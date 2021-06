Helsingin tuleva pormestari Juhana Vartiainen esittelee visionsa: ”Minua eivät ekonomistit vedä höplästä”

Kolmessa Euroopan suurkaupungissa asunut kokoomuksen kansanedustaja ei pelkää olla eri mieltä ja haluaa tuoda seminaarihuoneen käytännöt kaupunginvaltuustoon.

”Everyone is welcome.”

Tätä lausahdusta Helsingin tuleva pormestari Juhana Vartiainen (kok) maistelee suussaan ja viittoo kesäistä Helsinkiä.

– Siihen olen törmännyt Lontoon kaduilla ja se on osuvasti sanottu. Se kuvastaa hienosti sitä, mitä unelmien suurkaupunkini parhaimmillaan on. Maailmankaupunki, jossa vallitsee kotoisa ja kaverillinen tunnelma, vaikka se on niin avoin ja osa globaalia maailmaa ja taloutta, Vartiainen maalailee.

Vartiainen on itsekin eräänlainen maailmankansalainen.

Hän on asunut Pariisissa, Lontoossa ja Tukholmassa. Siksi tuleva pormestari napsii tulevaisuuden Helsinkiin vaikutteita vähän sieltä täältä, suurkaupungeista elämänsä varrelta.

– Kasvoin osan lapsuudestani Pariisissa. Siellä ajateltiin liian pitkään, että kaupunki täytyy uhrata pelkästään yksityisautoilulle. Vasta viime vuosina on onneksi alettu luoda myös kävely- ja pyöräteitä, mikä on todella ollut myönteinen muutos Pariisissa. Helsingissä onneksi pidetään hyvänä sitä, että on ilmavuutta ja tilaa kävelylle ja pyöräilylle.

Hänet voikin usein nähdä viilettävän taitettavalla pyörällään pitkin Helsinkiä.

Siinä välissä kolmesta neljään tuntematonta ihmistä moikkaa Vartiaista. Ehkä vaihdetaan myös kuulumiset. Se on hänestä hirveän mukavaa.

Viimeksi Vartiainen on asunut Tukholmassa. Sieltä hän muutti Suomeen yhdeksän vuotta sitten, vuonna 2012.

Tukholmasta hän otti mukaansa opin siitä, miten suurkaupungin eri osat voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi.

– Tukholmassa näkyy hyvin se, miten on onnistuttu rosoisista ongelmista huolimatta yhdistämään pohjoismaisen kaupungin turvallisuus siihen, että kaupunki on iso ja äärettömän kirjava Manhattanin tapaan. Tukholma on eräänlainen pohjoismainen Manhattan.

Kaikille avoin, helposti saavutettava ja monimuotoinen. Muun muassa näitä asioita olisi siis tulevan pormestarin unelmien Helsinki.

– Kommunikoin kaikkien kanssa, enkä ylenkatso ketään, Vartiainen kaavailee syksyllä alkavaa pormestariuttaan.

Vuonna 2015 Vartiainen ilmoitti pyrkivänsä eduskuntaan yllättäen kokoomuksen ehdokkaana, vaikka oli aiemmin ollut Sdp:n jäsen 37 vuoden ajan.

Hän perusteli ratkaisuaan sillä, että pohjoismaissa hyvinvointivaltion ja markkinatalouden edistämisessä ovat parhaiten onnistuneet maltilliset oikeistopuolueet, vaikka hän edelleen uskoikin ”sosiaalidemokraattisiin arvoihin”.

Mikäli hiljattain pidettyihin kuntavaaleihin on uskominen, myös moni suomalainen uskoo tällä hetkellä kokoomukseen.

Kokoomus voitti kuntavaalit sekä valtakunnallisesti että Helsingissä. Vartiainen keräsi Helsingistä 13 898 ääntä ja oli puolueensa paras mies.

Puolueen kannatusprosentti oli Helsingissä 25,6 ja toiseksi sijoittui vihreät 19,8 prosentin kannatuksella.

Virallinen pormestarivalinta tehdään vasta elokuussa kaupunginvaltuustossa, mutta on silti käytännössä lähes selvää, että Vartiainen nousee pormestariksi.

Tulevan pormestarin voi usein nähdä viilettävän taitettavalla pyörällään pitkin Helsinkiä.

Mutta hapuiliko nyt 63-vuotiaan Vartiaisen katse jo nuorena Arkadianmäen suuntaan?

– No ei todellakaan, hän tuumaa heti.

– 1970-luvulla nuorena töölöläispoikana mietin pitkään, mitä haluaisin opiskella. Kokeilin vähän kaikkea. Opiskelin oikeustieteellisessä, luin filosofiaa, valtio-oppia, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Siihen aikaan oli helpompi opiskella monessa eri tiedekunnassa ja lopulta päädyin kansantaloustieteeseen.

Hän väitteli valtiotieteiden tohtoriksi kansantaloustieteestä vuonna 1992.

Sen jälkeen hän on toiminut muun muassa erikoistutkijana ja tutkimuskoordinaattorina Palkansaajien tutkimuslaitoksella, Ruotsissa kansantalouden tutkimuslaitoksen FIEF:n toimitusjohtajana ja Suomessa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimitusjohtajana.

Opiskelu toi Vartiaiselle valtavasti iloa. Hän pitää itsestään selvänä sitä, että opiskelutausta vaikuttaa hänen tapaansa katsoa maailmaa ja tehdä töitä.

– Taloustiede on hyvä lähtökohta yhteiskunnan ja talouden jäsentämiseen. Ajattelen, että pormestarina pystyn kokemukseni avulla itse arvioimaan monia kysymyksiä. Minua eivät ekonomistit vedä höplästä, hän nauraa.

– Olen todella loman tarpeessa. Yritän pitää heinäkuun lomaa, enkä pärjää, ellen saa levätä heinäkuuta.

Tuleva pormestari aikookin yrittää tuoda opiskeluajoilta tutun seminaarihuoneen käytännöt kaupunginvaltuustoon.

– Tutkimusmaailmassa ei pelätä erimielisyyksiä. Seminaarihuoneessa yksi esittää ajatuksen ja toinen opponoi häntä. Sitten keskustellaan, eikä olla peloissaan eriävistä mielipiteistä. Tähän kiteytyy minun tapani. Kommunikoin kaikkien kanssa, enkä ylenkatso ketään.

Haastatteluhetkellä Helsingissä on käynnissä elokapina-mielenosoitus. Mielenosoittajat ovat yöpyneet Mannerheimintiellä eduskuntatalon edustalla.

Vartiainen ottaa siemauksen kivennäisvedestä ja viittilöi seuraavaksi eduskuntatalon suuntaan.

– Diskuteeraus on minulle pormestarina hirveän tärkeää. Esimerkiksi tuolla on tuo elokapina-mielenosoitus. Keskustelin heidänkin kanssaan hetken aikaa, ennen kuin kiirehdin tänne.

Vartiainen huomauttaa, että esimerkiksi Ruotsissa on keskeistä, että kaikkia osapuolia kuullaan, eikä ongelmia lakaista maton alle.

– Ruotsalaiset sanovat, että kaikki päätökset pitää ankkuroida, förankra, niin että jokainen on voinut sanoa mielipiteensä. Kun se on tehty, tehdään päätöksiä. Se diskuteeraus, jolle Suomessa on naureskeltu, on kuitenkin edellytys jämäköiden päätösten tekemiselle. Aivan kaikki eivät välttämättä ole päätöksiin tyytyväisiä, mutta silti mennään eteenpäin.

Hänen näkemyksensä ovat jakaneet suomalaisten mielipiteitä. Esimerkiksi Twitterissä syntyy aika ajoin kärkästä keskustelua Vartiaisen päivityksistä tai kommenteista.

Valtavasta äänisaaliista huolimatta kaikki eivät Vartiaisesta pidä.

– Se on hyväksyttävä. Olisi silti hienoa, että voisimme eriävistä mielipiteistä huolimatta pystyä yhteistyöhön ja olla kavereita. Vastuullinen taloudenpito on minulle tärkeintä.

Kaikille avoin, helposti saavutettava ja monimuotoinen. Sellainen on tulevan pormestarin unelmien Helsinki.

Mielipiteitään Vartiainen on tuonut julki muun muassa Helsingin liikenteestä sekä Helsingin Etelärannan ja Malmin rakentamisesta.

Hän ei puhdistaisi Helsingin keskustaa yksityisautoista, eikä kannata tiemaksuja. Ainakaan vielä.

– Jos keskusta ruuhkautuu, niin sitten haetaan ratkaisuja ennakkoluulottomasti. Lontoon ja Tukholman kaltaisissa kaupungeissa, jotka ovat selvästi Helsinkiä suurempia, tiemaksut on voitu osoittaa hyödyllisiksi, ja niihin on oltu tyytyväisiä. Helsingissä ei kuitenkaan vielä ole sellaisia ruuhkia, että tiemaksuista olisi hyötyä.

Monipuolisuus on Vartiaisen visio: kaikelle pitää olla tilaa. Hänen ideaalikaupungissaan olisi Pariisin ja Lontoon kaltainen laaja metroverkosto.

– Olen puhunut varovasti sen puolesta, että selvitetään, olisiko jotain halvempia itä-länsi -suunnan maanalaisia vaihtoehtoja, koska keskustan itä-länsi -suuntainen liikenne autoilla on aika tukkoista. Joskus on ollut puhetta moottoritiemäisestä kadusta Helsingin alla.

Hän viittaa paljon kiisteltyyn keskustatunneliin, joka kuopattiin viime valtuustokaudella vihreiden, Sdp:n ja vasemmistoliiton enemmistöllä.

– Se on aika kallis, mutta haluaisin nähdä, onko olemassa halvempia vaihtoehtoja. Toivon, että on.

Osa Etelärannan näkymää avautuu pormestarille kaupungintalon parvekkeelta.

Kun Makasiinirannan ja Olympiarannan rakentaminen käynnistyy tulevaisuudessa, Kauppatorin ympäristön ilme muuttuu todennäköisesti dramaattisesti.

– Se on upeimpia käynnissä olevia hankkeita. Monissa eurooppalaisissa suurkaupungeissa rannoista muodostuu kaupunkien symboleja, kun ne rakennetaan hyvällä maulla. Aiemmin alue on ollut alihyödynnetty, kun siellä on ollut pelkästään parkkipaikkoja ja terminaaleja.

Alueelle on kaavailtu uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota, mutta se on todennäköisesti vain pieni osa alueelle nousevaa rakennusten kokonaisuutta.

– Käyn itsekin paljon museoissa ja Suomi on mielestäni designin ja arkkitehtuurin suurvalta. On oikeastaan aika hassua, että arkkitehtuuri- ja designmuseo ovat aiemmin olleet niille epäsopivissa tiloissa Kaartinkaupungissa ja Ullanlinnassa.

Vartiainen uskoo myös Malmin potentiaaliin.

– Malmin rakentamisen suhteen olennaiset päätökset on jo tehty. Sinne on hyväksytty kaksi asemakaavaa. Kun niitä koskevat valitukset on käsitelty, asemakaavat ovat jo toteuttamiskelpoisia. Tässä täytyy hyväksyä se, että kunnallisdemokratia on toiminut.

Rakentamishanketta on kritisoitu Helsingin kaupunginvaltuustossa vetoamalla muun muassa pienilmailuun. On esimerkiksi esitetty, että pienilmailun liikenneyhteys ja elinkeino täytyisi säilyttää, koska älykäs ilmailu kehittyy nopeammin kuin osattiin aavistaa.

Vartiainen vastaa kritiikkiin tiiviisti.

– Minusta ne jotka on kiinnostuneet pienilmailusta tekisivät nyt viisaasti, jos alkaisivat miettiä pienilmailulle joitain muita alueita, joita varmasti pääkaupunkiseudulta löytyy.

Hänen mielestään nimenomaan rakentamisella saavutetaan hänen unelmiensa Helsinki.

– Olen Helsingin kestävän kasvun kannattaja. Helsingin väkimäärä kasvaa ja vaurastuu ja tulee lisää elinkeinoja. Tämä ei perustu siihen, että poliittisten päättäjien pitäisi päättää, että Helsinki kasvaa. Helsinkiin vain on todella paljon tulijoita ja se pitää mahdollistaa jatkossakin. Toivon, että Helsingissä voisi asua 200 000 ihmistä enemmän vuosisadan puolivälissä.

10 kysymystä - ei perusteluja 1. Suosikkikatu Helsingissä? - Korkeavuorenkatu. 2. Suosikkijäätelö? - Sitruunasorbetti. 3. Suosikkijuoma? - Oolong-tee. 4. Suosikkieläin? - Lehmä. 5. Suosikkilaulaja tai -yhtye? - Matthias Goerne. 6. Suosikkikirja? - Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä. 7. Suosikkiruoka? - Tartarpihvi. 8. Suosikkielokuva? - Éric Rohmerin ohjaama Clairen polvi. 9. Suosikkivaate? - Raitapaita esimerkiksi Armor Luxilta. 10. Suosikkivuodenaika? - Syksy.

Vartiainen huokaa syvään ja kuulostelee kaupungin ääniä silmät kiinni. Hän kertoo odottavansa juhannusta.

– Olen todella loman tarpeessa. Yritän pitää heinäkuun lomaa, enkä pärjää, ellen saa levätä heinäkuuta.

Hiljattain kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti jäävänsä sairauslomalle, sillä hänelle tehtiin pallolaajennusleikkaus.

Vartiainen tietää, että poliitikon työ on stressaavaa ja omasta jaksamisesta täytyy pitää huoli. Aina se ei ole hänen mukaansa helppoa.

– Poliitikkona on jatkuvan huomion kohteena. Se on kivaa, mutta myös kuluttavaa. Lievitän stressiä ottamalla 15 minuutin päiväunet arkisin. Viikonloppuisin käyn pitkillä pyörä- tai sauvakävelylenkeillä. Toivon, että pian pääsee taas Radion sinfoniaorkesterin konserttiin, jonne meillä on vaimon kanssa kausikortti.

Kesälomaksi hän on vuokrannut auton.

– Tarkoitus on liikkua Keski-Suomessa Mäntän kuvataideviikoilla ja Viitasaarella Musiikin aika -festivaaleilla. Meillä on myös huvila Padasjoella, jossa aiomme käydä.

Juhannussuunnitelmatkin ovat selvät.

– Juhannus on minulle siirtymä kesälomaa kohden. Vietämme perinteen mukaisesti juhannusta vanhan ystäväni ja graduohjaajani huvilalla maaseudulla. Siellä syödään, lauletaan, juovutaan ja katsotaan valoisassa yössä taivaalle, Vartiainen hymyilee.