Koronarokotetut päätyvät sairaalaan selvästi rokottamattomia harvemmin.

Täyden rokotesuojan saaneet eivät ole Suomessa juuri tarvinneet tehohoitoa, selviää Ylen sairaanhoitopiireille tekemästä kyselystä. Siitä käy myös ilmi, että koronarokotetut päätyvät sairaalaan selvästi rokottamattomia harvemmin.

Kyselyn mukaan osastohoidossa on ollut ensimmäisen rokotteen saaneita, mutta hekään eivät ole tarvinneet tehohoitoa.

Ylilääkäri Tero Varpula kertoo Ylelle, että kaikki Husin alueella viimeisen kuukauden aikana tehohoitoa saaneista potilaista ovat olleet sellaisia, joiden olisi pitänyt jo saada rokote, mutta jotka eivät ole ottaneet sitä.

Rokotettujen henkilöiden on havaittu sairastavan koronaviruksen aiheuttama tauti lievempänä, mikäli he saavat tartunnan. Usein tartunta on oireeton.

Nykyiset käytössä olevat koronavirusrokotteet suojaavat myös uusilta virusvarianteilta, mutta joitain mutaatioita vastaan suojateho voi olla jonkin verran huonompi.

Esimerkiksi Pfizer-BioNTechin koronarokotteen on suojatehoksi alkuperäistä sars-cov-2-virusta vastaan on ilmoitettu 95 prosenttia.

BioNTechin mukaan rokote on tehokas myös Intian varianttia vastaan. Sitä vastaan rokote antaa 70–75 prosentin suojan.

Pfizerin rokotetta on testattu yli 30 virusvariantille, ja rokote on havaittu toimivaksi kaikkia testattuja virusvariantteja vastaan.