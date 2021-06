Tutkimusten mukaan on selvää, että jo koronarokotteen ensimmäinen annos suojaa kohtalaisesti sairaalahoitoon joutumiselta.

Koronarokotetut päätyvät nyt sairaalahoitoon huomattavasti harvemmin kuin rokotteesta kieltäytyneet, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Saman tuloksen puolesta puhuu Ylen tuore selvitys.

– Se on ihan selvää, että jo yksi rokote suojaa sairaalaan joutumiselta, myös silloin, kun on kyse tästä Intian variantista (Delta-muunnos), Järvinen sanoo.

Iso-Britanniassa tehtyjen tutkimusten mukaan jo yksi rokoteannos antaa yli 50–60 prosentin suojan sairaalahoitoa vaativalta koronataudilta. Tutkimusta tehtiin populaatiopohjaisesti ja siinä olivat mukana sekä Delta- että Alpha-variantti (ent. Britannian muunnos).

Rokotteen toinen annos suojaa sairaalareissua vaativalta koronataudilta jo noin 85–90 prosenttisesti. Suoja siis lisääntyy toisen annoksen myötä merkittävästi.

– Juuri sen takia on tärkeää, että ihmiset hankkisivat myös sen toisen rokotteen, Järvinen muistuttaa.

Ylen selvityksen mukaan kaikki Husin alueella viimeisen kuukauden aikana tehohoitoa saaneista potilaista ovat olleet sellaisia, joiden olisi pitänyt jo saada rokote, mutta jotka eivät ole ottaneet sitä.

Järvisellä ei ole asiasta ensikäden tietoa, mutta hän ei pidä ajatusta yhtään mahdottomana.

– Tehohoidon potilaiden määrä on ollut sen verran pieni, ettei meillä ole hirveän hyvää tilastoa siitä. Kaikki tieto puhuu sen puolesta, että rokote suojaa vaikealta taudilta.

Infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Husin alueella tehohoidon riski pienentyi kortisonihoitojen aloittamisen jälkeen. Tehohoitoon joutuneet potilaat ovat viime aikoina olleet yksittäistapauksia.

Järvisen mukaan sairaanhoitopiirin tilanne kuvastaa vahvasti sitä, että epidemia on rauhoittumassa. Kun Järvinen oli itse viimeksi töissä torstaina, Husin erikoissairaanhoitoon ei tullut yhtään uutta koronapotilasta.

Se on ylilääkärin mukaan merkki siitä, että tauti pyörii nyt niissä ikäryhmissä, joissa sairaanhoidon riski on pieni.

Yli 50-vuotiaiden tartuntamäärät Husin alueella ovat olleet matalia jo useamman viikon ajan ja nyt myös 40–50-vuotiaiden tartunnat ovat vähentyneet.

Hyvä tilanne kielii ylilääkärin mukaan rokotustehosta. Järvinen muistuttaa, että rokottautuminen on paras keino suojata sekä itseään että yhteiskuntaa.

– Tautihan ei ole maailmasta poistunut. Saksalainen virologi Christian Drosten arveli vastikään, että kaikki, jotka eivät ota rokotetta, tulevat ennemmin tai myöhemmin sairastumaan tautiin. Se on vain ajan kysymys, milloin sen saa.

– Rokotus on meidän jokaisen paras suoja. Kun suuri osa väestöstä on rokotettu kahteen otteeseen, on todennäköistä, että Suomessa voidaan elää kokolailla normaalia elämää, Järvinen summaa.