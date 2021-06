Huuhkaja-fanit tukalassa tilanteessa Suomen rajalla: Tuntien jono yli 30 asteen helteessä ja raja sulkeutuu klo 21.30 – ”Tämä on kai ei kenenkään maata”

Ihmiset ovat odottaneet yli 30 asteen helteessä useita tunteja.

Jalkapallon EM-kisojen paluuliikenne on ruuhkauttanut Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikat, rajavartiolaitos tiedottaa.

Jonotusajat ovat rajavartiolaitoksen mukaan tällä hetkellä useita tunteja.

Vaalimaan rajalla Suomeen pääsyä odottava nimettömänä pysyttelevä mies kertoo, että tunnelma on turhautunut.

– Ihmiset seisovat bussien edessä, eikä saa täyttää edes vesipulloja. Emme kuulemma ole vielä Suomen puolella.

Jalkapallon EM-kisoista palaava mies odottaa kohtalontovereiden tapaan pääsyä Suomen tulliin.

– Meille on kerrottu, että rajalla on vain kaksi koronatestaajaa paikalla. Siitä johtuu tämä odotus.

Venäjän rajan ylitys kävi hänen mukaansa nopeasti ja kivuttomasti. Suomen rajamuodollisuudet sujuvat hitaasti ja rajalle on muodostunut pitkä autoletka.

– Tämä on kai ei kenenkään maata. Olemme virallisesti Suomessa, mutta emme saa täyttää vettä ennen kuin ylitetään tullitarkastus.

Mies kertoo, että hän on seurueineen jonon etupäässä ja on joutunut odottamaan kolme tuntia. Perässä on tuhansia autoja. On myös busseja, jotka ovat täynnä matkustajia.

Vitsit ovat vähissä. Juomista ja syömistä ei saa mistään. Kova helle piinaa odottajia.

– Meillä auton mittari näyttää 31 astetta.

Vessassa käynti sentään onnistuu.

– Ihmiset käyvät puskissa vessoissa.

Mies arvelee, että tätä tahtia autoilla menee rajan ylitys yömyöhään. Tosin rajanylityspaikka sulkeutuu kello 21.30.

– Jos tätä tahtia jatkuu, viimeiset eivät pääse rajan yli tänä iltana.

Kapteeni Taneli Repo Kaakkois-Suomen rajavartiostosta sanoo ruuhkien johtuvan ilmeisesti siitä, että moni ajoitti Suomeen paluun myöhäiseen ajankohtaan.

– Turistilauma saapui lähellä sulkemisajankohtaa. Se aiheuttaa pienen ruuhkan. Meillä on rajallinen kapasiteetti tarkastaa ja terveysviranomaisella on rajallinen kapasiteetti ottaa koronanäytteitä.

Kuinka monta koronatestaajaa on Vaalimaan rajalla?

– En osaa sanoa, miten monta testaajaa on. Itse en ole paikan päällä. On Kymen sairaanhoitopiirin tiedotettava asia, mikä heillä on tilanne.

Raja sulkeutuu kello 21.30. Pääseekö jonottava autoletka Suomeen?

– Jos on jonossa kello 21.30, jolloin raja menee kiinni, heidät otetaan Suomeen. Tämän jälkeen käännetään ympäri. Raja-asema avautuu huomisaamuna, jolloin voi tulla uudestaan.

Kapteeni Taneli Repo kertoo, että valtakunnan rajalta on puolitoista kilometriä matkaa Suomen tulliin. Kaikki tällä matkalla olevat rajan ylittäjät pääsevät Suomeen.

Venäjän puolella on myös puolentoista kilometrin matka valtakunnan rajalta Venäjän tulliin. Jos Suomeen tulija jonottaa Venäjän puolella kello 21.30, hän joutuu odottamaan huomiseen ja Suomen rajan avautumista.

– Venäjän viranomaiset todennäköisesti ohjaavat heidät odottamaan hieman kauemmas rajasta, Repo arvelee.