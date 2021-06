Rokotuskattavuuden pitäisi asiantuntijoiden mukaan nousta ainakin 80 prosenttiin. Sitä on vaikea saavuttaa, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Siitä on kirjoitettu paljon, heti koronapandemian alusta saakka – laumasuojasta. Onko se mahdollista saavuttaa, vai onko se vain ihanteellinen tavoite?

Uudet virusmuunnokset, erityisesti deltavariantti eli niin sanottu Intian muunnos, ovat alkuperäistä kantaa tartuttavampia ja osaavat osittain väistää rokotteiden tuottamaa immuniteettia. Ne kohottavat laumasuojan rimaa.

Kerrataanpa hieman peruskäsitteitä.

Laumasuojasta puhutaan sekä ihmis- että eläinlääketieteessä. Sen avulla on helppo pohtia esimerkiksi suljetuissa oloissa elävien eläinkantojen suojaamista tarttuvilta taudeilta. Käsitteen soveltaminen ihmispopulaatioihin on paljon hankalampaa. Ihmiset ovat jatkuvasti tekemisissä toistensa kanssa ja matkustavat ympäri maailmaa.

Laumasuojaan liittyy käsite rokotuskattavuus, joka ilmaistaan prosenttilukuna. Se kuvaa, kuinka moni tietystä ikä- tai riskiryhmästä on saanut rokotteen. Kun riittävän moni on rokotettu, suoja ulottuu epäsuorasti myös rokottamattomiin. Taudinaiheuttajan leviäminen hidastuu, ja sen määrä väestössä laskee. Saman ilmiön aikaansaa myös luonnollinen immuniteetti. Taudin sairastaneilla on immuunisuojaa uutta tartuntaa vastaan.

Laumasuojan kehittymisen arviointi on monimutkaista. Immuniteetti heikkenee ajan myötä. Laumasuojan syntymiseen vaadittava rokotuskattavuus vaihtelee eri tartuntataudeissa. Esimerkiksi HPV-tartunnoissa riittävän laumasuojan antaa noin 80 prosentin rokotuskattavuus. Hyvin herkästi tarttuva tuhkarokko vaatii 95-prosenttisen rokotuskattavuuden.

Entä covid-19, kun deltavariantti leviää? Se on miljardin euron kysymys. Arviot tarvittavasta rokotuskattavuudesta vaihtelevat, mutta ne ovat hyvin korkeita.

Euroopan unionin tartuntatautikeskus ECDC asetti tavoitteeksi aikuisväestön 70 prosentin rokotuskattavuuden kesään mennessä. Sitä voisi helposti luulla laumasuojan kynnykseksi, mutta sellaista rajaa ei kukaan ole pystynyt määrittämään. Joku saattaa myös kuvitella, että 70 prosentin rokotuskattavuudella loput 30 prosenttia ihmisistä olisivat suojassa taudilta. Se on harhakäsitys.

Kaiken lisäksi ECDC:n tavoite koski ensimmäistä rokoteannosta, ei täyttä rokotussarjaa. Kattavan suojan antaa vain täysi rokotesarja. Johnson&Johnsonin rokotetta lukuun ottamatta kaikki EU:n alueelle myyntiluvan saaneet koronarokotteet ovat kahden annoksen valmisteita. Suomessa J&J:n valmistetta ei oteta käyttöön.

Deltavariantin osuus uusista tartunnoista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa on kesäkuun aikana noussut 10 prosentista 30 prosenttiin. Pahoja tautiryöpsähdyksiä ei kuitenkaan toistaiseksi ole esiintynyt.

Deltan leviämisen varalta rokotuskattavuus pitäisi saada mahdollisimman korkeaksi. Näin sitä kuvaili Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiistaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa:

– Jos puhutaan laumasuojatavoitteesta, niin virusvarianttien ja erityisesti tämän Intian deltavariantin takia rajaa tulee nostaa kakkosrokotteen annoksella 80 prosenttiin. Itse ajattelen näin, Ruotsalainen sanoi.

” Voi käydä niin, että laumasuoja saavutetaan ainoastaan yksittäisissä laitoksissa kuten hoivakodeissa, mutta ei koko väestön tasolla.

Saksalainen virologi Carsten Walzl pitää riittävän laumasuojan kynnysarvona 85 prosentin rokotuskattavuutta. Sitä on Walzlin mukaan vaikea saavuttaa, ellei rokotuksia uloteta myös alle 12-vuotiaisiin lapsiin.

– Voi käydä niin, että laumasuoja saavutetaan ainoastaan yksittäisissä laitoksissa kuten hoivakodeissa, mutta ei koko väestön tasolla, Walzl sanoi Focus-lehdelle.

Yksikään rokotevalmiste ei ole saanut vielä Euroopan lääkevirastolta hyväksyntää alle 12-vuotiaiden lasten rokotuksia varten. Lasten rokotuksista tehdään kuitenkin turvallisuustutkimuksia muun muassa Suomessa. Jos tulokset ovat hyviä, voivat terveysviranomaiset hyvinkin antaa suosituksen alle 12-vuotiaiden ulottamisesta rokotusten piiriin.

Entä mitä tapahtuu, jos selvästi yli 80 prosentin rokotuskattavuus joskus saavutetaan? Eeva Ruotsalaisen arvion mukaan epidemia voidaan tällä tavalla saada sammumaan.

Saksan Robert Koch -instituutti RKI kuitenkin arvioi tartuntojen jatkuvan, sillä rokotteiden suoja ei koskaan ole 100-prosenttinen. Uusintainfektiot ovat mahdollisia.

Lisäksi osalla väestöstä, erityisesti ikäihmisillä, immuunivaste jää heikommaksi kuin nuorilla ja perusterveillä ihmisillä. Vakavien tautimuotojen esiintyminen ja kuolemantapaukset estyvät kuitenkin suurimmalta osin, RKI arvioi Focus-lehdelle. Se on hyvä tietää.

Historian influenssapandemioissa tartuntojen leviämistä ei ole koskaan saatu tukahdutetuksi rokotteiden avulla. Ihmiskunta ja tauti ovat kuitenkin vuoden-parin sisällä pandemian puhkeamisesta löytäneet tasapainon. Ihmisten luontainen immuunivaste kehittyy, ja tauti muuttuu harmittomaksi nuhakuumepöpöksi. Näin käy todennäköisesti myös koronavirukselle. Se eroaa kuitenkin rakenteeltaan influenssaviruksista, joten sen käyttäytymistä ei voi ennustaa tarkasti.

Laumasuoja ei toimi periaatteella on-off, päälle tai pois. Pienemmälläkin rokotuskattavuudella kuin 80 prosentilla on merkitystä epidemian hidastamisessa. Mitä vähemmän virusta liikkuu väestössä, sitä parempi. Silloin myös varianttien kehittyminen hidastuu.

Täysi rokotussarja ja mahdollinen kolmas tehosteannos uusia variantteja vastaan ovat tehokas suoja sekä yksilön että kaikkien suomalaisten näkökulmasta. Lisäksi tarvitaan järkeviä rajoitustoimia ja niitä vanhoja, hyväksi koettuja suojakonsteja: kasvomaskien käyttöä ahtaissa paikoissa ja liikennevälineissä, hygieniaa, tuuletuksesta huolehtimista ja ennen kaikkea tervettä järkeä.

Epidemia ei ole ohi, vaikka on kesä on upeimmillaan. Ei unohdeta tätä.