Kotimaa

Vaalimaan rajan rajulle ruuhkalle tuli uusi selitys – Pietarissa muuttunut korona­käytäntö yllätti Suomen viranomaiset

Kymsoten johtajaylilääkäri kertoo, että yli 20:llä EM-kisoista on palanneella on todettu koronavirustartunta. Husista puolestaan kerrottiin illalla, että jo 34 alueen asukkaan koronanäyte Vaalimaalta on positiivinen.

Suomen ja Venäjän välinen raja ruuhkautui tiistai-iltana pahoin Vaalimaalla.