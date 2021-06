Foreca varoittaa: Oulun hirmumyrsky voi iskeä tänään uudestaan – ”Varominen kannattaa aloittaa viimeistään nyt”

Mikäli rajuilmasta on huolissaan, tulee varomisen alkaa viimeistään nyt, Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr kertoo Ilta-Sanomille.

Raivokas kesämyräkkä ravisteli maanantaina Oulua ja aiheutti yhden ihmisen kuoleman halkaistuaan tämän päälle rysähtävän puun. Sääpalvelu Foreca tiedottaa Ukkoskuurojen koettelevan Suomea myös lähipäivinä. Alueellisesti kuurot saattavat äityä hyvinkin ärhäköiksi.

– Kyllä tämä lähiaika tulee aika ukkosvoittoinen olemaan. Kuuroja tulee erityisesti tänään ja huomenna, torstaina vielä ainakin Itä-Suomessa. On mahdollista, että siellä tai Uudellamaalla salamoi vielä perjantaina tai lauantaina. Sen jälkeen mennään kohti rauhallisempia aikoja, Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr sanoo Ilta-Sanomille.

Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta ukonilmasta tiistaipäivän aikana Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Mahdollisesti vaarallisia myrskyjä povataan Keski-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen ja Pirkanmaalle.

Forecan mukaan osassa läntistä Suomea olosuhteet vastaavat Oulun seudun maanantaista tilannetta. Ukkosen yhteydessä taivas saattaa sylkeä myös rakeita.

– Ei ole mitenkään poissuljettua, että eilinen toistuu iltaa kohden Oulussa, Föhr sanoo.

– Eilinen tapaus oli hyvä muistutus siitä, mitä ukkoset voivat pahimmillaan olla.

Foreca povaa tiistaista helleviikon paahtavinta päivää. Suomen mittaushistorian edellinen kesäkuun lämpöennätys räsähtää rikki, mikäli lämpötilat kipuavat 33–34 asteen lukemiin. Edellinen lämpöennätys, 33,8 astetta, mitattiin Ähtärissä 24. kesäkuuta vuonna 1935.

– Erityisen lämmin ilmamassa on nyt suuressa osassa Suomea. Lämpöä voi olla 5–6 hellerajan päälle. Parikkalassa mitattiin eilen 32,2 astetta lämmintä. Se on hurja lukema kesäkuussa.

Keskiviikkona myrskykuuroilu hellittää Föhrin mukaan jo Länsi-Suomessa ja painottuu maan itäpuoliskoon sekä Kainuuseen ja Koillismaahan. Föhr kertoo, että myrskystä huolehtiva voi varautua seuraamalla taivaan pilvisyyttä sekä sadetutkaa. Meteorologi huomauttaa kuurojen voivan syntyä hyvin nopeasti ja arvaamatta.

– Jos ukkosissa on jonkun mielestä jotain varottavaa, varominen kannattaa aloittaa viimeistään nyt. Ihminen voi turvautua esimerkiksi menemällä paikkaan, jossa puu ei voi kaatua päälle. Salama on itsessään vaarallinen ja se iskee todennäköisimmin korkeaan puuhun. Ei kannata myöskään mennä minnekään, missä itse on ympäristöä korkeampi, Föhr ohjeistaa.