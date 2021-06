Suomeen voi tulla peräti 35 asteen helle – Meps-ennuste kirkuu tulipunaisena

Tiistai on viikon kuumin päivä. Kovimmat lämpötilat mitataan todennäköisesti Kaakkois-Suomessa.

Suomi hehkuu punaisena alkuviikon sääennusteissa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tiistaina voidaan rikkoa kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys.

Kuumimmat alueet ovat alkuviikosta Itä- ja Kaakkois-Suomi. Myös Etelä-Suomen sisämaassa Lahden alueella voidaan mitata korkeita lukemia.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen julkaisi Twitterissä sunnuntaina kuvan Meps-säämallin ennusteesta, jonka mukaan lämpötila voisi kohota tiistaina Savonlinnan seudulla jopa 36 asteeseen.

Päivittyneen mallin mukaan aivan 36 asteeseen ei päästä, mutta 35 asteen lukema lämpömittarissa voisi olla mahdollinen.

Rantanen korostaa, että tulos on ennustemallin antama. Vaikka lukema olisi teoriassa mahdollista saavuttaa, paikallinen sadekuuro voi päälle osuessaan viilentää ilmaa.

– Ilmamassa on sen verran lämmintä, että siihen liittyy ukonilmaa. On tuurista kiinni, syntyykö sadekuuroja sille alueelle, jolla ilma on kaikkein kuuminta. Pilvisyys on ehkä avainsana, että pääseekö aurinko paistamaan esteettä koko iltapäivän, Rantanen sanoo.

Ilmatieteen laitoksen sääennusteet perustuvat numeerisiin sääennustemalleihin. Meps (MetCoOp Enemble Prediction System) on yksi niistä. Meps on pienen alueen malli, joka kattaa vain Suomen ja sen lähiympäristön.

Ennusteet Mepsillä ovat Rantasen mukaan suurempia malleja tarkempia. Rajoittava tekijä on, että ennusteet ovat lyhyitä, ja antavat luotettavia tuloksia yleensä vain 1–2 päivän ajalle.

Forecan ennusteet näyttävät alkuviikolle samansuuntaisia lukemia. Kymenlaaksossa Haminan seudulla elohopea voi kohota tiistaina iltapäivällä 34 asteen pintaan, Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo.

Tiistai on selvästi viikon lämpimin päivä, mutta Alangon mukaan 30 asteen raja rikkoutuu Kaakkois- ja Etelä-Suomessa keskiviikkonakin. Torstaina ja perjantaina lämpötilat voivat jäädä hieman sen alle.

Pohjois-Suomeen ennuste näyttää tiistaiksi 15–20 astetta. Loppuviikkoa kohti sää viilenee hieman.

Paikoin sää on maassa epävakainen. Paikallisia ukkoskuuroja syntyy Alangon mukaan maanantaina maan keski- ja länsiosiin.

– Tiistaina liikkuu runsaita ukkossateita itää kohti. Etelässä on enimmäkseen aurikoista, yksittäisiä kuuroja voi syntyä, Alanko sanoo.

Maan itä- ja eteläosissa on voimassa helle- ja metsäpalovaroitus. Pohjois-Pohjan­maalla ja Etelä-Lapissa varoitetaan voimakkaista sateista ja voimakkaista ukkos­puuskista.

Tiistain korkeimmat lämpötilat lähentelevät Suomen ennätystä. Liperissä mitattiin 29. heinäkuuta vuonna 2010 37,2 asteen lukema, joka on Suomen kaikkien aikojen lämpöennätys.

Voimassa oleva kesäkuun lämpöennätys, 33,8 astetta, on mitattu Ähtärissä vuonna 1935. Viime vuonna Kankaanpäässä päästiin lähelle, kun Niinisalon lentoasemalla mitattiin 33,5 asteen lukema.

Tyypillisesti voimakkaimmat helteet mitataan Suomessa heinäkuussa ja elokuun alussa.

– Tällaiset lämpötilat eivät todellakaan ole (kesäkuussa) kauhean yleisiä. Näyttää siltä, että nyt tulisi kaksi hyvin lämmintä kesäkuuta peräkkäin. Se on varmasti aika paljon sattumaa, mutta tietysti ilmastonmuutos ja globaali ilmaston lämpeneminen lisäävät helleaaltojen todennäköisyyttä ja niiden voimakkuutta, Rantanen sanoo.