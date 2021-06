Viranomaisilta kova ratkaisu rajalla – Huuhkaja-fanit pääsevät testaamatta Suomeen

Ihmisiä kehotetaan olemaan karanteenissa.

Suomen viranomaiset armahtavat itärajalla Suomeen pääsyä odottavia Huuhkaja-faneja.

Suomalaiset saivat illalla kello 20 jälkeen tiedon, että he pääsevät tulemaan vapaasti maahan.

– Täältä päästetään rajan yli testaamatta kaikki. Pitää vain täyttää Kymsoten lappu, Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut mies kertoo.

Hän oli odottanut rajalla Suomeen pääsyä viitisen tuntia.

Suomeen pääsyä ovat ruuhkauttaneet terveystestaukset. Jonottajat ovat kertoneet, että Vaalimaan rajalla on vain kaksi koronatestaajaa.

IS tavoitti Vaalimaalla bussissa kolme tuntia ylitystä odottaneen Iina Soirin, joka on Huuhkajien pelaajan Pyry Soirin äiti.

Juuri sillä hetkellä bussissa kuulutettiin, että koronatestaus on lopetettu. Ihmisiä kehotettiin hakeutumaan testiin Suomessa 72 tunnin sisällä ja olemaan karanteenissa.

- Täällä on paljon lapsia ja meitä vanhempia, eikä vettä tai ruokaa. Kuulimme, että vastuu testauksesta kuuluu Kymsotelle (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelu). Bussissa sattui olemaan lääkäreitä, joten he ja me muut aloimme soitella eri viranomaisille.

Iina Soirin mukaan rajavalvojat yllättyivät siitä, että suurin osa suomalaisista saapui Pietarista Suomen ja Belgian välisestä ottelusta vasta tänään. Ottelu päättyi eilen illalla kello 23.50.

Kapteeni Taneli Repo Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoo, että testauksesta tuli päätös Kymsotelta. Se on helpottanut rajatarkastuksia.

– Me toteutamme rajatarkastukset jokaiselle. Se ei kestä kauan. Se on nopea toimenpide suomalaisille.