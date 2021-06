Helle korventaa! Suomessa on nyt kuumempaa kuin Espanjassa

Suomessa hätyytellään nyt kesäkuun lämpöennätystä. Lämpömittarin lukemat ovat paikoin korkeampia kuin Välimeren rannikolla.

Suomessa on nyt lämpimämpää kuin Espanjassa ja Kreikassa. Ilmatieteen laitoksen julkaiseman Euroopan säätilanneanalyysin mukaan eilen maanantaina kello kolmelta iltapäivällä Etelä-Suomessa oli 32 astetta lämmintä, kun Kreikassa ja Espanjassa päästiin korkeimmillaan vain 28 asteeseen.

Sama näyttää toistuvan tänään tiistaina, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko.

– Päivälämpötilat kello kolmelta Suomen aikaa näyttäisivät Espanjassa ja Kreikassa jäävän 30:een tai vähän alle. Kreetalta tosin löytyy yli 31:n lämpötiloja, Kokko kertoo.

Se, että Suomessa on nyt lämpimämpää kuin osassa Välimeren maita, selittyy Kokon mukaan sillä, että Iberian niemimaan ja Ranskan sekä Turkin ja Kreikan yllä on laajat matalapainealueet. Suomen kaakkois- ja itäosien yllä on ollut jo pitkään laaja korkeapainealue, jonka ympärillä tuulet menevät myötäpäivään nostaen etelästä lämpimämpää ilmamassaa.

Euroopan kuumimpia lukemia ei Suomessa kuitenkaan näillä näkymin hätyytellä tiistainakaan, sillä esimerkiksi Sisiliassa Italiassa päästään todennäköisesti ainakin 35, mahdollisesti jopa 40 asteeseen.

Maanantain korkein lämpötila Suomessa, 32,2 astetta, mitattiin Parikkalan Koitsanlahden asemalla.

Voimassa oleva kesäkuun lämpöennätys, 33,8 astetta, on mitattu Ähtärissä vuonna 1935. Kokko pitää mahdollisena, että tiistaina päästäisiin päivän aikana etelän ja kaakon suunnalla jopa yli 33 asteeseen.

– Kuluvan päivän aikana on menty jo yli 30 asteen, ja eletään kuitenkin vielä aamupäivän puolella, Kokko sanoo.

