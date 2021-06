”Merkilliset ovat nyt ilmamassojen liikkeet”, ilmanlaatututkija sanoo ja vertaa tilannetta talvella Suomen lumille sataneeseen Saharan hiekkaan.

Ilmamassojen erikoiset reitit ovat tuoneet eteläisen Suomen ilmakehään harvinaisen cocktailin: ilmanlaatu on heikkoa, sillä Keski-Aasian aavikoilta ilmakehään noussut hiekkapöly on kiertänyt Manner-Eurooppaan, kerännyt sieltä mukaansa saasteita ja saapunut Suomeen. Mittarit kertovat jopa erittäin huonosta ilmanlaadusta.

Ilmatieteen laitoksella ilmanlaatua tutkiva erikoistutkija Pia Anttila kertoo, että tilanne on harvinainen mutta ei huolestuttava.

– On tällaista pienhiukkasta, joka on jonkinlaista savua, se voi olla maasto- tai metsäpaloista taikka Manner-Euroopan teollisuuden päästöjä. Lämpimän ilmamassan mukana nyt sitten tulee saastettakin meille aika cocktailina. Pöly on todennäköisesti peräisin Keski-Aasian aavikoilta, Anttila sanoo.

– On aika erikoista, että tulee pienhiukkasta ja pölyä tällä lailla paketissa. Mutta niinhän on tämä kelikin erikoinen. Merkilliset ovat nyt ilmamassojen liikkeet.

Kesäkuumalla kuivana jaksona ilmanlaatu laskee toisinaan, kun maasto- tai metsäpalojen savua kulkeutuu Suomeen. Venäjällä suuretkin metsäpalot ovat säännöllisiä.

– Mutta on kyllä erikoisempaa, että Keski-Aasian aavikolta kulkeutuu pölyä, Anttila toteaa.

– Se on ihan hiekkapölyä. Kuten jokunen kuukausi sitten talvella oli kulkeutunut meille Saharan hiekkaa, ja se kun satoi lumelle, sehän oli ihan Saharan hiekan näköistäkin. Pölykulkeutumat ovat enimmäkseen hiekkapölyä, ja sikäli eivät kovin vaarallista hengittää.

– Tällä kertaa ilmamassa on kiertänyt kaukaa tänne Euroopan yli, joten siihen on sekoittunut myös pienhiukkasia, savua ja teollisuussaastetta.

Keski-Aasian suuria aavikoita ovat muun muassa Mongoliasta Pohjois-Kiinaan ulottuva Gobin aavikko, Turkmenistanissa sijaitseva suuri Karakumin aavikko ja Kyzylkumin aavikko Uzbekistanissa. Kyzylkum tarkoittaa punaista hiekkaa.

Karakumin aavikko on Suomea suurempi. Kylmä hiekka-aavikko kattaa suuren osan Turkmenistanista. Karakumin ja Kyzylkumin aavikot sijaitsevat molemmat Turanin alangolla Keski-Aasiassa.

Saharan hiekkaa satoi lumelle helmikuun lopussa. Kuva Orivedeltä.

Tiistaina ja keskiviikkona Ilmatieteen laitoksen julkaisema ilmanlaatuindeksi on laskenut etelärannikolla monin paikoin huonoksi ja jopa erittäin huonoksi. Tiheästi päivittyvä ilmanlaatuindeksi on välillä näyttänyt punaisia, huonoja lukuja Tampereella saakka. Syynä on erityisesti hengitettävien hiukkasten suuri ilmaantuvuus. Myös pienhiukkasten osalta tilanne on ollut välttävä. Typpi- ja rikkioksidien ja otsonien suhteen ilmanlaatu on pääosin hyvää.

Tyypillisesti Helsingin seudun ympäristöpalveluiden alueella ilmanlaatuindeksin viisari pomppii hyvän ja tyydyttävän väliä, mutta nyt se on käynyt jopa erittäin huonossa.

Anttilan mukaan ilmakehässä tapahtuu erikoisia asioita.

Kuluva viikko on poikkeuksellisen kuuma Suomessa, ja maasalamoita on saatu kahdessa päivässä enemmän kuin yleensä keskimäärin koko kesäkuun aikana. Rajut ukonilmat ja tuulet ovat kaataneet puita, ja rankkasateet ovat raivonneet. Oulussa maanantaisessa Ahti-myrskyssä kuoli ihminen, joka jäi kaatuvan puun alle.

Vaikka ilmanlaatulukemat ovat nyt poikkeuksellisen korkeat, voi tilanne olla helpompi kuin keväinen katupölyvitsaus, joka voi kestää viikkoja ja jolloin hiekkapölyn sekaan on sekoittunut muitakin epäpuhtauksia.

– Herkimmät ihmiset voivat tästä kokea oireita. Onneksi nämä ovat yleensä suhteellisen lyhytaikaisia, joten altistus jää suhteellisen lyhyeksi eikä tämä sen vuoksi ole suurelle väestönosalle vaarallista.

Kyseessä on kuitenkin ylimääräinen epäpuhtaus hengitysilmassa, ja lapset, vanhukset ja perussairauksia potevat voivat kärsiä.

Anttila uskoo, että ilmanlaatu paranee jo torstaiksi.

– Toivottavasti tämä jää vain pyyhkäisyksi Suomen yli, että ei seuraa pidempää episodia. Jos ja kun sateita tulee, se raikastaa varsinkin pölyn nopeasti ilmasta pois.