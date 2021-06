Neljä nuorta kertoo oman kokemuksensa siitä, millaista on elää ja kasvaa osana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä.

Suomessa vietetään parhaillaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavaa Pride-viikkoa. Haastattelimme aiheen tiimoilta neljä nuorta, jotka tekevät aktiivisesti työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.

Tässä ovat heidän tarinansa.

Alex on jo jonkin aikaa kiertänyt kouluissa kertomassa kokemuksistaan.

Alex parantaa maailmaa yksi koulu kerrallaan

– Maailmankipuilu on se, mistä se lähti.

Vaikka helsinkiläisen Alexin omassa elämässä kaikki on hyvin, tietoisuus muiden tuskasta sai hänet aikanaan lähtemään mukaan sateenkaarinuorten järjestö­toimintaan.

Nyt 20-vuotias Alex kiertää Suomen kouluissa puhumassa tasa-arvosta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ja omista kokemuksistaan.

– Seisoin pitkään tumput suorina, kunnes en enää pystynyt. Tuntui, että oli tehtävä jotain. On niin paljon asioita, joita voi parantaa pelkästään tiedon ja dialogin kautta, Alex kertoo.

Alex on tehnyt kouluvierailuita jo pidemmän aikaa. Hän puhuu kaiken ikäisille kuutosluokkalaisista lukioikäisiin. Siitä, minkä sateenkaariteeman hän tunnilleen valitsee, riippuu pitkälti kuulijakunnasta.

– Lukioikäisten kanssa olen käynyt läpi ihmisoikeuksia, lainsäädäntöä ja sitä, mikä niissä on puutteellista sateenkaari-ihmisten perspektiivistä. Aika paljon tykkään painottaa transteemoja, koska niissä on ihmisillä yleensä suurin aukko tiedossa.

Alex puhuu transteemoista siitäkin syystä, että hän on itse transsukupuolinen. Transsukupuolisuus tarkoittaa sitä, ettei ihminen koe kuuluvansa syntymässään määriteltyyn sukupuoleen. Se ei ole mielenterveydenhäiriö, vaan osa luonnollista sukupuolen moninaisuutta.

Nuorempien koululaisten kanssa Alex lähtee liikkeelle perusteista ja jakaa enemmän myös omia kokemuksiaan koulumaailmasta.

– Puhun siitä, mikä oli minun kohdallani hyvää ja mikä huonoa. Kerron oman kouluaikani kipukohtia tosi suoraan ja rehellisesti. Nuoremmille koetan painottaa kaikkien vastuuta luoda hyväksyvä ilmapiiri koulussa.

Alex tietää, ettei pelkkä omien ajatusten tuputtaminen ja yksipuolisten kokemusten jakaminen kanna kovin kauas. Sen sijaan hän yrittää saada oppilaat miettimään, mitä valtavirtaan kuuluvat voivat tehdä tasa-arvon eteen.

– Sen sijaan, että kertoisin mitä ajatella, pyrin antamaan oppilaille työkaluja itse miettiä, miten toimia eri tilanteissa.

– Tiedon kautta luodaan rauhaisampaa ja yhteistyöhaluisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikille on tilaa.

Alex tekee kouluvierailuja sekä Setan että suomenruotsalaisen Regnbågsankanin riveissä. Kouluttajan mukaan kuvio menee usein niin, että koulussa vietetään yhdenvertaisuuden teemaviikkoa, jonka vuoksi Alex kutsutaan paikalle. Joskus taas vierailulle kutsutaan, kun opettaja on huomannut oppilaidensa kaipaavan sellaista tukea, johon omat resurssit eivät riitä.

Vaikka tieto sateenkaariteemoista lisääntyy koulumaailmassa koko ajan, Alexin näkökulmasta tilanne on kokonaisuudessa vielä puutteellinen.

– Ja se on ihan siitä syystä, ettei näitä asioita opeteta systemaattisesti, vaan oppilaiden tieto jää sen varaan, että joku opettaja saattaa joskus kutsua jonkun puhumaan asiasta, Alex toteaa.

– Tiedän monta koulua, jossa vierailu olisi todella tarpeellinen, mutta sitä kutsua ei koskaan tule.

Alexin mielestä sateenkaariaiheiden tulisi tänä päivänä olla kiinteä osa opetus­suunnitelmaa. Sen lisäksi hän kaipaisi kouluihin lisää niin sanottua tunnepuolen kasvatusta.

– Kouluissa on niin alhaiset resurssit, että kun ongelmia tulee, opettajilla ei välttämättä ole aikaa ja työkaluja pureutua niihin niin syvästi kuin olisi tarve, ja tilanteet jäävät ratkomatta.

Alex muistaa yhä elävästi yhden kouluvierailun, jonka aikana oman identiteettinsä kanssa kipuileva kuutosluokkalainen nosti rohkeasti kätensä ylös. Oppilas tahtoi tietää, kuinka hän voisi vaihtaa kutsumanimeään luokassa. Alex neuvoi. Konkreettisen avun antaminen tuntui palkitsevalta.

Oppitunnin aikana Alex jakaa oppilaille omat yhteystietonsa, jotta he voivat lähestyä häntä matalalla kynnyksellä ilman, että heidän tarvitsee nykäistä opettajaa hihasta.

Vierailun jälkeen Alex sai viestin, jossa oppilas kiitti häntä käynnistä ja kertoi sen olleen hänelle iso apu. Se on työn suola.

– Nuorten on muutenkin vaikea ymmärtää omia ajatusprosesseja, ja kun siihen sekaan heitetään vielä se, että poikkeat jotenkin normista, homma menee ainakin kymmenen kertaa raskaammaksi, Alex kertoo kokemuksesta.

– Suuressa mittakaavassa ei auta, että sanon opettajalle silloin tällöin, että pliis älä sano mua tytöksi. Yksilötoiminta on tärkeää, mutta se ei tee suurta muutosta nopeasti. Tarvitaan järeämpiä aseita, Julia sanoo.

Tytöttely saa luvan loppua

Lahtelaisen Julian sydämen asia on muistuttaa muita, ettei ihmisen sukupuolta voi päätellä pelkän ulkokuoren perusteella. Feminiiniseltä näyttävä Julia on lopen kyllästynyt jatkuvaan tytöttelyyn.

– Vaikka tytöttely tapahtuisi positiivisessa mielessä, ja minua sanotaan esimerkiksi nätiksi tytöksi, se ei ole minulle kehu.

15-vuotias Julia määrittelee itsensä muunsukupuoliseksi, mutta on samaan aikaan täysin tyytyväinen naiselliseen ulkokuoreensa. Ihmisen ulkoista olemusta – sitä mitä hän korostaa tai on korostamatta – kutsutaan sukupuolen ilmaisuksi, jonka ei aina tarvitse kulkea käsi kädessä oman sukupuoli-identiteettikokemuksen kanssa.

– Joudun jatkuvasti korjaamaan ihmisiä, jotka tekevät oletuksia sukupuolestani. Opettajia, sukulaisia, työnantajia. Omat ikätoverini osaavat nämä asiat jo tosi hyvin, mutta vanhemmalla sukupolvella on vielä opeteltavaa, Julia sanoo.

Ulkonäkönsä lisäksi Julia pitää myös nimestään. Hän ei näe mitään syytä muuttaa sitä neutraalimpaan suuntaan. Paitsi sen, että jatkuva oikaiseminen vähentyisi.

– En halua vaihtaa nimeäni pelkästään muiden ihmisten takia. Täytyy vain jaksaa korjata muita. Onneksi mulla on rohkeutta siihen. Kaikilla ei ole.

Toisaalta hän tykkää siitä, että hänen nimensä on vahvasti sukupuolitettu. Sen avulla hän uskoo voivansa murtaa stereotypiaa, jonka mukaan kaikki Juliat olisivat naisia.

Julia lähti mukaan järjestötoimintaan muuttaakseen yhteiskuntaa ja ”sanoakseen sen, mitä hänellä on sanottavaa”.

Muunsukupuolisuus on kattokäsite sukupuoli-identiteeteille, jotka eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteettejä.

Muunsukupuolinen henkilö saattaa kokea sijoittuvansa jonnekin miehen ja naisen välimaastoon tai koko jaottelun ulkopuolelle. Hän voi myös kokea, ettei hänellä ole sukupuolta ollenkaan. Monille muunsukupuolisuus on henkilökohtainen, omaa sukupuolta kuvaava käsite.

Julialle muunsukupuolisuus on mahdollisuus, jonka hän toivoisi muidenkin löytävän. Hän uskoo, että moni ihminen on muunsukupuolinen tiedostamatta asiaa itse.

Kaiken kaikkiaan hän toivoisi yhteiskuntalta vapaampaa suhtautumista kaikkia sukupuolia kohtaan.

– Uskon, että moni cis-mies voisi nauttia mekkojen pukemisesta ja meikkaamisesta, mutta sitä ei tapahdu, koska tämä kaksinapainen järjestelmä on niin tiukka.

Cis-sukupuolisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö kokee sen sukupuolen omakseen, mikä hänelle on syntymässä määritelty.

Julian mielestä juuri cis-normatiivisen järjestelmän murtaminen on avain siihen, että ihan jokainen voi lopulta tuntea olonsa vapaammaksi.

– Monet eivät ymmärrä, miten suuri ongelma tämä on. Järjestelmän löysääminen voisi auttaa moneen asiaan, kuten rikollisuuteen ja mielenterveysongelmiin. Muunsuku­puolisten ongelmat eivät koske vain muunsukupuolisia, Julia muistuttaa.

Ensimmäinen askel kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta voisi Julian mukaan olla se, ettei virallisissa dokumenteissa tarvitsisi enää leimautua mieheksi tai naiseksi, vaan muunsukupuolisuus voisi lukea myös passissa.

– Tarvitsemme sitä, että yhteiskunta osoittaisi tukensa asialle. Sieltähän se muutos lähtee.

– Vaikka Suomi on hyvinvointivaltio, ja meillä on monet asiat tosi hyvin, silti täällä on asioita erityisesti asenteisiin liittyen, mitä pitää muuttaa, Nella sanoo.

Kiusattu läpi kouluiän

17-vuotiasta Nellaa kiusattiin läpi peruskoulun. Kun hän yläasteen kynnyksellä huomasi kaiken lisäksi poikkeavansa valtavirrasta, epävarmuus kasvoi entisestään.

– Mietin koko peruskoulun, tulenko koskaan kelpaamaan tällaisena kuin olen.

Kotkalainen Nella oli verrattain nuori, kun hän huomasi kykenevänsä ihastumaan poikien lisäksi myös toisiin tyttöihin. Yläasteen alussa Nella perehtyi seksuaalisen suuntautumisen eri muotoihin ja löysi panseksuaalisuuden.

– Huomasin aika pian, että se on lähimpänä sitä, mitä mä edustan, Nella kertoo nyt.

Panseksuaalisuudessa ihminen voi tuntea seksuaalista tai romanttista vetovoimaa kaikkia sukupuolia edustavia ihmisiä kohtaan, eikä kiinnostuksen kohteen suku­puolella ei ole panseksuaaleille merkitystä. Panseksuaalisuus menee osittain päällekkäin biseksuaalisuuden kanssa, jossa henkilö voi tuntea vetoa sekä mieheen että naiseen.

Nellalle panseksuaalisuudessa parasta on se, että hän voi vapaasti rakastua keneen tahansa.

Nuorisoaktiivi Nella kaipaisi lisää kouluihin lisää seksuaalivähemmistöihin liittyvää opetusta. – Jouduin hankkimaan käytännössä kaiken tiedon itse, mitä olen oman identiteettini kannalta tarvinnut.

Seksuaalisen suuntautumisensa löydettyään Nella kertoi kokemuksestaan vanhemmilleen ja ystävilleen, jotka ottivat asian hyvin. Sosiaalisessa mediassa vastaanotto oli toisenlainen.

Nella suhtautuu sateenkaariyhteisön oikeuksiin intohimolla ja puhuu niistä avoimesti myös somekanavissaan. Se ei kaikki seuraajia miellytä.

– Otan paljon kantaa vähemmistöjen oikeuksiin ja se aiheuttaa joissain ihmisissä närää, hän kertoo.

Vastarannan kiiskien kanta on tullut vuosien mittaan Nellalle harvinaisen selväksi: Seksuaalivähemmistöön saa kuulua, kunhan siitä ei huutele muille.

Vaikka vaientamisen kulttuuri satuttaa, Nella on nykyään enemmän sinut itsensä kanssa kuin koskaan aiemmin.

– Olen nyt tosi sujut mun oman identiteetin kanssa ja koen, että jos se on jollekin muulle ongelma, mun ei tarvitse olla tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa.

Nella haluaa olla muille nuorille elävä esimerkki siitä, että kiusaamiskokemuksista voi päästä yli, jos vain uskoo omaan asiaansa.

– Tuokaa rohkeasti omaa identiteettiänne esille, hän kannustaa muita.

– Sillä, mitä muut ihmiset ajattelevat, ei ole loppuelämässä enää mitään väliä. Käytännössä ainut, jonka kanssa sun on pakko olla tekemisissä loppuelämäsi, olet sinä itse.

Mein olo helpottui, kun hän ymmärsi, ettei ihmisen tarvitse lokeroitua yhteen tiettyyn sukupuoleen.

Itseään ei tarvitse löytää hetkessä

Turkulainen Mei alkoi kyseenalaistaa omaa sukupuoli-identiteettiään murrosiän kynnyksellä, kun oli kolmentoista. Hän ei kokenut olevansa tyypillinen tyttö, kuten hänet oli syntymässä määritelty, mutta ei ollut puhtaasti poikakaan.

– Ajattelin ensin olevani transmies, koska luulin, että minun on lokeroiduttava johonkin, millä on nimi, hän kertoo.

Kysymykset omasta identiteetistä saivat Mein hankkimaan lisää tietoa sukupuoli­vähemmistöistä. Taakka putosi nuoren Mein harteilta, kun hän tajusi, ettei hänen tarvitse edustaa yhtä tiettyä sukupuolta, vaan voi olla myös jotain siltä väliltä.

Nyt Mei on viidentoista ja identifioi itsensä muunsukupuoliseksi.

” Voi olla, että sukupuoli-identiteettini haku on vielä kesken. Pääasia on, että nyt olen tyytyväinen itseeni ja minun on hyvä olla.

Oman sukupuoli-identiteetin tarkastelu viime vuosien aikana on pelkästään vahvistanut Meitä. Myös oma lähipiiri on suhtautunut asiaan hyvin, vaikka äiti saattaakin vielä vahingossa tytötellä. Se ei kuitenkaan haittaa Meitä.

– Hän ei tiennyt, mistä on kyse, ennen kuin selitin asian. Ymmärrän, että suhtautuminen ottaa aikaa, varsinkin vanhemmalta sukupolvelta, Mei sanoo.

Parasta oman sukupuoli-identiteetin löytymisessä on ollut Mein mukaan se, että hän voi vihdoin olla täysin oma itsensä. Meikata, kun siltä tuntuu ja pukeutua miten haluaa. Sitä, kulkeeko muunsukupuolisuus Mein mukana läpi loppuelämän, ei tiedä vielä kukaan.

– Voi olla, että sukupuoli-identiteettini haku on vielä kesken. Pääasia on, että nyt olen tyytyväinen itseeni ja minun on hyvä olla.

Mein vinkki ikätovereille ja heidän vanhemmilleen on se, että nuoren ihmisen identiteetin muodostumiselle kannattaa antaa runsaasti aikaa ja tilaa.

– Kannattaa vaan olla oma itsensä, eikä se haittaa, vaikka ei heti löytäisi itseään, Mei kannustaa.