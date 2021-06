Sää jakoi Suomen dramaattisella tavalla kahtia – meteorologi povaa keskiviikolle kolmatta myräkkää

Rintamalinjalla käydään salamasotaa. Helle ei suostu häviämään.

Sää on viime ajat jakanut Suomen dramaattisella tavalla kahtia.

Pohjoinen on ollut kolea ja epävakainen, hyvä jos keväiset 10 astetta on ollut ihonlämmikettä.

Etelässä ja idässä on kärvistelty yli 30 asteen ennätyshelteissä.

Tuplalämmössä.

Länsirintamalla on sodittu, ammuttu rakeillakin. Sinne on muodostunut rintamalinja, jota pitkin ukkosmyrskyt ovat edenneet lännestä itään.

Maanantaina Ahti-myrsky, tiistaina Paula-myrsky...

Pahiten on kärsinyt Oulun kaupunki, joka on ollut kahdesti keskellä salamasotaa.

Kuolonuhreiltakaan ei ole vältytty. Yksi ihminen menehtyi kaatuneen puun alle Oulun Hiukkavaarassa, kaksi loukkaantui Oulun keskustassa.

– Puhutaan sulkukorkeapaineesta. Sen keskus on asemoitunut meistä kaakkoon Venäjälle, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Keskus on ollut vahva. Rintama on pitänyt, taipunut, mutta ei taittunut.

Viljamaa tietää monien ihmetelleen, mitä oikein on tekeillä. Miksi säiden haltijat ja ilmojen valtiaat ovat kohdelleen suomalaisia niin kovin eri lailla.

Toisaalla tukahdutaan, toisaalla hytistään ja siinä välissä ei-kenenkään-maalla pelätään pahinta.

Toisaalla ostetaan kaupat tyhjiksi tuulettimista, toisaalla puuskatuulet puhaltavat jopa 30 metriä sekunnissa.

– Syynä on, että Suomi on ollut sulkukorkeapaineen ja helteisen ilmamassa aivan ulkoreunalla, Viljamaa selittää.

Sää on heilunut, rintama notkahdellut.

– Lännen matalapaineet ja idän korkeapaineet ovat käyneet kädenvääntöä Suomen päällä. Kylmä ilmamassa on pikkuisen heilahtanut, sitten korkeapaine on laittanut taas kampoihin ja tyrkyttänyt helteistä massaa läntiseenkin Suomeen.

Myrskyrintama Oulussa.

Myrskyn jälkiä Oulussa.

Kun korkeuden paineiset voimat vääntävät kättä, näkymätön pöytä jytisee kyynärten alla ja hauikset paukkuvat taivaalla.

– Etelässä ja idässä on ollut lämmintä ja viileä alue on ollut Länsi-Suomi ja pohjoinen, jossa on ollut koko ajan kylmä pohjoisvirtaus, pilvistä ja epävakaista ja maistiaisia lämmöstä on saatu sinne hyvin maltillisesti.

Viljamaan mukaan kahden ilmamassan taistelu Suomen päällä ja suuri lämpötilojen ero on synnyttänyt voimakkaita ukkoskuuroja.

Eikä se ole vielä ohi. Keskiviikolle Viljamaa povaa kolmatta myräkkää.

– Jos on Oulua kurmootettu kunnolla, seuraavaksi painopiste on ehkä Lounais-Suomesta itään Kainuun tietämille ja Ouluun tulee enintään jokunen räpsy.

Eli painopiste on eteläisempi, ei enää Pohjanmaan rannikolla, jossa tunnelmat ovat viime päivinä olleet kuin Krimin sodan aikana.

Vesileikkejä Vetokannaksen uimarannalla Vantaalla tiistaina.

Ihmiset ottivat aurinkoa Vetokannaksen uimarannalla Vantaalla tiistaina.

Suomen alkaessa laskeutua juhannukseen jako kahteen loivenee: sulku aukeaa, korkeapaine väistyy itään ja Suomeen virtaa hiukan viileämpää ja epävakaisempaa ilmaa.

Paino on sanalla hiukan, sillä helteet jatkuvat juhannuksena. Aattona on etelässä ja keskisessä Suomessa 23–27 astetta ja juhannuspäivänäkin ollaan 25 asteen tuntumassa

Epäsuomalaiset kolmenkympin pätsihelteet ovat onneksi ohitse. Ja rajut rintamaukkoset.

Kokonaan ukkosista ei päästä eroon, mutta niiden luonne ja paikallinen ennustettavuus muuttuvat.

Rintamaukkoset tulivat rajuina kuin juna ja näkyivät säätutkassa hyvissä ajoin.

Juhannuksen seudun ”kesäukkoset” syntyvät iltapäivisin sattumanvaraisesti kuin lentokoneesta pomppivat laskuvarjohyppääjät tai metsässä puhkeavat sienet.

Täysin leppoisa ukkonen ei ole koskaan, Viljamaa muistuttaa. Se voi aina yllättää ilkeästi.

Pohjois-Suomi on juhannuksenakin oma lukunsa, mutta ei enää niin oman maailmansa kuin ennen sitä.

Vaikka lämpötilaerot tasoittuvat, ne eivät katoa kokonaan, onhan Suomi pitkä maa ilman virrata ilman sulkukorkeapainettakin.

– Juhannuksena liikkuu sade- ja ukkoskuuroja, mutta laajalti juhannus on silti poutainen, Viljamaa lupaa.