistä yksi tai kaksi kerrallaan olisi minun vierelläni tai minun kainalossani aina kun kävellään, istutaan tai ollaan muuten yhdessä. Ostan teille kaikkea, mitä haluatte: jäätelöitä, pitsaa, myymälätuotteita tai muuta sellaista. Toivon, että näytät ikäiseltäsi tai ikäistäsi nuoremmalta. Et polta tupakkaa, olet mukava, neitsyt, harmiton teinityttö, pikkutyttö tai tyttönainen. Etsin sellaisia tyttöjä, joille meidän ikäero on ok, mies kertoi toiveistaan videolla.

Jumalaan uskovaksi naimattomaksi herrasmieheksi esittäytynyt mies esiintyi videolla omilla kasvoillaan ja etunimellään. Hän myös kertoi videolla asuvansa Kuopiossa. Video lähti leviämään kesäisessä Suomessa kulovalkean lailla ja jo seuraavana päivänä poliisit olivat miehen ovella.

– Julkaisemalla nettivideon en tiennyt tekeväni mitään Suomen lain vastaista. Tein kuitenkin väärin siinä, kun en kysynyt rukouksessa Herralta, saanko julkaista kyseisen videon, kertoi mies tapahtumien kulkua arvioidessaan.

Poliisitutkinnan käynnistyttyä mies julkaisi muutaman päivän kuluttua Snapchat-julkaisun, jolla hän selitti seuranhakuvideon motiivejaan. Mies kertoi etsineensä neitsyitä tyttöjä, koska on itsekin puhdas ja haluaa läheisyyttä vain siveellisten tyttöjen kanssa.

Oikeuskäsittelyn yhteydessä mies avasi avomielisesti motiivejaan erikoisen seuranhakuvideon taustalta.

– Toivoin saavani kokea tyttöjen kanssa ruumiillista ja henkistä läheisyyttä huolettoman ja harmittoman yhdessäolon merkeissä Suviseuroissa, mies kertoi asiasta antamassaan selostuksesta.

Selostuksesta kävi myös ilmi, että mies itse oli seksuaalisesti kokematon, mitä hän kertomansa mukaan toivoi myös etsimiltään seuralaisilta.

Oikeudelle mies kertoi myös menettäneensä määräaikaisen työpaikkansa erikoisen seuranhakuvideon myötä. Työntekijänsä saamaa pedofiilileimaa pelännyt työnantaja maksoi neuvottelujen jälkeen palkan työsopimuksen loppuun saakka, mutta työvelvoite päättyi välittömästi.

Oikeuskäsittelyssä mies kiisti aikoneensa käyttää tyttöjä seksuaalisesti hyväksi. Kuitenkin miehen hallusta löytyneet asiakirjat kertoivat omaa kieltään miehen seksuaalisista haaveista. Tietokoneelta löytyneessä asiakirjassa mies kertoi haaveilevansa seurustelusta 13–15 vuotiaan tytön kanssa. Seksuaalista halua hän oli kirjoittanut kokevansa voimakkaimmin 10–11-vuotiaisiin tyttöihin. Tähän kiinnitti myös käräjäoikeus huomiota miehen tekosia arvioidessaan.

– Ottaen lisäksi huomioon (vastaajan) tietokoneelta taltioitujen asiakirjojen sisältö käräjäoikeus ei pidä uskottavana (vastaajan) väittämää tarkoitusta ainoastaan huolettomasta ja harmittomasta yhdessäolosta tyttöjen kanssa. Näihin seikkoihin nähden olosuhteita kokonaisuutena arvioituaan käräjäoikeus katsoo, että (vastaaja) on toiminut tietoisesti ja hänen ehdotuksensa tarkoituksena on ollut kohdistaa lapseen tekoja, jotka täyttäisivät lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön, käräjäoikeuden päätöksessä todetaan.

Kuopiolaismies sai erikoiseen seuranhakuilmoitukseensa myös vastauksia. Vaikka miehen tekemisten todettiin täyttävän rikoksen tunnusmerkistön, niin tuomiota käräjäoikeus ei langettanut. Syykin oli perin yksinkertainen, poliisin toimesta ei esitutkinnassa ollut selvitetty, minkä ikäisiltä henkilöiltä vastauksia oli tullut.

– Tältä osin ehdotuksen konkreettiset yksityiskohdat ovat jääneet epäselväksi. Käräjäoikeus ei ole pystynyt varmistumaan siitä, minkä ikäisistä tytöistä on ollut kysymys. Tämän vuoksi (vastaajan) menettely ei täytä lapsen houkuttelemisen seksuaalisiin tarkoituksiin tunnusmerkistöä. Syyte on hylättävä, käräjäoikeuden ratkaisussa todetaan.