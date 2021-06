Lämmin sää jatkuu myös juhannuksena.

Juhannuksen sää näyttää ihanan lämpimältä. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Iiris Viljamaan mukaan viime viikkojen lämmin, jopa helteinen sää jatkuu myös juhannuksena.

– Lämpimissä ja mukavissa säissä pääsee juhannusta viettämään, hän toteaa.

Juhannusaattona perjantaina lämpötila pysyttelee hellerajan yläpuolella 25–27 asteessa laajasti maan etelä- ja keskiosissa.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on hieman viileämpää, mutta hellerajasta ei näilläkään alueilla jäädä kauas.

– Lämpötilat vaihtelevat 22–24 asteen välillä, Viljamaa kertoo.

Lapissa ilma on selvästi muuta maata kylmempää. Etelä-Lapissa saatetaan päästä perjantaina 20 asteen yläpuolelle, mutta pohjoisemmassa jäädään sen alle.

Juhannuksen korkeimmat lukemat saadaan eteläisimmässä Suomessa lauantaina tai perjantaina.

– Jopa 29 asteeseen voidaan päästä, Viljamaa toteaa.

Uutelan uimarannalla nautittiin helteestä 20. kesäkuuta. Myös juhannuksena rannalla viihtyy säiden puolesta.

Juhannuspäivänä lauantaina säähän ei tule suurta muutosta. Etelä- ja Keski-Suomessa helle jatkuu, ja Kainuun korkeudella lämpötila pysyttelee kahdessakymmenessä asteessa.

Lapissa jäädään lauantaina alle kahdenkymmenen asteen, ja lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä.

Sunnuntaina helle väistyy maan keskiosista, mutta lämpötila pysyy Etelä-Suomessa edelleen hellerajan tuntumassa.

Lauantain ja sunnuntain välillä sää alkaa viiletä hieman lännestä alkaen, ja sunnuntaina Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päästään enää 17–20 asteeseen.

Lapissa sunnuntai on hieman lauantaita lämpimämpi, ja lukema mittarissa voi kivuta 17 asteeseen.

Sää siis näyttää lämpimältä, mutta paikoin myös epävakaiselta, Viljamaa huomauttaa.

– Sadekuuroja syntyy iltapäivisin maan etelä- ja keskiosassa ja Lapissa näyttäisi liikkuvan sadealue, josta tulee hajanaisia sateita.

Perjantaina sadekuuroja osuu lähinnä maan eteläosiin. Lauantaina kuuroja voi tulla laajemmin Etelä- ja Keski-Suomessa ja osa kuuroista voi kehittyä ukkosiksi asti. Juhannuspäivä on Lapissa sateisin. Pohjanmaan maakunnissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena.

Sadekuurot väistyvät sunnuntaina, ja koko maassa on poutaa.

Tältä näytti juhannusyö Nokialla Siurossa vuonna 2020. Tänä juhannuksena yöt voivat olla jopa trooppisia jossain päin maata.

Keskikesän juhla houkuttelee valvomaan läpi yön ja tänä juhannuksena lämpötilat antavat siihen hyvät olosuhteet.

– Trooppisia öitä voidaan mitata lauantain vastaisena yönä suurilla vesistöillä kuten Saimaalla ja Päijänteellä, Viljamaa sanoo.

Trooppisella yöllä tarkoitetaan sitä, että lämpötila ei laske yön aikana alle kahdenkymmenen asteen.

Koko juhannuksen kestävä helle on harvinaisuus, muttei ainutkertaista. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsingissä, Jyväskylässä ja Joensuussa sekä juhannusaattona- että päivänä on ollut helteistä neljänä vuonna vuodesta 1961 lähtien.

Eniten helteitä molempina päivinä on ollut Lappeenrannassa, jossa niistä on päästy nauttimaan kuutena vuonna.

Hellettä on juhannuksena keskimäärin kerran neljässä vuodessa. Rannikoilla ja Lapissa helle on kuitenkin harvinaisempaa, ja näillä alueilla hellettä on keskimäärin viidessä ja kymmenessä vuodessa.