Vältä kohtalokasta virhettä helteellä – kuumuus näkyy jo sairaaloissa

Noin kymmenen sadasta päivystykseen hakeutuvasta kärsii tällä hetkellä kuumuuden aiheuttamista oireista.

Pitkään jatkunut helle näkyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloiden päivystyksissä.

Pääasiassa kuumuus tuo sairaaloihin nestehukasta kärsivää vanhempaa väestöä. Etenkin perussairauksia sairastavat vanhukset ovat alttiita helteen vaikutuksille, kertoo Husin ylilääkäri ja linjajohtaja Veli-Pekka Harjola.

Kuumuuden aiheuttamista oireista kärsiviä potilaita on Harjolan mukaan tällä hetkellä yli kymmenesosa sisätautipotilaista.

– Isossa päivystyksessä on vuorokaudessa satakunta potilasta. Potilaita, joilla helle on johtanut päivystykseen hakeutumiseen, on silloin kymmenen tai enemmän, Harjola sanoo.

Perussairauksia sairastavat vanhukset ovat kaikkein alttiimpia helteen vaikutuksille.

Harjola arvelee, että kuumuuden aiheuttamia nestehukkatapauksia voi tulla tänä kesänä tavallista enemmän, sillä hellejakso on poikkeuksellisen pitkä.

– Joka kesä ei ole näin kuumaa montaa päivää peräkkäin. Usein hellejaksot kestävät pari kolme päivää, mutta sitten hellittää.

Lämpöuupumusta voi ehkäistä pysyttelemällä nesteytettynä ja viileänä.

– Haaste on, kun on ympärivuorokautisesti lämmintä. Silloin asuntoa on vaikea viilentää tuulettamalla. Jos lämpötila viilenee yöllä, on järkevää yrittää saada lämpöä alas pitämällä ikkunoita auki, Harjola sanoo.

Helteellä päivittäinen vedentarve voi olla kolme litraa.

Riittävästä nesteytyksestä voi huolehtia parhaiten juomalla mineraalipitoista vettä.

Päivittäinen vedentarve voi Harjolan mukaan olla hellepäivänä kolme litraa.

– Jos juo ylenpalttisesti puhdasta vettä, jossa ei ole ollenkaan suolaa, voi käydä niin, että elimistön oma suolatasapaino menee sekaisin. Se voi aiheuttaa ongelmia.

Ulkona kannattaa pysytellä varjossa mahdollisimman paljon ja suojautua auringolta päähineellä. Ihoa voi viilentää käymällä välillä suihkussa tai uimassa.

Erityisesti nesteenpoistolääkitystä käyttävillä potilailla on suurempi riski altistua nestehukalle. Lääkitystä käytetään esimerkiksi sydämen vajaatoiminnassa ja verenpainelääkkeenä.

– Tällaisessa tilanteessa olisi hyvä, että hoitava lääkäri olisi ennakoinut, tulisiko potilaan hellepäivien ajaksi vähentää nesteenpoistolääkitystään, Harjola sanoo.

Osaa tulevista potilaista nesteytetään päivystyspoliklinikalla, minkä jälkeen he virkistyvät ja voivat kotiutua. Osa tapauksista vaatii lyhyttä sairaalahoitoa.

Vakavia lämpöhalvauksia ei Husin päivystyksissä ole tänä kesänä ollut. Lievemmät tapaukset ovat kuitenkin olleet melko yleisiä.

– Uskon, että ihmiset saavat tästä niin paljon informaatiota tiedotusvälineidenkin kautta, että he osaavat varautua helteeseen ja välttyvät päivystykseen joutumiselta, Harjola sanoo.

Auringonpistoksen oireita pystyy Harjolan mukaan yleensä hoitamaan kotikonstein huolehtimalla nesteytyksestä, pysymällä viileässä ja viilentämällä ihoa esimerkiksi nesteillä.

– Jos on niin vakava tilanne, että tajunnan taso alkaa häilyä, tai yleistila on muuten heikentynyt, niin sellaiset ovat hälyttäviä tilanteita ja vaativat ensihoidon arviota.

Auringon polttaman ihon takia päivystykseen hakeudutaan harvoin.

– Vaikka kauniita päiviä onkin, en usko, että auringossa ihoa pystyy sillä lailla kärventämään, että se vaatisi välitöntä sairaalatason ensiapua, Harjola arvioi.