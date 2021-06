Yli puoli vuotta kateissa ollut löytyi asutun kerrostalon tiloista kuolleena – poliisi: Ruumista oli yritetty kätkeä

Tapauksen rikosnimike muuttui taposta murhaksi sen jälkeen, kun poliisi oli tutkinut Kai-Pekka Savolaisen ruumiin.

Poliisi kertoi maanantaina, että yli puoli vuotta kadoksissa ollut Kai-Pekka Savolainen on löytynyt kuolleena kerrostalon alakerrasta Seinäjoen Kasperin kaupunginosasta.

Tutkinnanjohtaja Juha Järvelin Pohjanmaan poliisilaitokselta kertoo, että ruumis löytyi yleisöhavainnon ja poliisityön tuloksena. Järvelin ei tarkenna, millaisesta paikasta ruumis löytyi, mutta sanoo kyseessä olleen asutun kerrostalon kellarikerroksessa olevista tiloista. Hänen mukaansa voi sanoa, että ruumista oli yritetty kätkeä.

Savolainen on poliisitutkinnan perusteella surmattu 28.–29. marraskuuta välisenä aikana. Poliisi tutki aiemmin tapausta tappona, mutta nyt tutkintanimikkeeksi on tarkentunut murha.

– Suoritettujen tutkimusten perusteella hän on kuollut sen kaltaisen väkivallan seurauksena, että on päädytty muuttamaan rikosnimikettä taposta murhaksi, Järvelin sanoo.

Järvelin ei ota tutkinnallisista syistä kantaa siihen, milloin Savolainen on löytynyt. Hänen mukaansa uhri piti ensin tunnistaa, joka kestää yleensä ”lyhyehkön aikaa”. Poliisi sai vahvistuksen uhrin henkilöllisyydestä tänään.

Järvelin ei myöskään ota tarkemmin kantaa tämän hetkisiin epäiltyihin tai motiiviin. Hän muistuttaa, että Savolaisen katoamista on tutkittu jo seitsemän kuukautta.

– On suoritettu kuulusteluja ja epäiltykin henkilöitä. Motiivi on täyttä arvailua vielä tässä vaiheessa, enkä halua lähteä arvailemaan, Järvelin sanoo.

Savolaisen katoamista ja epäiltyä henkirikosta on tutkittu joulukuusta asti. Järvelin kommentoi pitkää aikaväliä yleisellä tasolla.

– Niin kauan kuin poliisi tutkii henkirikosta niin, ettei ole ruumista, se on tietysti vähän hankalampaa kuin sen jälkeen. Nyt, kun ruumis löytyi, on pystytty esimerkiksi tekemään johtopäätös, että rikosnimikettä on muutettu.

– En valitettavasti voi tätäkään sen tarkemmin avata, mutta yleisellä tasolla voin todeta, että kun esimerkiksi tekotapa selviää, se aina vie tutkintaa jossain määrin eteenpäin.

Poliisi on koko kuukausia kestäneen tutkinnan ajan pyytänyt aktiivisesti yleisöltä vihjeitä ja havaintoja Savolaisen liikkeistä. Järvelinin mukaan ”aika pian” katoamisilmoituksen jälkeen poliisi tiedotti tutkivansa tapausta henkirikoksena.

– Tuli esiin sellaisia seikkoja, että meillä oli syytä epäillä Kai-Pekka Savolaisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Poliisi toivoo havaintoja Seinäjoen Kasperista Kai-Pekka Savolaisesta tai hänen seurassaan liikkuneista ihmistä. Havainnot oudoista kulkijoista tai tapahtumista viikonlopun 28.–29.11.2020 aikana Kasperin alueelta kiinnostavat myös poliisia.

– Jos tulee mieleen seikkoja, jotka vähänkään mieltä askarruttavat, toivomme että ne ilmoitetaan. Ihan kaikki tiedonsirpaleet ja muruset otamme poliisissa vastaan, Järvelin sanoo.

Havainnot voi ilmoittaa vihjenumeroon 0295 447 325 tai vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi