Mitä Elokapina oikeasti haluaa?

Elokapina perustettiin vuonna 2018. Se toimii ilmaston ja ympäristön eteen käyttäen keinoja kansalaistottelemattomuuden työkalupakista.

Ilmastoliike Elokapina aloitti viimeisimmän tempauksensa, Kesäkapinan, 16. kesäkuuta. Kesäkapinan aikana liike on järjestänyt satapäisiä mielenilmauksia näkyvimmin sulkien Helsingin Mannerheimintien liikenteeltä, mutta mielenosoittajia on Helsingissä ollut myös esimerkiksi Unioninkadulla ja Senaatintorilla. Kesäkapinaa aiotaan jatkaa niin pitkään, että Suomen hallitus reagoi liikkeen esittämiin vaatimuksiin.

Sunnuntaina poliisi otti kiinni yli sata mielenosoittajaa, kun Mannerheimintie tyhjennettiin mielenosoittajista. Poliisi vaatii sakkorangaistusta kaikille kiinniotetuille.

Elokapinan mielenilmauksiin on liittynyt usein liikenteen pysäytyksiä, mutta heillä on muitakin keinoja. Toukokuun lopulla liikkeen edustaja oli nälkälakossa siihen asti, että omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd) suostui tulemaan keskustelemaan hänen kanssaan Fortumin toiminnasta. Maaliskuussa liike sotki Sanomatalon sisätiloja tavoitteenaan vaatia mediataloilta kattavampaa uutisointia ilmastokriisistä.

Liike on ollut toiminnassa vuodesta 2018. Sen juuret ovat Iso-Britanniassa vuonna 2018 perustetussa Extinction Rebellion -liikkeessä. Maailmanlaajuiseksi kasvaneen liikkeen perusviesti on se, että ilmasto- ja ympäristökriisiin pitäisi suhtautua vakavammin. Elokapinan näkemyksen mukaan ongelma on ”haitallisessa” ja ”toksisessa” järjestelmässä, jota pitäisi muuttaa.

Elokapinalaiset sulkivat Mannerheimintien Kesäkapinansa yhteydessä maanantaina.

Suomessa liikkeellä on paikallisryhmiä yhteensä kymmenessä kaupungissa. Elokapinan väitteet ilmastonmuutoksesta ja ympäristökriisistä perustuvat tutkittuun tietoon.

Liikkeen nettisivuilla sanotaan, että sen tavoitteena on luoda massaliike, joka pystyy toiminnallaan häiritsemään tavallista arkea niin, että ilmasto- ja ympäristökriisi ei jää keneltäkään huomaamatta. Liike on siis varsin tietoinen siitä, että se saattaa rikkoa lakia toiminnallaan. Liikkeen mukaan väkivaltaa ei hyväksytä eikä tavoitteena ole ajaa yhteiskuntaa anarkiaan.

Se perustelee kansalaistottelemattomuuttaan sillä, että ilmasto- ja ympäristökriisi on tehtävä korostetun näkyväksi. He tiedostavat, että heidän toimintansa voi olla häiriöksi yksittäisiä ihmisiä kohtaan ja ovat siitä pahoillaan.

Esimerkiksi sunnuntaina mielenosoittajat asettuivat poliisin mukaan keskeisille pelastusteille, minkä takia kadut päätettiin tyhjentää. Liikenteen keskeytykset ovat herättäneet paljon kritiikkiä etenkin pelastustehtävien mahdollisten hidastusten takia. Elokapina kuitenkin sanoo, että se päästää lähestyvät hälytysajoneuvot läpi tiesuluista.

Elokapinalla on kolme keskeistä tavoitetta. He vaativat, että hallitus julistaa Suomeen ilmasto- ja ympäristöhätätilan ja aloittaa säännöllisen kriisitiedotuksen. Toisena vaatimuksena he vaativat, että hiilineutraaliuteen on päästävä kymmenen vuotta hallituksen nykytavoitetta aikaisemmin, jo vuonna 2025. Liikkeen kolmas vaatimus on kansalaisista satunnaisotannalla valittavan kansalaisfoorumin perustaminen.

Ilmasto-oikeudenmukaisen kansalaisfoorumin tarkoituksena olisi luottaa päätöksentekoa pätevästi informoitujen ja satunnaisotannalla valittujen kansalaisten käsiin. Tarkoituksena on, että kansalaiset muodostaisivat pienryhmäkeskustelujen perusteella punnittuja mielipiteitä ilmasto- ja ympäristöasioista ja muodostaisivat niiden perusteella virallisia suosituksia tai kansalaisaloitteita hallitukselle.

Osallistavan demokratian malleista on pyritty löytämään ratkaisuja nykydemokratian ongelmiin.

Elokapinalaisten koulutuksissa kerrotaan, miten poliisien kanssa toimitaan. Poliisi joutui kantamaan mielenosoittajia pois Mannerheimintieltä.

Elokapinan piti telttaleiriä Senaatintorilla maanantaina.

Elokapina ei halua, että ilmastohätätilan julistaminen jäisi pelkäksi sanahelinäksi, vaan vaatii myös toimintaa. Elokapinan mediayhteyshenkilö Aliisa Maunula sanoo, että hätätilan julistuksella tavoitellaan sitä, että hallitus tiedottaisi enemmän ilmastokriisistä ja sen seurauksista.

– Sillä tavalla, mitä tiedeyhteisö tästä asiasta sanoo. Näemme, että se olisi sysäys sille, että alettaisi tehdä nopeita toimia. Se, että ihmisillä on oikeaa tietoa asiasta, aiheuttaa sen, että vaaditaan toimia, Maunula toteaa.

Hallituksen on tarkoitus tehdä ilmastopoliittisia päätöksiä syksyn budjettiriihessä. Ilmastolakia uudistetaan jo, mutta budjettiriihessä hallituksen on määrä sopia tulevista päästövähennyksistä. Elokapina ei ole muodostanut konkreettisia ehdotuksia esimerkiksi hiilineutraaliuden tavoittamiseen, sillä se haluaisi, että tarkemmat esitykset muodostettaisi kansalaisfoorumissa.

Elokapinalla ei ole johtajia, eikä sen perustajia ole kerrottu julkisuuteen. Perustajilla ei ole erityisasemaa liikkeessä. Liikkeen toimintaa pyöritetään ryhmien kautta. Niiden koordinaattorirooleja kierrätetään, jotta valta ei pääse kasaantumaan. Se haluaa mahdollistaa tasa-arvoisen osallistumisen.

Maunulan mukaan kuka vain liikkeen edustajista saa antaa kommentteja medialle. Hän ei näe syytä sille, miksi liikkeen pitäisi valita joukostaan joku tätä erikseen tekemään tai muuten johtamaan joukkoja.

– Tietenkin on erilaisia rooleja. Mutta roolit vaihtuvat, eikä kenelläkään ole pysyvää roolia liikkeen sisällä.

Poliisin tai poliitikkojen kanssa neuvotelleet henkilötkin ovat olleet ihan tavallisia elokapinalaisia, Maunula sanoo.

– Ei olla mikään järjestö, jossa kaikkien on ajateltava samalla tavalla. Elokapinalaisilla voi olla erilaisia mielipiteitä asioista, mutta emme tietenkään hyväksy rasistisia, seksistisiä tai muuten arvojemme vastaisia ulostuloja ja pyrimme jatkuvasti reflektoimaan omaa toimintaamme ja kehittymään yhteisönä ja liikkeenä.

Liike on myös puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Elokapinan brittiesikuvan perustajajäsenet ovat olleet näkyvästi esillä mediassa, osa myös huonossa valossa.

Extinction rebellion -liikkeen perustajajäsen Roger Hallam on liikkeen asian ajamisen ohella esittänyt julkisuudessa holokaustia vähätteleviä kommentteja ja kehottanut ihmisiä väkivaltaan poliittista ja taloudellista eliittiä vastaan. Elokapina on irtisanoutunut Hallamin näkemyksistä.

Kaikki liikkeen toimintaan osallistuvat koulutetaan erillisissä tilaisuuksissa. Kansalaistottelemattomuus-koulutuksessa käydään läpi kansalaistottelemattomuuden ideaa, Elokapinan periaatteita ja väkivallattomuutta. Maunula kertoo, että koulutettaville kerrotaan heidän juridisista oikeuksistaan ja annetaan ohjeita poliisin kanssa toimimiseen.

Elokapina koulutti uusia liikeläisiä Senaatintorin kapinakeskuksessaan tiistaina.

Elokapina saa rahoituksensa liikkeen toimintaan osallistuvilta henkilöiltä. Mielenilmauksiin osallistuvat henkilöt hankkivat itsenäisesti tarvitsemansa asiat ja jakavat usein kustannuksia omatoimisesti osallistujien kesken. Vuonna 2019 perustettu itsenäinen yhdistys Elonvaalijat ry tukee Elokapinan toimintaa varainkeruulla ja hallinnoimalla henkilörekisterejä. Elonvaalijat ei osallistu Elokapinan toiminnan suunnitteluun.

Elokapina mainittiin sisäministeriön Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksessa 2020. Se mainittiin osana Sisä-Suomen poliisilaitoksen tilannekatsausta väkivaltaisesta ulkoparlamentaarisesta äärivasemmistoon liittyvästä toiminnasta ja rikollisuudesta. Raportissa todetaan, että ”Extinction Rebellion (Elokapina) -liike järjesti muutamia kadunvaltaustyyppisiä lyhyitä mielenilmauksia 2019 aikana.”

Sisäministeri Maria Ohisalon valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen kiirehti silloin ilmoittamaan, että raportti ei vastaa ministeriön kantaa. Lausunto aiheutti hämmennystä, sillä julkaisu oli sisäministeriön alainen. Elokapina totesi Ohisalolle suuntaamassaan avoimessa kirjeessä, että sen työkalupakkiin ei kuulu väkivalta.