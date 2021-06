Keskellä Espoota sijaitseva ydin­reaktori on saanut purku­luvan

Säteilyturvakeskus valvoo FiR 1- tutkimusreaktorin käytöstä poistoa.

Vuoden 2022 lopulla Suomessa puretaan ensimmäistä kertaa ydinlaitos. Kyseessä on Espoon Otaniemessä sijaitseva, lämpöteholtaan 250 kilowatin FiR 1 -tutkimusreaktori, joka oli käytössä vuosina 1962–2015.

Valtioneuvosto myönsi 17. kesäkuuta Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle ydinenergialain mukaisen luvan reaktorin purkamiseen.

Purkaminen alkaa vuoden 2022 lopussa ja se kestää noin vuoden. Purkamisen jälkeen VTT luovuttaa reaktorirakennuksen sen omistajalle Aalto-yliopistolle, VTT kertoo tiedotteessaan.

Otaniemen reaktori otettiin käyttöön vuonna 1962.

VTT:n tutkimustiimin päällikkö Petri Kotiluoto kertoo, että vaikka kyseessä onkin turvallinen operaatio, se on edellyttänyt paljon suunnittelua ja paperityötä. Siksi purkutöihin ei ole vielä päästy.

– Keskeinen asia, jota meiltä on vaadittu, on se, että jätehuoltoratkaisut ovat valmiina siinä vaiheessa, kun purku alkaa. Kilpailutuksessa ja muussa on myös mennyt oma aikansa, Kotiluoto kertoo.

Reaktorin purkajaksi on valikoitunut Fortum. Purkujäte kuljetetaan todennäköisesti Fortumin Loviisan voimalaitosjäteluolaan.

– Siellä on ympäristövaikutusten arviointi käynnissä ja luvitus myös vielä kesken. Purku lähtee vasta sitten käyntiin, kun Fortumilla on ydinenergialain mukainen lupa ottaa meidän jätteet vastaan.

Otaniemen ydinreaktorin polttoaine on jo kuljetettu pois. Sitä oli noin kottikärryllinen. Aktiivisuudeltaan kyseinen polttoaine on noin sadastuhannesosa ydinvoimalaitokseen verrattuna.

Polttoaine siirrettiin tämän vuoden tammikuussa alkuperämaahan Yhdysvaltoihin jatkokäyttöön. Kotiluoto kertoo, että Denverissä sijaitsevan Yhdysvaltojen geologisen tutkimuskeskuksen reaktori voi jatkaa toimintaansa Suomesta saamallaan polttoaineella useita vuosia, ja käytön päättyessä Yhdysvallat huolehtii käytetystä polttoaineesta.

Otaniemen reaktorirakennuksessa ei polttoaineen siirron myötä ole enää korkea-aktiivista materiaalia.

Vaikka Suomessa tällaista operaatiota ei ennen olekaan tehty, muun muassa Saksassa vastaavia reaktoreita on purettu. Saksalaiset ovatkin auttaneet VTT:tä purkusuunnitelmien tekemisessä.

VTT:n mukaan purkujätteenä syntyy muutamia kymmeniä kuutiometrejä matala- ja keskiaktiivista betonia, terästä, alumiinia, grafiittia ja syöpähoitoasemassa käytettyä Fluental-hidastinmateriaalia. Lisäksi purkutyöstä tulee lievästi radioaktiivisia jätteitä, kuten haalareita ja puhdistushartseja.

Saasteiden leviäminen ympäristöön estetään reaktorirakennuksen suljetulla ilmastoinnilla ja esimerkiksi pölyämättömillä paloittelutekniikoilla ja kaikkien nesteiden talteenotolla.

Kaikki käytöstä poistoon liittyvät toimenpiteet toteutetaan Säteilyturvakeskuksen valvonnassa.

– Hyvin turvallisesti se saadaan kyllä toteutettua. Operaatio voisi vertautua isojen voimalaitosten vuosihuoltoon, Kotiluoto sanoo.

Otaniemen ydinreaktorin reaktorisydän.

Vuonna 1953 Yhdysvaltojen presidentti Dwight Eisenhower piti YK:n yleiskokouksessa puheen atomivoiman rauhanomaisen käytön puolesta. Sitä myötä myös Suomessa innostuttiin ydinenergiasta, ja maahan haluttiin perustaa oma harjoittelureaktori.

Monivaiheisen historiansa aikana FiR 1 -reaktori (Finland Reactor 1) on auttanut esimerkiksi kuukivien tutkimuksessa, kullan ja malmin etsinnässä ja syöpähoidoissa. Reaktoria on hyödynnetty myös esimerkiksi sellutehtaiden päästöjen tarkkailussa järvissä.

Viimeisinä käyttövuosinaan se tuotti muun muassa sädehoitopalvelua kaulan ja pään alueen syöpiä sairastaville. Hoitoihin matkustettiin ulkomailta asti.

Vuonna 2012 sädehoito päättyi sitä organisoineen yhtiön konkurssiin, minkä myötä reaktorin käyttö jäi vähäiseksi. Silti ylläpitokustannukset ovat juosseet, minkä vuoksi reaktori on päätetty purkaa.

Ennen kaikkea FiR 1 -reaktori on toiminut kuitenkin keskeisenä ydinenergian koulutus- ja tutkimustyön laitoksena. VTT uskookin, että vielä purkuvaiheessakin reaktorista saadaan arvokasta kokemusta tulevina vuosikymmeninä toteutettaviin suomalaisten ydinvoimalaitosten käytöstä poistoihin.

Suomessa on sähköntuotannossa tällä hetkellä neljä ydinvoimalaitosyksikköä.