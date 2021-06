Mielenosoitus jakaa ohikulkijoiden mielipiteet.

Elokapina-ympäristöliikkeen mielenosoitus jatkuu Helsingissä Unioninkadulla. Lauantaina aamupäivällä tunnelma mielenosoittajien leirissä oli rauhallinen, eikä paikalla näkynyt poliiseja.

Mielenosoittajat yöpyivät lauantain ja perjantain välisen yön Unioninkadulla, jonne mielenosoitus siirrettiin Mannerheimintieltä perjantai-iltana. Mielenosoitus on jatkunut nyt torstaista saakka.

24-vuotias mielenosoittaja Maija-Tilda Kovalainen on ollut mukana torstaista saakka. Hän kertoo olevansa tyytyväinen mielenosoitukseen.

– Tämä on mennyt paremmin kuin osasimme edes toivoa. On ollut hyvä, että poliisi on tehnyt yhteistyötä ja on pystytty keskustelemaan asioista, Kovalainen kertoo.

Hän on yöpynyt leirissä molemmat yöt.

– On ollut ihana meininki ja ihmiset pitävät toisistaan huolta. Täällä on lämmin tunnelma.

Kovalaisen mukaan päätös mielenosoituksen siirtämisestä Mannerheimintieltä Unioninkadulle tehtiin yhteisymmärryksessä poliisin kanssa. Liikkeen alkuperäinen suunnitelma oli tulla juuri Unioninkadulle viikonlopuksi.

– Keskustelimme poliisin kanssa, että hälytysajoneuvoille ja julkiselle liikenteelle on parempi, kun ajokaistat ovat täysin vapaana. Tulimme siihen lopputulokseen, että ehkä on kaikille parempi muuttaa blokki tänne alkuperäiseen suunnitelmaan.

Ohikulkijoilta on tullut Kovalaisen mukaan vaihtelevaa palautetta.

– Kyllähän meille paljon nostetaan keskisormea ja huudellaan, mutta toisaalta on tullut myös ihmisiä, jotka kiittää tosi paljon ja toivottavat tsemppiä.

Hän kertoo, että liike aikoo jatkaa mielenosoitusta vielä pitkään.

– Suunnitelma on olla tässä niin kauan, että hallitus reagoi, hän sanoo.

– Meillä on niin kiire ilmastotoimien kanssa, että kaikki rauhanomainen ja rakkaudella tehty toiminta ympäristön ja koko eliökunnan eteen on välttämätöntä.

Mielenosoittajat leiriytyivät Unioninkadulle perjantaina. Mielenosoittajat ovat pystyttäneet tielle noin nelisenkymmentä telttaa.

Toinen mielenosoittaja Ilmari Pensala, 17, kertoo, että mielenosoittajat haluavat tuoda Elokapinasta esiin uudenlaisen kuvan.

– Koetetaan kouluttaa ja informoida jengiä enemmän Elokapinasta ja kutsua ihmisiä mukaan. Jos media on antanut sellaisen kuvan, että mennään jonnekin istumaan, kunnes meidät otetaan kiinni ja viedään putkaan, niin se ei ole ainoastaan sellaista.

Pensala kertoo, että Elokapinan tapa vaikuttaa sopii hänelle hyvin.

– Olen pitkään miettinyt, että haluaisin tehdä ilmaston eteen enemmän kuin käyttää käytettyjä vaatteita ja vähentää lihansyöntiä. Se ei ole mikään ratkaisu, että jokainen yrittää yksin. Elokapinassa ollaan sitä mieltä, että yksilöiden valinnoilla ei pelasteta maailmaa. Kaikki voivat tulla yhdessä muuttamaan systeemiä, joka tuhoaa maapalloa.

Pensala vietti perjantain ja lauantain välisen yön leirissä. Hän kertoo olevansa mielenosoituksessa niin kauan kuin pystyy.

Mielenosoitus herätti lauantaiaamupäivällä kiinnostusta ohikulkevissa ihmisissä, ja moni vilkuili mielenosoittajien suuntaan Unioninkadun ohittaessaan.

33-vuotiaan Suvin mielestä mielenosoittajat ovat tärkeällä asialla.

– Tällaisia herättelyitä tarvitaan, koska muuten ilmastotoimet ovat liian hitaita. Pitää tehdä dramaattisiakin muutoksia, että uhkakuvat eivät toteudu.

Pyörällä ohi kulkenut Kaapo Talonen, 71, oli kriittisempi mielenosoitusta kohtaan.

– Ihmettelen kovasti, että tällä tavalla liikenne voidaan Helsingin keskustassa pysäyttää. Eikö mieltä voisi osoittaa jollain muulla tavalla tai muussa paikassa.

Hän korostaa, että ihmisillä on kokoontumisvapaus, mutta tavalliset ihmiset pitäisi ottaa huomioon.

– Ihmisten arkielämää ei voida estää ja haitata tällä tavalla.

Talosen mielestä poliisi on toiminut mielenosoituksen suhteen liian lepsusti.

– Tämä tilannehan jatkuu viikkokausia. Onneksi tilanne on helpottunut, kun mielenosoitus siirrettiin Unioninkadulta Mannerheimintielle.

72-vuotias Elina Hemminki taas katseli mielenosoitusta tyytyväisenä.

– Todella hienoa! Toivotaan, että tällä olisi vaikutusta.

Hän kertoo olleensa jo eilen seuraamassa mielenosoitusta Mannerheimintiellä. Elokapina on Hemmingin mielestä hyvällä asialla, koska päättäjien ja yritysten toimet ilmastonmuutosta vastaan ovat liian hitaita.

– Tällaiset liikkeet, jotka sanovat, että ei sovi viivytellä, ovat tärkeitä. Kyllähän ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kaikkeen.

Helsingin poliisin yleisjohtajan, komisario Juha Haapalaisen mukaan mielenosoitus on sujunut poliisin näkökulmasta rauhallisesti. Poliisi seuraa tilanteen etenemistä.

– Teemme tilannekartoitusta koko ajan, tällä hetkellä tilanne on rauhallinen, eikä siinä ole tapahtunut muutoksia. Lähinnä poliisin tehtävät liittyvät liikenteenohjaukseen.

Poliisille ei ole tullut tietoa, miten kauan mielenosoittajat aikovat jatkaa mielenilmausta. Poliisi antaa mielenosoituksen jatkua toistaiseksi.

– Merkittävää haittaa liikenteelle ei ole näköpiirissä tällä hetkellä, Haapalainen perustelee.