Poliisi aikoo tiedottaa asiasta aamupäivän aikana.

Aamuaurinko nousi Mannerheimintielle pystytetyn leirin ylle. Ympäristöliike Elokapinan eilen iltapäivällä alkanut mielenosoitus jatkui yön yli Eduskuntatalon tuntumassa. Liikkeen mukaan noin 120 mielenosoittajaa yöpyi paikan päällä.

Aamuseitsemän aikaan paikalla oli arviolta satakunta ihmistä. Mielenosoittajat pakkasivat makuualustojaan ja valmistautuvat tulevaan päivään.

Poliisi oli paikalla kahden partion voimin. Autot oli pysäköity poikittain mielenosoituksen molemmin puolin. Poliisin pääasiallisena tehtävänä näytti olevan liikenteenohjaus, joka sujui hyvin.

Poliisi on toistaiseksi keskittynyt liikenteenohjaukseen.

Paikan päällä yön viettänyt mielenosoittaja Topi-Matti Heikkola kertoi yön sujuneen ilman suurempia häiriöitä.

– Enemmistö palautteesta on ollut positiivista ja kannustavaa. Tuntuu, että ihmiset alkavat ymmärtää asian vakavuuden jollain tasolla.

Elokapina on ilmoittanut, että mielenosoitusta on tarkoitus jatkaa, kunnes hallitus vastaa liikkeen esittämiin vaatimuksiin. Heikkola itse kertoi olevansa valmis jatkamaan niin pitkään kun on tarpeen.

– Itse olen valmis jatkamaan.

Valtaosa paikalla olleista mielenosoittajista oli parikymppisiä, mutta joukkoon mahtui myös muutama vanhemman kaartin edustaja. Heistä yksi kertoi mielenosoituksen olevan viimeinen keino.

– Suren sitä, että olemme luisuneet yhteiskuntana siihen, että millekään asioille ei tehdä mitään ennen kuin valittamisen kautta. Se on melkein kaikissa asioissa, ja ilmasto on sellainen, joka koskee joka ikistä ihmistä tällä pallolla.

Joku soitti torvea, toinen näytti keskisormea. Suurin osa ohi kulkevista kanssaihmisistä piti kuitenkin mielipiteensä omana tietonaan.

Helsingin poliisi kertoi illalla arvioivansa tilanteen aamulla uudelleen, mikäli mielenosoittajat eivät edelleenkään suostu yhteistyöhön poliisin kanssa.

Helsingin poliisin yleisjohtaja komisario Timo Viipurin mukaan tilanne oli aamulla ennallaan.

– Mitään muutosta ei ole tullut, tilanne on täysin ennallaan. Poliisi tiedottaa asiasta tämän aamupäivän aikana.

Aamuseitsemään mennessä poistumiskäskyä ei ollut tullut. Kyltit olivat pystyssä, ja kukkaseppeleellä varustettu leijonalippu liehui.