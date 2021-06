Suomalaiskätilö tekee töitä Kreikan pakolaisleirillä, jossa jopa pienet lapset ajautuvat itsetuhoisiksi – ”Se on helvetti maan päällä”

Oululainen Pirianna Laukkanen tekee töitä suomalaisten suosimassa lomaparatiisissa. Asutuksen tuntumassa sijaitsee pakolaisleiri, jonka hirveitä olosuhteita on vaikeaa kuvitella todeksi.

Se tapaus jäi mieleen heti ensimmäisinä päivinä.

32-vuotias kätilö Pirianna Laukkanen saapui toukokuussa töihin Kreikan Lesbokselle. Hän työskentelee korkein piikkilanka-aidoin ympäröidyn pakolaisleirin tuntumassa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön äitiys- ja ehkäisyneuvolassa.

Hänen vastaanotolleen saapui pakolaisnainen, vasta 20-vuotias ensisynnyttäjä.

Nainen kysyi Laukkaselta neuvoa siihen, miten hän saisi parhaiten pissattua yöllä leiriteltassa pulloon. Tämä pelkäsi joutuvansa hapuilemaan pimeässä leirin likaisille bajamajoille ja kertoi, että koki ne monien muiden leirin naisten tavoin turvattomaksi.

Laukkanen ja nainen pohtivat yhdessä ratkaisua siihen, mikä olisi naiselle paras tapa tehdä tarpeensa yöllä sängyn vieressä pulloon.

Ei sellaista pitäisi yhdenkään ihmisen joutua miettimään.

– Se ehkä konkretisoi minulle sen, millainen näiden ihmisten arki on verrattuna omaani. Olen täällä suomalaistenkin suosimalla paratiisisaarella töissä ja autan heitä, jotka asuvat leirissä, joka on kuin helvetti maan päällä, Laukkanen kertoo videopuhelun välityksellä.

Laukkanen on kotoisin Oulusta ja teki Suomessa kätilön töitä. Nyt hän on Lesboksella äitiys- ja ehkäisyneuvolassa.

Euroopan unionissa otettiin yli viisi vuotta sitten käyttöön niin sanottu Hotspot-malli, jonka mukaisesti ihmisiä säilötään Kreikan saarille turvapaikkakäsittelyn ajaksi.

Moni pakolaisista on paennut esimerkiksi sotaa tai väkivaltaista puolisoa.

He saattavat joutua viettämään leireillä aikaa kahdesta viikosta jopa neljään vuoteen. Tulevaisuus on tuntematon, sillä heidän oikeudellisesta asemastaan ei ole tietoa.

Vuosina 2019 ja 2020 Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön mielenterveysklinikat Chiosin, Lesboksen ja Samosin saarilla hoitivat 1369 potilasta, joista monet kärsivät vakavista mielenterveyden ongelmista, mukaan lukien posttraumaattinen stressireaktio ja masennus.

Yli 180 järjestön hoitamaa ihmistä oli vahingoittanut itseään tai yrittänyt itsemurhaa.

Kaksi kolmasosaa heistä oli lapsia, ja nuorin oli vasta kuusivuotias.

Hökkeli Samoksen saarella sijaitsevalla leirillä, jossa ihmiset elävät rottien ja roskien keskellä.

Ihmisten hätä on suurin syy siihen, miksi Laukkanen halusi lähteä Suomesta puoleksi vuodeksi Kreikkaan auttamaan pakolaisia. Aiemmin vuonna 2019 hän oli ollut vastaavissa tehtävissä Irakissa.

Hänen asiakkaansa tulevat äitiysneuvolaan tarkistuskäynnille. Saatetaan tehdä raskaustesti, puhua ehkäisystä, ultrata tai tehdä verikokeita. Päivät vaihtelevat.

– Pienessä aidatussa leirissä asuu tällä hetkellä noin 5200 ihmistä. Varjoa ei ole, ja maa on pölyävää multaa. Muutamia parakkeja on, mutta yleisesti ihmiset asuvat tiiviisti pystytetyissä teltoissa. Teltta on jaettu kahtia, ja siinä asuu kaksi perhettä toistensa vieressä, Laukkanen kuvailee.

Sähköä ei ole, ja puhdasta juomavettä on vaikeaa saada. Monella leirin asukkaalla on ollut lähtömaassa hyvä toimeentulo ja koti.

Ruokaa moni saa ainoastaan joltakin paikalliselta toimittajalta. Ruokajonot voivat kestää useita tunteja, ja kun aterian viimein saa, sekin saattaa olla täysin kelvoton.

– Monesti voi olla lihaa, jota ei ole kypsennetty kunnolla, ja kun lihan saa käteensä, se on mätää.

Leirille saapuneista naisista jopa viidesosa on raskaana. Voi vain kuvitella, että synnytyksen tai sektion jälkeen riittävästä hygieniasta huolehtiminen on mahdotonta.

Ihmiset pääsevät kerran viikossa leirin ulkopuolelle muutamaksi tunniksi. Leiri sijaitsee vain muutaman tunnin matkan päässä lähimmästä asutuksesta, mutta uutta leiriä suunnitellaan vielä kauemmas.

Upouusi vastaanottokeskus Vathyn kaupungin ulkopuolella. Laukkanen kertoo, että Lesboksen leirillä lapset leikkivät banaanilaatikoissa.

Keitä leirillä sitten on ja mistä he ovat sinne saapuneet?

– 65 prosenttia leirin asukkaista on paennut Afganistanista sotaa esimerkiksi vaarallisesti meriteitse. 11 prosenttia on kotoisin Somaliasta ja muutama prosentti Kongon demokraattisesta tasavallasta. Näiden ihmisten on ollut pakko päästä kotimaastaan pois ja nyt he ovat täällä, eivätkä tiedä, käännytetäänkö heidät takaisin, Laukkanen kertoo.

Monelle paluu kotimaahan koituisi kuolemaksi. Eikä useissa tapauksissa edes sodan takia.

– On esimerkiksi naisia, jotka ovat paenneet väkivaltaista puolisoaan toiseen maahan. Suku on löytänyt naisen sieltä ja tämä on uskaltautunut merelle pakomatkalle, jotta pääsisi Kreikkaan edes tälle leirille. Hänellä saattaa olla pysyviä arpia. Nainen joutuu elämään jatkuvassa pelossa siitä, että hänet tunnistetaan leirillä ja suku löytää hänet sieltäkin. Mikäli nainen palautetaan kotimaahan, hän saattaa pelätä tulevansa tapetuksi.

Mohammed ja Sharide pakenivat Syyrian Damaskosilta. Äiti Sharide kärsi masennuksesta raskaana ollessaan ja isä rakensi vauvalle puusta kehdon, jotta äiti tuntisi enemmän turvaa. Kuva tammikuulta 2021.

Merimatka ei ole millään tavoin turvallinen.

Laukkanen muistaa naisen, joka oli paennut ystävänsä kanssa, mutta tämän ystävä oli menehtynyt merimatkalla onnettomuudessa. Nyt nainen oli leirillä yksin ilman minkäänlaista turvaverkkoa.

Monelle joudutaan kertomaan, ettei lähisuhdeväkivalta ylipäätään ole hyväksyttävää.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö pystyy tarjoamaan psykologista apua vain kaikista vakavimmille tapauksille, kuten kidutuksen, väkivallan tai seksuaalisen väkivallan uhreille sekä sellaisille, jotka ovat yrittäneet vahingoittaa itseään.

– Aina välillä raskaana oleva nainen kertoo vastaanotolla siitä, miten häntä ahdistaa, että hän on jatkuvasti vähän vihainen. Kun ei vain jaksa. Siinä tilanteessa ei voi itse muuta kuin sanoa, että on täysin normaalia reagoida psyykkisesti tällaisissa olosuhteissa. Se on hyvin surullista.

– Ennen kuin nuorin poikamme syntyi, kärsin pahasta masennuksesta, enkä pystynyt poistua teltasta tai huolehtia lapsistamme. Sain masennukseen apua Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön psykologiselta puolelta, Sharide kertoo.

Edes lapset eivät ole säästyneet mielenterveysongelmilta.

Matka Kreikkaan on ollut monelle lapselle raskas. Maihin on saatettu yrittää monta kertaa ja lähtömaassa on voinut tapahtua jotain hyvin traumatisoivaa. Lapsen on vaikea käsitellä tiedottomuutta leirielämän päättymisestä, eikä perusturvallisuuden tunnetta ole.

– Itsekin olen kohdannut nuoren, joka oli yrittänyt itsemurhaa vain pari viikkoa aiemmin. Tilanteet eskaloituvat nopeasti, sillä ennaltaehkäisevää työtä ei ole. Jos traumaa on taustalla, leirillä joutuu uudestaan traumatisoivaan ympäristöön.

– Monet hoitoa saavista ovat kiitollisia siitä, että heidät kohdataan ihmisenä. Tervehditään edes iloisesti ja kysytään vointia.

Muutama päivä sitten Laukkanen oli leirillä kertomassa koronarokotteista.

– Ihmiset olivat hyvin ystävällisiä. Toiset tarjosivat ruokaa ja eräs sanoi, että hän haluaisi hirveästi tarjota minulle teetä, mutta kun ei ole sähköä.

Hänen mielestään maailmassa tulisi muistaa, että kaikki ovat ihmisiä.

– Toivon, että tilanne parantuisi. Ei ole liian myöhäistä myötätunnolle.