Ylöjärven turma-auton kuski oli yli 1,2 promillen humalassa – yksi kuoli, toinen taistelee hengestään

Lähistöllä asuvat ihmiset havahtuivat meteliin ja hälyttivät heti apua. Avun nopeudesta huolimatta 17-vuotias poika kuoli onnettomuuspaikalle.

Kuljettaja on myöntänyt olleensa ratissa humalassa. Häntä epäillään muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Ylöjärvellä Pirkanmaalla tapahtui lauantaiaamuna tuhoisa kuolonkolari, kun nuori mies menetti ajamansa auton hallinnan. Hän ajoi ensin päin lyhtypylvästä, jonka jälkeen auto suistui ulos tieltä ja päätyi pitkän pyörimisen jälkeen katolleen metsään.

Kuljettajan lisäksi autossa oli yksi täysi-ikäinen mies ja 17-vuotias poika. 17-vuotias kuoli onnettomuuspaikalle ja toinen matkustajista taistelee yhä hengestään.

– Saadun tiedon mukaan hänen vammansa ovat hengenvaaralliset, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Panu Rautio.

Turman syyksi on paljastumassa ylinopeus ja rattijuopumus. Turmapaikalla oli 60 kilometrin nopeusrajoitus. Poliisi epäilee vauhdin olleen huomattavasti tätä suurempi.

Myös auton kuljettaja on yhä sairaalahoidossa, mutta häntä on kuitenkin päästy kuulustelemaan. Hän on myöntänyt olleensa ratissa humalassa. Seulonta-alkometrissä häneltä todettiin törkeän rattijuopumuksen eli vähintään 1,2 promillen lukema. Rautio sanoo, että tarkka lukema selviää vasta verikokeiden tuloksista.

Tällä hetkellä auton kuljettajaa epäillään törkeän rattijuopumuksen lisäksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.

Raution mukaan turmapaikalle saatiin hälytettyä nopeasti apua. Poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän lauantaiaamuna kello 8.52, kun ulosajo oli juuri tapahtunut.

– Lähistöllä asuvat ihmiset havahtuivat meteliin ja ensimmäinen hätäpuhelu tehtiin hyvin pian tapahtuneen jälkeen.

Poliisi kaipaa kuitenkin silminnäkijähavaintoja, jotta tapahtumat saadaan selvitettyä mahdollisimman tarkasti.

– Auton ajonopeus, ohittamiset ja niin edelleen. Tällaiset havainnot auttaisivat esitutkinnassa, sanoo Rautio.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Kuruntiellä noin 500 metriä Antaverkantien risteyksestä Kurun suuntaan. Poliisin tämänhetkisen käsityksen perusteella seurue oli ehtinyt ajaa autolla joitakin kilometrejä ennen onnettomuutta, mutta tämä on vielä selvittelyssä.

Jos muilla tienkäyttäjillä on havaintoja onnettomuusajoneuvon liikkeistä välittömästi ennen onnettomuutta, tietoja otetaan vastaan Nokian poliisiasemalla p. 0295 445 888 tai vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.