Korona alkoi levitä nyt kouluissa Israelissa – teinejä kehotetaan ottamaan rokotus

Korona on päässyt leviämään kahden kaupungin kouluissa Israelissa.

Binjaminan ja Modiinin kouluissa on havaittu tartunta 160 oppilaalla ja 16 opettajalla, joista ainakin yhdeksän on rokotettuja. 3500 oppilasta ja sata opettajaa on määrätty karanteeniin.

Binjaminan kaupunki julistettiin keltaiseksi alueeksi sen jälkeen, kun kaupungissa oli havaittu 80 tartuntaa.

Tartuntojen alkulähde on pystytty jäljittämään ulkomailta palanneisiin maan kansalaisiin.

Pääosa uusista tartunnoista on delta-muunnosta. Myös Intian muunnokseksi kutsuttu virus on asiantuntijoiden mukaan 60 prosenttia tarttuvampi kuin alfa- eli brittimuunnos, joka levisi Israelissa aikaisemmin.

Muutamat koulut ovat palauttaneet maskipakon, ja sitä harkitaan Ben-Gurionin lentokentälle Tel Aviviin.

Maskien käytöstä luovuttiin koko maassa 15. kesäkuuta.

Koulujen tartunnat muodostavat noin puolet koko Israelin uusista tartunnoista.

Sunnuntaina Israelissa todettiin 48 tartuntaa, mutta maanantaina määrä kasvoi 125:een. Viimeksi saman verran tartuntoja yhden päivän aikana oli huhtikuussa.

Israelin 12-16-vuotiaista rokotteen on saanut hieman yli 20 000, nelisen prosenttia ikäluokasta.

Rokotukset ovat olleet teini-ikäisten saatavilla jo monta viikkoa. Viranomaiset eivät ole aikaisemmin kampanjoineet niiden puolesta, mutta sunnuntaina maan terveysministeriö kehotti kaikkia 12-16-vuotiaita ottamaan heti pistoksen.

Tartuntojen kasvun vuoksi Israelin uusi hallitus peruutti koronaan erikoistuneen epidemiologisen yksikön sulkemisen, päätti pitää tartunnanjäljityksen toiminnassa ja aikoo avata testipisteitä uudelleen kaikkialla maassa. Samalla matkustusta aletaan valvoa tarkemmin, ja testausta Ben-Gurionin lentokentällä lisätään.

Israelin kansalaiset saavat matkustaa vain erikoisluvalla ”punaisiin” maihin eli Argentiinaan, Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan, Intiaan, Meksikoon ja Venäjälle. Näistä maista saapuvat joutuvat karanteeniin rokotuksista riippumatta. 250 poliisia määrättiin valvomaan karanteenimääräyksiä.

Terveysministeri Nitzan Horowitz vaatii koronavalvonnan voimakasta lisäämistä etenkin Ben-Gurionin lentokentälle.

– Meidän täytyy olla valmiina, kun turistit tulevat, hän sanoi Times of Israelille.

Finnair on aloittamassa suorat lennot Tel Aviviin 2. heinäkuuta. Israel on suunnitellut yksittäisten turistien päästämistä maahan heinäkuun alusta alkaen, mutta lopullista päätöstä ei ole tehty. Turistiryhmiä jo saapunut maahan.

Israelin koronatilanne on kuitenkin kokonaisuutena hyvä. Binjaminan kaupunkia lukuun ottamatta koko maa on ”vihreää” aluetta.

Koronapotilaita on maassa nelisensataa, joista parikymmentä on tehohoidossa. Yli viikkoon yhtään ihmistä ei ole kuollut, ensimmäistä kertaa pandemian alkamisen jälkeen.