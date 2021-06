”Tässä meinaa mennä usko ihmisyyteen”, sanoo kauhujen perheen kohdannut vuokranantaja.

Tämä artikkeli on julkaistu alunperin 3.5.2021. Julkaisemme juhannuksena uudelleen joitakin alkuvuoden luetuimpia juttuja.

Kerrotaan tarinoita painajaisvuokralaisista.

Kauhuvuokralaisista.

– Tässä meinaa mennä usko ihmisyyteen, huokaa vuokranantaja, keski-ikäinen yrittäjämies.

Tämän artikkelin kuvat kertovat koruttomasti, miltä Päijät-Hämeessä sijaitsevassa rivitalokaksiossa näytti vapunaattona, kun vuokranantaja teki tupatarkastuksen.

Kaksion surulliseen alennustilaan suistanut kohtalonomainen tarina oli alkanut vuotta aikaisemmin, kun länsisuomalaisen kaupungin sosiaalitoimisto tarjosi vuokralaisiksi nuorta lapsiperhettä.

– Miehellä oli kuulemma takana rankka lapsuus, mutta elämänkumppanin löydyttyä elämä oli kovasti rauhoittunut ja oltiin menossa hyvään suuntaan, vuokranantaja muistelee saamaansa suositusta.

– Ajattelin, että annetaan mahdollisuus osoittaa, että ovat päässeet elämänsyrjään kiinni.

Alku ei ollut lupaava. Asunnossa alkoi viettää aikaa äänekkäitä vieraita ja naapurit valittivat. Kävi ilmi, että sisään oli muuttanut pelkkä äiti ilman miestä ja lasta.

Syyt olivat proosalliset.

– Lapsi oli kuulemma edelleen sijoitettuna ja mies istui linnassa, kun oli yrittänyt hankkia rahat vuokraennakkoon ryöstämällä taksin.

Hänellä oli ollut alla vanhoja ehdonalaisia tuomioita.

– Kun vuokrasopimusta ei voinut oikein purkaa, päätin katsoa tilanteen loppuun, vuokranantaja kertoo.

Muutaman kuukauden kuluttua elämä asunnossa soljahti niihin uomiin, joiden pohjalta vuokrasopimus oli syntynyt. Isäntä pääsi kotiin vankilasta, ja sijoitettuna ollut lapsi pääsi omaan kotiin.

Muuttokuorman mukana tuli uutta rauhattomuutta. Naapurit valittivat autoilla kaahaamisesta ja öljynvaihdoista, joissa öljyt valutettiin pihamaalle.

– Sanoin, että sen on loputtava. Joko he sopeutuvat talon tyyliin tai sitten he etsivät uuden asunnon.

Taloyhtiön hallitus päätti lopulta ottaa ongelma-asunnon taloyhtiön haltuun.

Päätös oli sikäli ehdollinen, että vuokranantaja saisi pitää asunnon itsellään, jos hankkiutuisi eroon vuokralaisistaan.

– Ilmoitin, että asunnon pitää olla tyhjä 30. huhtikuuta. Sain heiltä allekirjoituksen, jonka avulla he saivat uuden asunnon kunnan sosiaalitoimelta.

Vapunaattona vuokranantaja saapui tarkastamaan asuntoa mukaan uudet mahdolliset vuokralaiset.

Huoli heräsi jo epäsiistillä pihamaalla, jossa lojui tavaroita ja rojua kuten muistoja uudenvuoden raketeista.

Näky sisällä oli painajaismainen, lohduton, surrealistinen.

– Kirveellä oli hakattu seiniin reikiä, kaikki lasiset liukuovet olivat pirstaleina, takaovi oli murrettu sisältä ulospäin niin, että lukkolinja oli halki, saunan lauteet olivat romahtaneet, ulkoseinästä oli lyöty läpi lämpöeristeitä myöten...

Uuni oli karmeassa kunnossa. Johtuiko sitten epäonnistuneista, kärynneistä kokkauksista vai muista syistä, että palovaroittimet oli poistettu.

– Lapsen kylpyvanna oli vielä täynnä kuselle haisevaa vettä ja sähköjohdot olivat paljaina. Täysin sopimaton kasvuympäristö pienelle lapselle, vuokranantaja suree.

– Vessanpönttö oli tukittu terveyssiteillä, juomien jälkiä näkyi seinillä ja oli myös jälkiä huumeiden käytöstä.

Paikalle tullut poliisin partio kirjasi tuhoista ilmoituksen.

– Tapaus on tutkinnassa, vahvistetaan Hämeen poliisista Ilta-Sanomille.

– Osa jäljistä oli varmasti pitemmältä ajalta, osa oli tehty ehkä lähtiäisiksi, vaikea sanoa, aika rajuja otteita siellä oli harrastettu, vuokranantaja pohtii.

Sen verran harmitti, että hän otti yhteyttä siihen länsisuomalaisen kaupungin sosiaalitoimeen, joka kauhuvuokralaiset oli hänelle lähettänyt.

– Ainoa kommentti oli, voisinko palauttaa liikuntarajoitteisen apuvälineet.

Ne lojuivat asunnossa.

– Rouva oli kai ollut auto-onnettomuudessa ja päässyt tai yritti sairaseläkkeelle. Naapurit kertoivat hänen käyttäneen apuvälinettä vain silloin, kun sosiaalitoimi kävi kylässä.

Alustavan arvion perusteella asunto vaatii 20 000 euron remontin.

– Kymmenen vuotta menee, ennen kuin olen omillani. Kehtasivat vielä kysyä, koska saavat vuokratakuunsa takaisin, vuokranantaja puuskahtaa.

Sattuma tai ei, myös saman asunnon edellinen vuokralainen täytti kauhuvuokralaisen tuntomerkit.

– Hän oli nuori yksinhuoltajanainen, joka muutti sitten toiselle paikkakunnalla, mutta mies jäi asuntoon laittamaan paikkoja palasiksi ja käyttämään huumeita.

Naisen palkasta ulosmitataan edelleen 400 euroa joka kuukausi peittämään 9 000 euron remonttikulut.

Vuokranantaja ei ole erityisen ilahtunut korona-ajan pidentyneistä irtisanomisajoista.

– Nyt ennakkositoumus on kahden kuukauden vuokra tai poikkeustilanteessa kolmen.

– Ei tämä yhtälö kuuden kuukauden irtisanomisrajalla toimi. Pitäisi sitten olla kuuden kuukauden sitoumus, vuokranantaja sanoo.

Onko sinulla kokemuksia ”kauhuvuokralaisista” asunnossa tai mökillä? Ota yhteyttä ja kerro kokemuksistasi. WhatsApp: 040 660 9019, email: uutiset@iltasanomat.fi