Seppo Varjuksen kolumni: Juhannus on väärään aikaan – suolan suuri juhla katkaisee kesän turhaan

Miksi ei ole kuutta juhlaa tasaisesti kahden kuukauden välein: ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, viitonen ja kuutonen ja taas alusta, kirjoittaa Seppo Varjus.

Ikävään aikaan on juhannus. Keskellä kauneinta kesää.

Näin menee vuodenkierto: työ, loma, työ. Työtä on 11 kuukautta vuodessa, lomaa yksi. Juhannus katkaisee ikävästi loman.

Vuodenajoista ei ole niin väliä. Useimmat ovat kylmiä tai märkiä tai molempia. Kesällä on kuivaa ja lämmintä, paitsi jos on märkää ja kylmää, niin kuin usein on.

Pääsääntöisesti loma tekee kesän kivaksi. Miksi siis sijoittaa yksi vuoden suurista juhlista aikaan, jolloin kivaa olisi kumminkin?

Juhannuksen jälkeen seuraava suuri juhla on joulu puolen vuoden päästä. Vallitsee epätasapaino. Joulusta kuluu uuteen vuoteen viikko, uudesta vuodesta pääsiäiseen nelisen kuukautta, pääsiäistä vappuun vähän aikaa ja vapusta juhannukseen kaksi kuukautta.

Puoli vuotta on aivan juhlatonta.

Miksi ei ole kuutta juhlaa tasaisesti kahden kuukauden välein: ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, viitonen ja kuutonen ja taas alusta?

Siinä vasta vuodenkierto!

” Kokossa murheet palavat. Aamulla krapulassa ne palaavat.

Suomalaisten suurista juhlista joulu ja pääsiäinen ovat selvimmin kristillisiä. Pakannallista niihinkin on jäänyt. Keskiajalla katolinen kirkko ymppäsi yhteen kirkkojuhlat ja pakanoiden peijaiset, koska niitä olisi vietetty joka tapauksessa.

Kun uhrilehto kaadettiin, kirkon paikka katsottiin läheltä, sillä sinnehän ihmiset olivat tottuneet tulemaan.

Nykyään jouluna juhlitaan kulutusjuhlan apostolia Father Christmasia. Suomessa sentään on pakanallinen pukki, joulupukki.

Pääsiäinen on juhlista kristillisin ja synkin.

Uusi vuosi on puhdas kalenterijuhla vuoden pimeimpien päivien kunniaksi. On se aika ja sillä siisti. Pitää ampua raketteja, vaikka oikeasti ei pitäisi ampua raketteja, sillä ne pelottavat koiria ja puhkovat humalaisten silmiä.

Vapun liittää hengellisiin mielentiloihin enää katoavan työväen haikeus haihtuvaan aatteeseensa. Ullanlinnanmäellä sitä ei muistella.

Juhannus on rajatapaus. Vuoden pisimpien päivien pakanajuhlaan on kömpelösti yhdistetty Johannes Kastaja, vieraaksi jäänyt hahmo, sivuhenkilö toisten tarinassa.

Paremmin tunnetaan yhä juhannustaiat.

Juhannus on juhlista yhteisöllisimpiä. Vaikka oltaisiin keskenään mökillä, vilkuillaan vastarannan kokkoja, joita tosin ei saa helteellä sytyttää. Mutta tärkeintä tietää, että ne ovat siellä valmiina, toisten sielujen merkkitulina.

Juhannus on kansanjuhlien aikaa, juhlat juhannuksen suola. Juhannuksenahan syödään makkaraa, jossa on paljon suolaa. Se huuhdotaan alas juomilla, joissa on paljon alkoholia. Niinpä juhannuksena usein kuollaan.

Ei isoina juhlapäivinä pidäkään ajatella terveyttä liikaa. Epäterveellisiä ainesosia tarvitaan arjen kahleiden murtamiseen.

Kokkoa katsellessa arkipäivän murheet palavat sen mukana. Ne sitten palaavat seuraavana aamuna, kun pää on muutenkin kipeä.

Näillä mennään.