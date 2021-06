Näissä kotimaan matkailu­kohteissa on vielä tilaa – ”Kannattaa varata nopeasti”

Maan pohjoisosassa vapaita huoneita löytyy vaikka juhannukseksi.

Koronakesällä 2020 suomalaisten lomanvietossa korostui kotimaan matkailu, eikä ilmiö osoita vuotta myöhemmin hiipumisen merkkejä.

Matkalle pääsee ja hotellihuoneen saa toki vielä, mutta osa suosituimmista kohteista ja suosituimmista viikoista ja viikonlopusta on varattu jo täyteen.

Jos esimerkiksi haaveilee kesämökkilomasta vuokramökissä järven rannalla tai muutoin vesistön äärellä, niin kesä- ja heinäkuuksi mökit on varattu lähes kokonaan loppuun.

Näin sanoo noin 4 000:ta vuokramökkiä ja -huoneistoa välittävän Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola.

Suosituimmat mökkikohteet ovat Saimaan ja Päijänteen rannoilla Jyväskylässä, Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Savonlinnassa. Paremmin vapaita mökkejä löytyy Olkkolan mukaan Pohjois-Suomesta.

– Järvi-Suomesta löytyy juhannukseksi vielä muutamia vapaita paikkoja. Aina tulee tietysti viime hetken peruutuksia. Aivan hajapaikoista kuitenkin puhutaan.

Olkkolan mukaan vuokramökkien varaustilanne on jopa viimekesäistä vilkkaampi.

– Aikamoinen matkailukesä tästä tulee Suomessa. Mökkeily on perinteinen suomalainen lomailumuoto, ja se tietysti näkyy myös vuokraamisessa, Olkkola sanoo.

Entisestään kiihtynyt matkailubuumi näkyy myös hotellilomien suosiossa. Sokos Hotellien kaupallisen johtajan Nina Niemisen mukaan ihmisiä ovat houkutelleet luontoalueilla sijaitsevat hotellit sekä perinteiset kesäkaupungit Turku, Tampere, Mikkeli, Vaasa, Kokkola ja Savonlinna.

Hotellihuoneita saa pääasiassa vielä, mutta ei välttämättä kaikille päiville etenkään viikonloppuisin. Nieminen kehottaakin kesäreissua suosituimpiin kohteisiin harkitsevia tiedustelemaan hotelleista, löytyisikö vapaita huoneita viikonlopun sijaan alkuviikosta.

Myös suositut kylpylähotellit voivat olla jo aika ajoin täynnä.

Alkaneena kesänä hotelliketjun suosituimmaksi kohteeksi on osoittautunut Pohjois-Karjalan Koli.

– Jos sille suunnalle haluaa lähteä, Nurmeksen Bombasta löytyy vielä jonkin verran tilaa. Toinen vaihtoehto on Tahko. Tänä vuonna suomalaisia ovat kiinnostaneet myös Lahti ja Kotka, Nieminen sanoo.

Varmimmin ketjun hotelleista löytyy tilaa Pohjois-Suomen puolella.

Pohjoisen riittävän majoitustarjonnan vahvistaa myös Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta. Huoneita voi varata vielä vaikka juhannukseksi.

Heinä-elokuun tilannetta on Vuorentaustan mukaan mahdotonta arvioida, koska suomalaiset varaavat hotellihuoneensa valtaosin viime tingassa.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa on liikkeellä, sitä paremmin saa huoneen halutusta hotellista haluttuna ajankohtana.

Aiemmista vuosista poiketen pääkaupunki Helsingin hotelleissa on tänä kesänä hyvin tilaa. Scandic Hotels Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö kertoo, että pääkaupunkiseudun heikompaa varaustilannetta selittävät matkustus­rajoitukset.

Alueen hotellit ovat perinteisesti olleet riippuvaisia ulkomaalaisista turisteista, jotka ovat tänä kesänä lähes kokonaan poissa.

– Uskomme silti vahvasti siihen, että kotimaan matkailusta tulee vilkkaampaa kuin viime vuonna, Käyhkö sanoo.

Turun saaristo on vuodesta toiseen takuusuosittu lomakohde. Jos haluaa saaristolomalle, alkaa olla jo pikkuisen hoppu. Varauskalenteri helottaa punaisena jo monessa paikassa.

Kaksi hotellia Turun saaristossa omistavan Strandbo Groupin myynti- ja avainasiakaspalvelupäällikkö Ilkka Hilden kertoo, että alkukesästä huoneistot on varattu jo useana päivänä loppuun. Hilden arvelee tilanteen olevan samanlainen myös muissa alueen saaristokohteissa.

– On tietysti yksittäisiä päiviä, kun tilaa löytyy. Sesonki on alkanut viimevuotista paremmin, väkeä on ollut hyvin liikenteessä, Hilden sanoi.

Suositun saariston rengastien varrella Nauvossa Majatalo Marttaa pitävä Aili Uja sanoo, että vielä huoneita on tarjolla juhannuksen jälkeiseksi ajaksi ja heinäkuullekin mutta ei välttämättä kovin kauan.

– Viime vuonna heinäkuussa oli ihan täyttä. Olisi voitu myydä tuplamäärä huoneita. Nyt ei ihan vielä ole, Uja sanoo.

Kansallispuistoissa kotimainen turismi on ollut hiukan rauhallisempaa kuin viime vuonna. Metsähallituksen puistojohtaja Matti Hovi kertoo vierailijamäärien olevan joka tapauksessa huomattavasti suurempia kuin koronaa edeltävänä aikana.

– Viime vuoden kaltaista äkillistä piikkiä ei varmaan enää tule. Kolilta on tullut jo jokunen viikko sitten viestiä, että kesän varaustilanne on todella hyvä ja lähentelee jo sataa prosenttia. Rukalla on kesä myös vilkastunut kovasti takavuosiin verrattuna, Hovi kertoo.

Ulkomaanmatkailun jäädessä vähiin yhdeksi suosikkikohteeksi on noussut Ahvenanmaa. Maakunnan matkailuyhtiön Visit Ålandin myynti- ja viestintäpäällikkö Niko Micklin sanoo, että kesä näyttää paremmalta kuin viime kesä.

– Kiinnostus on ollut valtavaa. Juhannuksesta eteenpäin on majoituksia varattu tosi paljon. Varaustilanne elää joka päivä, jotkut peruvat ja uusia tulee, eli en uskalla sanoa, että varauskirjat olisivat ihan täynnä. Kuitenkin suosittelen, että joka haluaa lomailla Ahvenanmaalla, niin kannattaa varata majoitus nopeasti, Micklin vinkkaa.

Micklin sanoo, että Ahvenanmaa on monipuolinen lomakohde. Yöpyä voi hotellissa, mökissä, bed & breakfast -tyyppisesti tai leirintäalueella. Maarianhamina tarjoaa kaupunkimaista miljöötä, ja tarjolla on myös paljon kaunista saaristoluontoa.

Monet lähtevät Ahvenanmaalle polkupyöräretkelle, ja Ahvenanmaa tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaikkapa golfin tai frisbeegolfin harrastamiseen.

– Moni tulee Ahvenanmaalle myös omalla moottori- tai purjeveneellä, Micklin sanoo.

Ja mitäpä olisi kesä ilman laivamatkaa ja risteilyä? Laivoilla on vielä hyvin tilaa, mutta aivan viime tippaan ennen toivottua ajankohtaa ei risteilyvaraustakaan kannata jättää.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström sanoo, että varustamo odottelee kesäsesonkia varovaisen toiveikkaasti, ”perhosia vatsassa”.

Kun ulkomaiden satamat ovat pitkälti pelistä pois, Viking Line järjestää erikoisristeilyjä Helsingistä mm. Kotkaan ja Turkuun tai ihan vaan kuuden tunnin risteilyjä Helsingin edustalla.

– Risteilyjä on varattu hyvin, mutta tilaakin vielä löytyy. Heinäkuu on tosi tärkeä kuukausi. Toiveikkaita ollaan, mutta vähän on perhosia vatsassa, Boijer-Svahnström sanoo.

– Ihmisillä on selvästi luottamusta ja uskoa laivamatkustamiseen. Puhelimet soivat ja varauksia tehdään. Tilanne on kovasti erilainen kuin vuosi sitten, sillä lähes 70 prosenttia suomalaisista on saanut ensimmäisen rokotteen ja iso osa riskiryhmäläisistä toisenkin. Olemme myös panostaneet tosi paljon laivojen terveysturvallisuuteen, Boijer-Svahnström sanoo.

– Ei tästä kuitenkaan normaalia kesää tule, sillä tärkeät kansainväliset kohderyhmät jäävät puuttumaan. Aasialaiset, virolaiset ja venäläiset turistit ovat poissa ja ruotsalaisetkin suurelta osin.

Boijer-Svahnström antaakin hallitukselle sapiskaa matkustusrajoituksista, jotka ovat kansalaisille epäselviä.

– Koronatilanne on Suomessa ja lähinaapureista Virossa ja Ruotsissa hyvä. Olisi toivottavaa, jos Suomikin voisi noudattaa EU:n linjaa matkustamisessa, Boijer-Svahnström sanoo.