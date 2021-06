Helleaallolle ei näy loppua – 20 vinkkiä kuumuudesta selviämiseen

Helteen haittavaikutuksia pystyy lievittämään yksinkertaisilla konsteilla. Oman hyvinvoinnin lisäksi on myös hyvä varmistaa, että läheisillä on kuumuuden keskellä kaikki hyvin.

Koko juhannusviikosta on ennustettu laajalti helteistä ja alkuviikosta saatetaan hätyytellä jopa kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätystä.

Vaikka monet lämpimästä säästä nauttivatkin, on syytä muistaa, että helteellä on myös monenlaisia terveydelle haitallisia vaikutuksia, jotka jokaisen on syytä ottaa omassa elämässään huomioon.

Kuumuus muun muassa kuormittaa verenkierto- ja hengityselimistöä ja pahentaa pitkäaikais­sairauksien oireita. Pitkäaikais­sairaiden ohella myös ikääntyneet yli 65-vuotiaat ihmiset ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haitoille.

Yksinkertaisilla konsteilla pystyt lievittämään helteen haittavaikutuksia. IS koosti 20 kohdan listan, joilla tukalaa oloa voi helpottaa hellejaksojen aikana.

1. Sulje ikkunat päivällä, jotta lämmin ilma ei pääse sisään. Tuuleta asunto illalla tai yöllä läpivedon avulla, kun ulkoilma on sisäilmaa viileämpää.

Varjosta auringonpuoleiset ikkunat vaaleilla verhoilla.

2. Varjosta auringonpuoleiset ikkunat vaaleilla sälekaihtimilla tai verhoilla, jotta aurinko ei porota sisään. Helposti lämpenevien huoneiden ikkunat kannattaa suojata myös ulkoa, esimerkiksi markiiseilla tai varjostavilla kasveilla.

3. Sammuta turhat valot ja sähkölaitteet, sillä ne lämmittävät asuntoa.

Käytä tarvittaessa jäähdyttäviä ilmastointilaitteita.

4. Käytä tarvittaessa jäähdyttäviä ilmastointilaitteita. Muista samalla pitää ovet ja ikkunat suljettuina.

5. Tuuletin voi helpottaa oloa jos sisäilma on alle 35 astetta. Koska tuuletin ei viilennä ilmaa, niin tätä lämpimämmässä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Liian lämpimässä tuuletin lisää kehon lämpökuormaa. Tuuletin myös haihduttaa iholta nestettä, joten muista juoda riittävästi.

6. Jos asuntoa ei saa riittävän viileäksi, vietä muutama tunti päivällä jossakin muussa viileässä paikassa, esimerkiksi ilmastoidussa julkisessa rakennuksessa.

7. Vältä ulkona olemista päivän kuumimpaan aikaan ja pysy varjossa. Vältä myös raskasta fyysistä ponnistelua tai ajoita se aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan, kun ulkona on viileämpää.

8. Vietä aikaa asunnon viileimmissä osissa. Yöksi kannattaa siirtyä viileimpään huoneeseen tai parvekkeelle.

9. Jos nukutat lasta vaunuissa, älä jätä vaunuja auringonpaisteeseen. Varmista, että ilma pääsee kiertämään vaunuissa.

10. Älä jätä lapsia, vanhuksia tai eläimiä pysäköityyn ajoneuvoon.

Juo riittävästi ja säännöllisesti pitkin päivää. Tavallinen vesi on hyvä janojuoma.

11. Juo riittävästi ja säännöllisesti pitkin päivää. Juoda kannattaa jo ennen janon tunnetta, erityisesti vanhusten ja lasten. Jano, kuiva suu, vähentynyt virtsaamistarve ja virtsan värin muuttuminen tummemmaksi ovat merkkejä liian vähäisestä juomisesta.

12. Juodun nesteen tarve vaihtelee yksilöittäin iän, fyysisen aktiivisuuden ja ruokavalion mukaan. Riittävä määrä on yleensä noin 1–1,5 litraa päivässä. Helteillä tätä määrää kannattaa lisätä ainakin muutamalla lasillisella ja tarvittaessa enemmän, jos hikoilu on voimakasta. Älä kuitenkaan juo lyhyessä ajassa litrakaupalla vettä, sillä se on vaarallista.

13. Tavallinen vesi on hyvä janojuoma. Muista myös syödä riittävästi, jotta kehon suolatasapaino säilyy normaalina. Syö pieniä aterioita usein. Suosi viileitä ja vesipitoisia ruokia, kuten salaatteja ja hedelmiä.

14. Vältä alkoholia ja kofeiinia, sillä ne kuivattavat elimistöä. Myös hyvin sokeripitoisia juomia kannattaa välttää.

15. Pukeudu kevyesti löysiin, luonnon­materiaaleista valmistettuihin vaatteisiin. Suojaudu suoralta auringonpaisteelta viileillä pitkähihaisilla ja -lahkeisilla vaatteilla, leveälierisellä hatulla ja aurinkolaseilla.

Viilennä kehoa esimerkiksi viileiden suihkujen avulla.

16. Viilennä kehoa viileiden suihkujen, kosteiden vaatteiden tai kylmäkääreiden avulla.

17. Vaihda peitto ja lakanat keveisiin, luonnonmateriaaleista valmistettuihin tekstiileihin.

18. Pidä päivittäin yhteyttä yksin eläviin sukulaisiin, ystäviin ja naapureihin ja auta heitä tarvittaessa suojautumaan kuumuudelta. Jos riskiryhmään kuuluvan henkilön asunnossa lämpötila nousee tukalan kuumaksi, kannattaa tarvittaessa harkita väliaikaista asumista läheisten luona.

19. Huolehdi lapsista, sillä he eivät usein itse ymmärrä suojautua kuumuuden ja auringonpaisteen haitoilta. Pienet lapset myös kärsivät aikuisia herkemmin nestehukasta.

20. Pitkäaikais­sairauksista kärsivien tai heistä huolehtivien tulisi tarkkailla sairauden oireiden pahenemista. Keskustele tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa, mielellään jo ennalta, kuinka kuumuus vaikuttaa sairauteen tai sen hoitoon käytettäviin lääkityksiin. Oireiden pahentuessa ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).