Tunnin mittainen odottelu sataman terminaalissa on terveystarkastuksia pitävän tahon mukaan täysin normaalia.

Helsingin Katajanokan terminaalissa syntyi eilen illalla tilanne, jossa turvaväleistä ei ollut tietoakaan, kun Viking XPRS -laivan matkustajat pyrkivät suurena sumana maihin.

Paikalla olleen Ilta-Sanomien uutispäällikön Matti Järven mukaan tilannetta saattoi kuvailla kaoottiseksi.

Vallitsevien koronarajoitusten vuoksi maissa käyneille matkustajille tehdään satamassa terveystarkastuksia, joista vastaa Helsingin kaupunki. IS tavoitti lauantaina illalla Viking Linen tiedotusjohtajan Johanna Boijer-Svanströmin, jonka mukaan ruuhka terminaalissa johtui nimenomaan terveystarkastuksista, jotka kestivät normaalia pidempään.

Kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kuitenkin kertoo, ettei sataman terveystarkastuksissa tapahtunut eilen mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

– Prosessi on mennyt niin kuin pitääkin. Se on ihan selvä asia, että kun matkustajamäärät lisääntyvät, homma hidastuu, Turpeinen toteaa.

Turpeisen saaman raportin mukaan 500 jalkamatkustajaa poistui laivasta 55 minuutissa, mikä on vallitsevien rajoitusten valossa täysin normaalia.

Myös ne matkustajat, jotka eivät olleet käyneet maissa, jäivät terminaaliin jumiin lähes tunniksi.

Helsingin kaupunki säätää satamatoimijoiden ohjeita aina THL:n ohjeiden mukaisesti. Viimeksi niitä päivitettiin perjantaina.

– Niin kauan, kun nämä määräykset ovat voimassa, jonotusaika nousee, vaikka tekisimme mitä, Turpeinen sanoo.

Työvoimapulastakaan ei ollut kyse, sillä terveysneuvonnalla oli eilen Katajanokalla täysi vahvuus. Turpeinen vakuuttaa, että terveysneuvonnalla on satamassa maksimiresurssit. Lisää työvoimaa ei ole luvassa.

– On katsottu, että tämä on se maksimi, mihin pystymme. Jos lisäisimme työvoimaa, se olisi jostain muualta pois.

Turpeinen muistuttaa, ettei prosessin kesto johdu yksin työntekijöiden määrästä, vaan myös siitä, ettei satamia ole suunniteltu tällaista terveystarkastuksia varten.

– Siellä pystyy hirveän huonosti tekemään mitään, kun tilat on mitä on. Terminaali on suunniteltu siihen, että laiva lähtee tunnissa takaisin ja ihmiset pääsevät nopeasti sisään ja ulos. Ei sitä ole suunniteltu tällaista poikkeustilaa varten.

Tunnelma Katajanokan terminaalissa kiristyi sitä mukaa, kun jonot kasvoivat.

Terminaalissa on olemassa myös niin sanottu miniristeilykaista, jota pitkin pääsevät ne matkustajat, jotka eivät ole käyneet maissa, ja joilta ei siten vaadita terveystarkastusta.

Sitä, miksi tämäkin kaista junnasi eilen illalla, Turpeinen ei osaa selittää.

– Tässä täytyy muistaa se, että me emme ole ainut toimija siinä, miten ihmiset tulevat läpi, vaan teemme yhteistyötä rajavalvonnan ja varustamoiden kanssa. Lisäksi on vielä sataman yleinen logistiikka. Yhdessä yritämme saada systeemin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Myöskään Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström ei osannut lauantai-iltana kertoa, miksi matkustajat, jotka eivät käyneet maissa, joutuivat jonottamaan normaalia kauemmin.

– En voi muuta kuin pahoitella, Boijer-Svahnström totesi.