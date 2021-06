Tunnetut suomalaiset paljastivat rippikuvansa ja -muistonsa: ”Olin että jumankauta, nyt kävi huonosti...”

– Joku oli kuullut yöllä kilinää – paholainen teroitti veistään. Kaverini ei uskaltanut kertoa, että kilinä oli tullut pihakeinun ketjuista, kun yöjalkaan oli karattu, ulkoministeri Pekka Haavisto muistelee rippileirikokemuksiaan.

Veronica Verho, 25, radio- ja tv-juontaja

Radio- ja tv-juontaja Veronica Verho muistaa rippikoulua ja Turussa vietettyjä nuoruuden kesiä lämmöllä. Hän painoi Turun torilla pitkää päivää mansikoita, herneitä ja perunoita myyden.

– Hengailin silloin tosi paljon ystävien kanssa ja kokeilin vähän, miltä nuoren teinin elämä tuntuu. Olin kesäduunissa Turun torilla myymässä mansikoita, herneitä ja perunaa. Olin koko kesän oikeastaan duunissa, mutta samanaikaisesti näin tietysti ystäviä, kävin tosi usein Uittamon rannalla uimassa ja juhlissa kavereiden kanssa. 13-vuotiaana olin ekaa kertaa kesätöissä. Vaikka kesät olivat työntäyteisiä, niin mulla oli halu, että jos kesällä tein jotain, pystyin sen itse rahoittamaan.

– Rippileiri oli yksi mun elämäni rakkaimpia kokemuksia. Onneksi menin sinne. Tutustuin tosi moneen uuteen ihmiseen. Siellä sai mennä ja temmeltää. Oli ihanaa olla luonnon keskellä, uida ja temmeltää ja grillata.

Mikko Kekäläinen, 44, tv-juontaja

”Olin sellainen rokkaripoika. Ymmärrät kyllä, kun näet kuvan”, Ylen suosikkijuontaja Mikko Kekäläinen kertoo nuoruudenvuosistaan Pieksämäellä.

– Se on ollut sitä aikaa, kun olin bändikämpillä koko ajan. Bändihommat olivat tosi tärkeitä. Se oli vielä riparilla mun tulevaisuuden näkymä, että musta tulee rock-rumpali ja lähden maailmalle. Ei hirveen omaperäistä, mutta se oli vahva visio. Näin tulee tapahtumaan, ja ei muita vaihtoehtoja.

– Olin vähän rasavilli nuori, kaiken kyseenalaista, kaikkia auktoriteetteja vastaan kapinoiva napittaja. Sehän riparistakin jäi mieleen, että piti olla olevinaan aika vastahankaan kaikkien kanssa. Mä olin juuri se, joka kyseli papilta kaikkia hankalia kysymyksiä Raamatun epäloogisuudesta. Tiesin mielestäni maailmasta kaiken jo siinä vaiheessa, ja annoin sen kyllä näkyä raskailla tavoilla.

– Muistan sen järkytyksen, kun soitin kitaraa riparin röökipaikalla, ja pappi käveli ohi. Olin että jumankauta, nyt kävi huonosti, koska mulla ei ole vanhempien lupaa polttaa ja olen tässä röökin kanssa jotain Gun’s’Rosesia soittelemassa, mutta en sitten joutunut siitä ongelmiin.

Aira Samulin, 94, tanssilegenda

Aira Samulin kävi rippikoulun keskellä jatkosotaa. Rippikoulu oli hänelle hieno, ainutlaatuinen hetki, jolloin ympäröivä sota pyyhkiytyi mielestä. Kallion kirkossa järjestetyn rippijuhlan jälkeen käytiin kuvaajalla ottamassa asianmukainen kuva.

– Kävin rippikoulun Kallion seurakunnassa vuonna 1943 jatkosodan aikana. Mutta silloin sota ei tullut mieleenkään, en muista, oliko pommituksia, rippikoulu vei ajatukset kokonaan pois. Mikään muu ei merkinnyt niin paljon kuin rippikoulu. Se oli ainutlaatuista.

– Muistan, että äiti ompeli valkoisen pitkän puvun rippijuhlaan. Kangaslaatu oli huonoa, se rispaantui. Ei kaikilla ollut kangasta, mutta äiti oli taitava ja ompeli vaikka verhoista. Äiti teki myös kampauksen, korkkiruuvikiharat. Kirkossa joku sanoi takarivistä, että kuka tuo on, jolla on noin upea tukka.

– Rippikoulusta sai tanssi- ja naimaluvan. Olen aloittanut tanssimisen silloin, kun se oli syntiä.

– Rippikoulussa tultiin luvalla aikuiseksi, vaikka minä tulin jo aiemmin, kun isä kaatui 1941.

Ilkka ”Ile Vainio, 60, laulaja-sanoittaja

Ilkka Vainio, 19. Laulaja ja lauluntekijä jätti teininä rippikoulun käymättä, kun hän paiski kesän töitä FinnLevyllä, jolle muun muassa hänen kuuluisa isänsä Junnu Vainio levytti.

– Harmittelin aikoinaan, kun rippileiri meni ohi, kun olin niin innoissani töissä Finnlevyn varastossa pakkaamassa Eino Gröniä, Dannya ja Deep Purplea. Paiskoin 11-vuotiaasta asti kaikki kesät töissä.

– Rippileiri ei ole ainut vaihtoehto. Halusin käydä ripillä 29-vuotiaana saadakseni kirkkohäät. Puhuimme elämästä ja kuolemasta Temppeliaukion kirkon kappalaisen Matti Mäkelän kanssa. Se oli paras koulu, oli hyvä käydä se. Ja sen voi käydä myöhemminkin kuin teininä. Kirkko antaa. Mulla on aina risti kaulassa. Olen tehnyt paljon hengellisiä lauluja.

Tuija Pehkonen, 35, radio- ja tv-juontaja

Radio- ja tv-juontaja Tuija Pehkonen poseeraa rippikuvassa Iisalmessa vuosituhannen vaihteessa vaaleanpunaisen ruusun kanssa. Tuore äiti hämmästelee, miten kauan rippikouluajoista onkaan kulunut.

– Muistan omasta leiristä ehdottoman kännykkäkiellon, jota uhmasin. Puhelimeni takavarikoitiin muistaakseni ekana tai tokana iltana, mikä oli mulle karvas pala. Muuten leiristä jäi kuitenkin kivat muistot.

– Taisin muuten jo tuolloin omata toimittajan luonteen, sillä muistan hiillostaneeni pappia aika tiukoilla kysymyksillä.

– Oma kummilapseni on tämän kevään riparilainen, ja en voi tajuta, miten nopsasti aika menee! Ihan vastahan hänet kastettiin!

Pekka Haavisto, 63, ulkoministeri, vihr

Ulkoministeri Pekka Haavisto kävi rippileirin kesällä 1973. Vuotta myöhemmin hän lähti ensimmäiselle Interrail-matkalleen. Koijärvellä hän oli mukana vuonna 1979 päätoimittamansa Komposti-lehden toimittajana.

– Parhaiten riparilta jäi mieleen musiikki: soitettiin Hectorin vastailmestynyttä Nostalgia-levyä. Yksinäinen tinasotamies, Mandoliinimies ja Heinäpellolla soivat meidän riparillamme. Levyraatia pidettiin. Pari vuotta aikaisemmin julkaistu Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water valittiin riparimme tunnusbiisiksi.

– Olin siirtymässä yläasteelta lukioon, ja Munkkivuoren seurakunnan riparileiri oli Lohjalla Kanneljärven kansanopistolla.

– Leiri taisi jakaantua meihin keskusteleviin agnostikkoihin, seurakunnan lentopalloaktiiveihin ja niihin, jotka saivat vahvoja uskonnollisia kokemuksia leirinkin aikana. Joku oli kuullut yöllä kilinää – paholainen teroitti veistään ja toisaalla ehtoollista katettiin. Kaverini ei uskaltanut kertoa, että kilinä oli tullut pihakeinun ketjuista, kun yöjalkaan oli karattu toisen kerroksen ikkunasta halkopinon päälle hyppäämällä.

– Nykyään jotkut menevät jopa rinnakkain riparille ja Prometheus-leirille. Hienoa on, että teini-iässä voi käydä keskustelua elämänfilosofiasta ja elämän arvoista. Musiikin lisäksi omalta riparilta jäivät mieleen syvälliset keskustelut. Jokainen keskustelu voi olla se kaikkein tärkein.

Antti Kaikkonen, 47, puolustusministeri, kesk

Puolustusministeri Antti Kaikkosen perhe muutti Turusta Tuusulaan, kun hän oli kuusivuotias. Kaikkonen asuu tälläkin hetkellä Tuusulassa ja toimii paikkakunnalla kunnanvaltuutettuna.

– Rippikoulun kävin kesällä 1989. Olihan ne teiniaikojen kesät hauskoja muutenkin. Vauhti oli päällä ja elämä edessä. Ihan myönteisesti tuota aikaa muistelen. Odotukseni tulevaisuutta kohtaan olivat uteliaat.

– Rippikoulusta jäi hyvät muistot, varsinkin rippileiristä. Se oli hyvähenkinen leiri, ja sain uusia kavereita. Kirkon asiat toki siinä läpi käytiin, mutta ehkä se hyvä yhdessäolo ja tekeminen samanikäisten ja samanhenkisten kavereiden kanssa oli parasta. Muistan, että oli tosi raskas paikka, kun leiri loppui. Ei olleet kyyneleet kaukana.

Tytti Tuppurainen, 45, eurooppa- ja omistajaohjausministeri, sd

Oulussa kasvanut eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen ei halunnut aikoinaan rippileirille mutta teki kompromissin vanhempiensa kanssa ja meni päiväleirille.

– Olin nuorena kiinnostunut niin omasta uskonnostani kuin maailman uskonnoista. Olin kapinallinen, ja vanhempieni huolenaiheeksi vastustin pitkään ajatusta rippileiristä. Ratkaisuna päädyin suorittamaan rippikoulun päiväleirinä Oulun Hietasaaren leirikeskuksessa. Ikäkauteen kuuluvan uhmakkuuden lisäksi syynä vastahakoisuuteeni oli se, että olin ala-asteella hypännyt luokka-asteen yli ja opiskelin koulussa itseäni vuotta vanhempien kanssa samassa luokassa. Rippileirille mentiin ikäryhmittäin ja minulle se tarkoitti leiriä luokka-astetta alempana olevien nuorten kanssa, ja se arvelutti minua.

– Jälkeenpäin olen usein harmitellut, etten mennyt perinteiselle rippileirille, vaikka myös päiväleirikin osoittautui todella tärkeäksi kokemukseksi. Keskustelimme paljon ja olin kiinnostunut kaikista leirin aiheista. Osaa opeista olen kantanut mukanani tähän päivään saakka. Muistan, miten pappi Pasi Kurikka kertoi meille nuorille synnin olemuksesta. Hän ei maalaillut eteemme helvetin lieskoja, vaan kuvasi synnin pikemminkin kohtuuden vastakohtana. Moni nautinto on kohtuudella nautittuna meille hyväksi, mutta liiallisuuksiin vietynä se ei enää tuota iloa, vaan päinvastoin lisää pahaa oloa. Näin hän sai kokeiluikäisille nuorille hienosti kerrottua kohtuuden tärkeydestä esimerkiksi alkoholinkäytön suhteen.

– Konfirmaatiooni liittyy jälkikäteen ajateltuna huvittava muisto. Olin nuorena ujo, mutta koska olin ollut aktiivinen rippikoulussa, sain kunnian lukea konfirmaatiojumalanpalveluksessa Raamatun kappaleen. En muista yhtään mitä luin, ja tuskin muistaa kukaan muukaan, sillä jännityksessäni luin tekstin niin nopeasti, ettei pappi juuri ennättänyt edes alttarille kääntyä. Ohjelma meni aikataulusta edelle. Kirkonpenkissä istunut kotiväkeni tunsi minut nopeana puhujana, ja heillä oli naurussa pitelemistä. Jälkikäteen olen muistellut tapahtumaa lempeästi esiintymiskokemuksen karttumisena.

Ville Skinnari, 47, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, sd

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari on poliitikko Jouko Skinnarin ja ohjaaja Tertta Saarikon poika. Skinnari nousi 18-vuotiaana SM-liigaan pelaamaan jääkiekkoa Lahden Reippaassa.

– Kävin urheilurippikoulun Nastolassa Pajulahden urheiluopistolla vuonna 1989. Mieleenpainuvimmat muistot rippikoululeiristä ovat kaverit, uiminen ja mukavat isoset, joiden kanssa on muisteltu kesää -89 monesti sen jälkeenkin.

– Rippipappi Raimo Yläsoininmäki opetti minulle positiivisen elämänasenteen merkityksen, ja tätä sanomaa olen itsekin halunnut viedä eteenpäin.

– Rippikoulussa syntyy parhaimmillaan elinikäisiä ystävyyssuhteita, kuten kävi minullekin. Toivottavasti mahdollisimman moni sai myös koronavuoden rippikoulusta uusia ystäviä, joiden kanssa yhteinen matka jatkuu pitkään.

Krista Mikkonen, 48, ympäristö- ja ilmastoministeri, vihr

Ympäristö- ja ilmastoministeri kasvoi Krista Mikkonen Kymenlaaksossa Korialla. Nuorena hän harrasti partio ja monia urheilulajeja, muun muassa lentopalloa, pesäpalloa, judoa ja yleisurheilua.

– Kävin rippikoulun kesällä 1987. Osallistuin vaellusriparille, joka pidettiin Kilpisjärvellä. Rippileiristä jäi hyvät muistot ja sain joukon uusia ystäviä, sillä vaellusripari oli naapuriseurakunnan järjestämä. Muistan riparilta eettiset keskustelut, yhdessä tekemisen, perimmäisten kysymysten pohdiskelut ja ryhmän kesken vallinneen yhteisen luottamuksen, jotka olivat hyviä rakennusaineksia omalle kasvulle.

– Toivon, että tämän kesän riparilaisen ja protulaisen luottamus tulevaisuuteen vahvistuu haasteellisen koronavuoden jälkeen.

– Rippikoulu ja protuleiri ovat parhaimmillaan tärkeitä paikkoja oman äänensä löytämisessä ja kasvulle. Toivon jokaiselle nuorelle uskoa tulevaan, omaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa sekä rohkeutta kantaa vastuuta yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Pystyt muuttamaan maailmaa!

Jussi Saramo, 41, opetusministeri, vas

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo toimii opetusministerinä ja paikkaa vanhempainvapaalla olevaa Li Anderssonia. Nuorena Saramo harrasti salibandyä ja opiskeli ammattikoulussa datanomiksi. Hän kertoo saaneensa kipinän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kun hän vieraili 15-vuotiaana Brasiliassa asuneen isänsä luona.

– Olen käynyt rippikoulun vuonna 1994. Olin sen jälkeen isosena seuraavana kesänä ja mukana erilaisissa kaupungin ja seurakunnan nuorisotyön kuvioissa.

– Uskon, että merkittävä osa vasemmistolaista maailmankuvaanikin on peräisin näiltä vuosilta – vaikka kirkkojen historiassa on synkkiäkin hetkiä vallanpitäjien ja eriarvoisuuden tukena, on kristillinen sanoma lähimmäisenrakkaudesta ja yhteisöllisyydestä hyvin lähellä vasemmistolaista ajattelua.

– Rippikoulukesä oli mahtava. Kannustan nuoria osallistumaan protuleirille tai riparille. Puolisoni on ollut pitkäaikainen protuohjaaja, minkä myötä myös tämän perinteen hienous on tullut tutuksi.