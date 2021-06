Viking Linelta pahoitellaan tilannetta.

Viking XPRS -laivan saapuminen Helsingin Katajanokan terminaaliin muuttui kaoottiseksi lauantai-iltana. Risteilyllä ollut Ilta-Sanomien uutispäällikkö Matti Järvi kuvailee, että terminaalissa sadat ihmiset jonottivat kuin ”sillit purkissa”. Järven lähettämistä kuvista näkee, miten ihmiset joutuvat olemaan lähellä toisiaan. Tilanne herättää huolta.

– Puolentoista vuoden aikana, jonka tämä (korona)kriisi on ollut, en ole tuollaista altistumista kokenut ja suoraan sanottuna pelkään.

– Huomenna seurataan koronavilkkua antaumuksella.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että oli jutellut illalla Katajanokan terminaalipäällikön kanssa. Terminaalipäällikkö kertoi hänelle, että kaikkien matkustajien poistumisessa laivasta kesti 55 minuuttia.

Matkustajia oli yhteensä noin 600, joka ei ole Boijer-Svahnström mukaan erityisen suuri määrä. Hänen mukaansa tilanne johtui terminaalissa tehtävistä terveystarkastuksista.

–Viranomaisten terveystarkastukset kestivät normaalia pidempään, hän kertoo.

Boijer-Svahnströmin mukaan tilanne tänä iltana oli poikkeuksellinen ja aiemmin laivasta poistuminen on sujunut jouhevammin.

Terveystarkastuksia tehdään Suomeen ulkomailta saapuville. Suurin osa laivan matkustajista ei kuitenkaan poistunut laivasta Tallinnassa, mutta myös heidän piti jonottaa terminaalissa.

Järvi kertoo, että he jonottivat 40 minuuttia ennen kuin heille selvisi edes, miksi he seisovat jonossa muiden ihmisten kanssa. Järvi ei käynyt avopuolisonsa kanssa maissa, mutta joutui silti jonottamaan.

– Se oli hyvin huonosti hallittua, ellei jopa hallitsematonta, hän kuvailee.

Terminaalissa heiltä kysyttiin, ovatko he käyneet maissa, minkä jälkeen heidät jaettiin kolmeen jonoon. Jonottamisen jälkeen heiltä tarkastettiin passit.

Boijer-Svahnströmin mukaan matkustajilla, jotka eivät ole käyneet maissa, pitäisi olla oma jono, jossa ei joudu odottamaan.

– En voi muuta kuin pahoitella, hän sanoo.

Boijer-Svahnström ei osaa kertoa, miksi tarkastuksissa kesti ja miksi myös matkustajat, jotka eivät käyneet maissa, joutuivat jonottamaan normaalia kauemmin. Terveystarkastuksista vastaavat viranomaiset, ei Viking Line.

Viking Line ja muut varustamot varmistavat terveysviranomaisten pyynnöstä jo Tallinnassa, että laivaan nousevilla on mukanaan negatiivinen testitulos tai heidät on rokotettu. Helsingissä terminaalissa tehdään siis vielä toinen tarkastus.

Ihmiset joutuivat jonottamaan lähellä toisiaan.

Boijer-Svahnström sanoo, että kaikkien matkustajien ei ole pakko poistua laivasta samaan aikaan. Hän kertoo, että laivoilla on myös kuulutuksia, joissa ihmisiä kehotetaan odottamaan yleisissä tiloissa, että kaikki eivät poistu samaan aikaan.

– Eri asia on, tottelevatko ihmiset vai eivät, hän sanoo.

Hän myöntää, että ihmisiä on vaikea saada takaisin laivaan, jos he ovat kerran poistuneet. Hänen mukaansa ongelma on myös se, että he eivät osaa ennakoida terveystarkastusten kestoa.

– Meidän on vaikea tietää, miten jonot etenevät, hän sanoo.

Hän myöntää myös sen, että on ongelmallista, jos ihmiset joutuvat jonottamaan lähellä toisiaan pandemiatilanteessa. Hän korostaa, että laivalla tilaa on enemmän.

– On ikävää, jos sumppu syntyy terveystarkastuksen vuoksi. Se syö omaa tehtäväänsä.

Järvi kertoo, että laivalla oli väljää ja ongelmat alkoivat vasta terminaalissa.