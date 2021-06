Turussa lauantaina kadonnutta 20-vuotiasta Kimiä etsitään yhä kiivaasti – ”Alkaa olla viimeiset ajat”

Poliisi etsii miestä kaikilla irrotettavissa olevilla resursseillaan.

Lauantaina 19.6. Turussa kadonnut 20-vuotias Kimi Korhonen on edelleen kateissa. Korhonen katosi noin kello 12 Paavo Nurmen stadionilta, osoitteesta Paavo Nurmen puistotie 9.

Komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisista kertoo, että poliisi suorittaa aktiivisesti etsintöjä kaikilla irrotettavissa olevilla resursseillaan.

– Muutama päivä on jo kulunut, joten jos hän on siinä tilassa ettei pysty hankkimaan itselleen apua, niin tässä alkaa olla viimeiset ajat käsillä hänen pelastamisekseen.

Etsintä tapahtuu Tikan mukaan kaupunkialueella.

– Etsintä keskittyy tässä vaiheessa julkisten alueiden lisäksi myös yksityisille alueille kuten taloyhtiöiden alueille.

Poliisi on saanut paljon havaintoja ja käy niitä parhaillaan läpi.

Korhonen on noin 175cm pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on päällään harmaapohjainen paita, jossa on isoja keltaisia kukkia, ja vihreät maastokuvioiset shortsit.

Poliisi pyytää erityisesti Martin, Kupittaan, Vähä-Heikkilän, Luolavuoren ja Mäntymäen alueen asukkaita tarkistamaan pihapiirinsä, piharakennuksensa ja autonsa kadonneet henkilön varalta. Poliisi pyytää myös, että kerrostalojen taloyhtiöiden edustajat ja huoltoyhtiöt tarkistavat edellä mainitut tilat mainitulla alueella.

Kaikista havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.