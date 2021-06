Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Onko kotisi kuin pätsi? Katso 4 vinkkiä, kuinka viilennät kotisi tehokkaasti tuulettimella

Helteet ovat tulleet Suomeen jäädäkseen. Monet ovat lämpimistä ilmoista innoissaan, mutta useilla on myös haasteita olla viihtyisästi kotosalla, jos sisällä on liian lämmin. Yllä olevalla videolla esitellään neljä vinkkiä, joilla kodin voi viilentää tehokkaasti tuulettimella. Video on tekstitetty. Videolla esitellään esimerkiksi tehokas kikka, jossa tuulettimen eteen asetetaan kylmäkalleja, kulhollinen jääpaloja tai märkä pyyhe.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Sulje