Miten kuumalla säällä pärjää? Ex-rauhanturvaaja, Aurinkorannikon asukki ja insinööri kertovat parhaat vinkkinsä helteeseen

Kuumuudesta kärsivä voi helpottaa oloaan muun muassa oikeanlaisella pukeutumisella ja kodin rakenteellisilla ratkaisuilla.

Helleaalto on saapunut Suomeen, ja moni etsii helpotusta niin kehonsa kuin kotinsa viilentämiseen.

Kysyimme Afganistanin kuumuudessa palvelleelta Joni Lindemanilta, Espanjassa suurimman osan vuodesta asuvalta Riitta Pulkilta ja Pirkanmaan Kiinteistöliiton neuvontainsinööri Kaisa Kettuselta ohjeita kuumuudelta suojautumiseen.

Afganistanissa vastikään päättyneessä kriisinhallintaoperaatiossa kansallisena vanhimpana palvellut Joni Lindeman tietää, millaista on tehdä töitä paahteisissa oloissa.

Lindeman palasi kesäkuun alussa takaisin Suomeen vuoden kestäneeltä palvelukseltaan.

– Sanotaan, että aika lämmin oli. Parhaimmillaan lämpötilat pyörivät varjossa 45–47 asteessa, Lindeman kertoo.

Afganistanissa lämpötila oli parhaimmillaan varjossa 45–47 astetta, Joni Lindeman kertoo. Vastikään päättyneessä kriisinhallintaoperaatiossa kansallisena vanhimpana palvellut Lindeman (vas.) istuu kuvassa afganistanilaisen prikaatikenraalin ja paikallisen tulkin kanssa heinäkuussa 2020.

Kun töitä tehtiin tukikohdan ulkopuolella, suojavarusteet ja muut varusteet toivat noin 30 kiloa lisäpainoa.

Kuumuus Aasian sisämaassa tuntuu Lindemanin mukaan erilaiselta verrattuna suomalaiseen kesähelteeseen, sillä ilmankosteus on Suomessa huomattavasti korkeampi. Afganistanin kuiva kuumuus ei tuntunut iholla yhtä pahalta.

Oloa pystyi helpottamaan parhaiten oikeanlaisella pukeutumisella.

– Ihoa pitää suojata. Kaikenlaiset puuvillaiset ja hengittävät vaatteet ovat hyviä, Lindeman sanoo.

Tärkeintä on hänen mukaansa kuitenkin riittävä juominen. Veden sijaan on hyvä juoda jotain, missä on suoloja, kivennäisaineita ja mineraaleja, jotta elintoiminnot pysyvät vakaina.

– Emme juoneet pelkkää vettä, vaan yleensä laitoimme elektrolyyttejä veden joukkoon. Se piti yllä toimivuutta, Lindeman kertoo.

Lämpimien olosuhteiden kokemusasiantuntijoita ovat myös etelän lämmössä asuvat suomalaiset.

Espanjan Aurinkorannikon suomalaisten jäsenyhdistys Asociación Finlandesa Suomelan viestinnästä ja tiedotuksesta vastaava Riitta Pulkki viettää suuren osan vuodesta Fuengirolan Los Pacosissa, ja tietää, miten tukalaa oloa voi helpottaa.

Suuren osan vuodesta Espanjan Aurinkorannikolla Fuengirolan Los Pacosissa asuva Riitta Pulkki viettää nyt kesää vakituisessa kodissaan Helsingissä. Helteisellä säällä hän viihtyy merenrannassa.

Pulkki suosittelee lähtemään helteellä pois kotoa esimerkiksi merenrantaan tai muun vesistön äärelle, jossa puhaltaa vilvoittava tuuli.

– Kotona pärjää ihan hyvin, kun on läpituuletus, vaikka eihän se tällaisella ilmalla auta, kun ulkona on 28 astetta ja sisällä on 28 astetta.

Tukalaa oloa voi helpottaa myös viileässä suihkussa tai aamuyön tunteina parvekkeella.

– Vettä pitää juoda ja nauttia kesästä ja muistella kylmiä talvia, vakituisessa kodissaan Helsingissä kesää viettävä Pulkki sanoo.

Taloyhtiöissä ja omakotitaloissa voidaan tehdä rakenteellisia ratkaisuja, joilla sisätilojen kuumuutta pystytään ehkäisemään.

Perinteinen mutta tehokas keino hallita huoneiston sisälämpötilaa ovat sälekaihtimet. Myös oikeanlaisella tuuletuksella asukas voi itse vaikuttaa siihen, kuinka lämmintä ilmaa sisätiloihin pääsee. Paras tapa toimia helteillä on tuulettaa öisin.

– Pidetään ikkunat kiinni silloin, kun ulkona on kuumempaa kuin sisällä, ja annetaan niiden olla auki, kun ulkona on viileämpään kuin sisätiloissa, Pirkanmaan Kiinteistöliiton neuvontainsinööri Kaisa Kettunen sanoo.

Esimerkiksi monissa rivitaloissa on ikkunoiden lisäksi oma huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

Sälekaihtimet ovat perinteinen mutta tehokas keino vaikuttaa sisälämpötilaan.

– Ilmanvaihto kannattaa laittaa päivän aikana pienelle, ettei lämmin ilma kulje turhaan ulkoa sisätiloihin. Näin yöllä sisään saatu viileä ilma pysyy siellä. Illalla, kun ulkoilma on viileämpi kuin sisällä, kannattaa käyttää tehostettua ilmanvaihtoa, Kettunen neuvoo.

Myös taloyhtiöiden yhteistä ilmavaihtoa olisi mahdollisuus säätää niin, että yötuuletus olisi tehokkaampaa.

Kotia varjostavat puut ovat niin ikään hyvä keino estää huoneiston liiallinen lämpiäminen.

– Rakenteellinen aurinkosuojaus on hirveän hyvä, jos etelänpuoleisten ikkunoiden edessä on jotain varjostusta. Korkeissa kerrostaloissa se ei tietenkään toimi, Kettunen sanoo.

Mikäli kodin viilennyksestä haluaa kaiken irti, voi taloon asentaa ilmalämpöpumpun. Kettunen kertoo, että osakkeenomistajien tehdessä muutostyöilmoituksen taloyhtiön on yleensä nykyisin myönnettävä lupa pumpun asentamiseen, mikäli se voidaan tehdä taloyhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta turvallisesti.