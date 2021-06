Ihmisen epäillään joutuneen kyyn puremaksi ainakin kahdella paikkakunnalla lyhyen ajan sisään.

Kyykäärmeet ovat aiheuttaneet viime viikkojen aikana huolta ja hämmennystä eri puolilla Suomea. Kajaanissa kahden ihmisen tiedetään saaneen kyyn pureman, Vaasassa on asiasta vahvoja epäilyksiä.

Vaasassa kyyhysteria pääsi siihen pisteeseen, että paikalliset alkoivat vältellä Isolahden uimarantaa, jossa kyyn kerrotaan tarranneen lasten jalkoihin.

Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen tutkija Jarmo Saarikivi selittää, että syytä paniikkiin ei ole. Kyyn ilmestyminen on täysin tavallista sään lämmetessä ja kuluvan vuoden kesäkuun alku oli suuressa osassa Suomea poikkeuksellisen lämmin.

– Käärmeet ovat aktivoituneet lämpimien kelien myötä. Sen seurauksena niitä kohtaamisia sitten tulee, Saarikivi sanoo.

– Se on sellainen varma kesän merkki. Mitä lämpimämpi, sitä enemmän ne käärmeet ovat liikkeellä.

Kajaanissa käärmeen kohtaaminen sattui Kesäniemen uimarannalla, jossa kyyt eivät ole aiempina vuosina aiheuttaneet haittaa. Muilla kunnan uimarannoilla niitä on kyllä tavattu, ja usein.

– Kajaanin ympäristössä on paljonkin kyykäärmeitä, kertoi Kajaanin kaupungin liikuntapalveluvastaava Jari Rajala muutama päivä sitten.

Rajala kuvaili kyiden kiinni ottamista ja toisaalle siirtämistä kesän normaaliksi toimenpiteeksi. Etenkin maauimalassa se on ollut tavanomainen kesäinen operaatio.

– Aikaisempina vuosina asiaa on tehty vähin äänin, mutta nyt kun puremia on kerran tullut, olemme varoittaneet ihmisiä. Aiemmin on pidetty niin normaalina, että käärmeitä on, kun olemme niin lähellä luontoa, niin emme ole siitä sen enempää huudelleet, Rajala kommentoi IS:n haastattelussa.

Vaasassa kyyn pelätään purreen ainakin kahta lasta rantavedessä. Kajaanissa käärmeen hyökkäykset tapahtuivat maalla. Asiantuntijan mukaan kohtaamistavoista jälkimmäinen on huomattavasti todennäköisempi.

Jarmo Saarikivi kertoo, että kyykäärme menee veteen vain, jos siitä on sille hyötyä ja se on siirtymässä johonkin. Ne eivät siis tee niin huvikseen. Uintireissun tavoitteena voi olla esimerkiksi ravinnon hankkiminen.

Sekä Kajaanin että Vaasan purematapauksissa oli onni myötä, sillä kaikki potilaat selvisivät tilanteesta lievin oirein. Tilanteet vaativat kuitenkin sairaalahoitoa.

Vaasalaisen Jenny Österbladin 13-vuotias tytär kertoi tulleensa käärmeen puremaksi Isolahden rannalla, vedessä ollessaan. Jalassa oli kaksi pientä pistojälkeä, jotka äidin mukaan sopivat kyynpureman kuvaukseen.

Tyttö kärsi tapahtuneen jälkeen huimauksesta, jonka vuoksi hänet vietiin sairaalaan tiputukseen.

Tapahtumasta on nyt kulunut viikko, eikä perhe koskaan saanut vahvistusta sille, oliko huimausta ja pahoinvointia aiheuttaneen pistojäljen takana kyy vai jokin muu.

– Emme saaneet koskaan virallista vahvistusta asiaan, mutta tilanteesta löytyi silminnäkijä, joka todisti, että käärme puri yhteensä kolmea teiniä sinä päivänä rannalla, Österblad kertoo nyt.

Österbladin mukaan huhut tapahtuneesta kiirivät nopeasti ja nyt monet ihmiset karttavat kyseistä rantaa.

Puremajälki tytön nilkassa.

Österblad otti pian tapahtuneen jälkeen tyttärensä jalkaan ilmestyneestä puremajäljestä kuvan ja mittasi kahden pistojäljen etäisyyden. Hän ei muista lukemaa enää tarkkaan, mutta se sopi kyyn pureman kuvaukseen.

Tyttö joutui viettämään yön sairaalassa, mutta selvisi tapahtuneesta lievin vammoin.

– Lapselle tuli särkyä ja turvotusta, mutta ei sen kummempaa kuitenkaan, äiti kertoo.

Ilta-Sanomien haastatteleman asiantuntijan mukaan kyy ei joka puraisullaan eritä myrkkyä, vaan voi tehdä tällaisia varoituspuremia. Ne voivat oireilla vain lievästi tai eivät ollenkaan.

Saarikivi oli ensi alkuun skeptinen sen suhteen, että Vaasassa rantavedessä ilmestynyt puremajälki olisi kyyn purema, sillä puremajäljen hampaiden väli näytti valokuvassa suhteettoman suurelta ollakseen peräisin kyyn hampaista. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole ja valokuva voi toki hämätä, Saarikivi sanoo nyt.

– Jos näin on, niin se on hyvin ikävä ja harvinainen tapaus.

Myös Kajaanissa pureman saaneet olivat joutuneet käymään päivystyksessä, mutta mitään vakavia seuraamuksia ei kummallekaan tullut.

Turun yliopistollisen keskussairaalan dosentti Markku Taittosen mukaan kyy voi tehdä tällaisia varoituspuremia, jotka eivät aina oirehdi rajusti.

Etenkin lasten ja vanhusten tulisi aina käydä sairaalassa tarkastettavana, jos epäillään kyyn puremaa. Varovaisuus ei tee pahaa aikuisillekaan.

– Kyllä normaalin työikäisenkin kannattaa näyttää se lääkärille. Ainakin kannattaa varmistaa se, että jäykkäkouristusrokotus on voimassa, se on minimi, Taittonen kommentoi IS:lle aiemmin.