Poliisi on paikan päällä ohjaamassa liikennettä.

Pohjois-Karjalassa Outokummussa on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on osallisena eläinkuljetusrekka ja kaksi henkilöautoa, kertoo Itä-Suomen poliisi Twitterissä.

Liikenne valtatiellä 9 eli Kuopiontiellä on kokonaan poikki, ja poliisi on paikan päällä ohjaamassa liikennettä. Henkilöautoille on kiertotie, mutta raskailla ajoneuvoille ei ole, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus.

Onnettomuus on tapahtunut Outokummussa Väärälammen kohdalla.

Ilmoitus onnettomuudesta tuli hieman ennen puolta viittä iltapäivällä.