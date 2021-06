Kyy puri kahta ihmistä uimarannalla Kajaanissa – kaupunki varoittaa vaaran paikoista

Käärmeitä on nähty kajaanilaisilla rannoilla ennenkin, mutta puremia ei ole aiemmin tullut kaupungin tietoon.

Kajaanissa Kesäniemen uimarannalla kaksi ihmistä on saanut kyyn pureman parin viime viikon sisällä. Toinen tapauksista sattui viime viikolla ja toinen tiettävästi koulujen päättäjäisten aikaan.

Pureman saaneet olivat joutuneet käymään päivystyksessä, mutta mitään vakavia seuraamuksia ei kummallekaan ollut tullut, kertoo Kajaanin kaupungin liikuntapalveluvastaava Jari Rajala.

Kajaanin kaupunki on tiedottanut asiasta verkkosivuillaan ja kehottanut ihmisiä varovaisuuteen rannalla. Asiasta uutisoi ensin Kainuun Sanomat.

– Huomioi alueella liikkuessasi, mihin astut, tai pakkaa rantakassiin mukaan pitkävartiset kumisaappaat, kaupunki toivoo.

Rajala kertoo, ettei Kesäniemen uimarannalla ole aiempina vuosina kohdattu kyytä. Muutoin käärmeitä uimapaikoilla on kyllä aina ollut.

– Kajaanin ympäristössä on paljonkin kyykäärmeitä, Rajala sanoo.

Niitä tiedetään olevan sekä uimarannoilla että ulkoilualueilla.

Rajala kuvailee kesän normaaliksi toimenpiteeksi sitä, että kyitä on otettu kiinni ja siirretty kauemmas uimarannoilta. Etenkin maauimalassa tämä on ollut tavanomainen kesäinen operaatio.

– Se on aika normaalia kesäistä toimenpidettä joillakin uimapaikoilla. Aikaisempina vuosina asiaa on tehty vähin äänin, mutta nyt kun puremia on kerran tullut, olemme varoittaneet ihmisiä. Aiemmin on pidetty niin normaalina, että käärmeitä on, kun olemme niin lähellä luontoa, niin emme ole siitä sen enempää huudelleet.

Vielä huoltohenkilöstö ei ole tavannut käärmettä Kesäniemen rannalla, joten käärmeitä ei ole myöskään siirretty.

Toinen toimenpide on se, että kaupunki on raivannut Kesäniemen uimarannalla pusikkoja alueilta, joista veteen mennään sekä niiden vierestä. Rajala kertoo, että uimaranta sijaitsee metsien välittömässä läheisyydessä.

Lisäksi uimarannan nurmikko on leikattu ja terassien alustat tarkistettu.

Oletuksena on, että kyyt saattavatkin piileksiä rannan läheisissä metsiköissä sekä rannalla olevien terassien ja laiturien alla. Näiden paikkojen läheisyydessä kannattaa siis noudattaa varovaisuutta.

– Emme tietenkään tiedä, missä ne siellä piileskelevät, mutta yksi mahdollisuus ovat laiturialueet maan puolella. Sitten, kun ihmiset työntävät roskia terassien ja laiturien raoista sinne alle, kyyn saaliseläimet viihtyvät siellä. Sehän voi sitten kuivalla ja kuumalla kelillä houkutella myöskin näitä kyitä saalistamaan.

– Sellainen epäilys meillä on. Mutta tietenkään niitä terasseja ei kannata ruveta purkamaan sieltä.

Rajala toteaa, ettei kyiden pitäisi aiheuttaa mitään erityisempää pelkoa ihmisille, vaikka asiasta onkin nyt tiedotettu.

– Kun meillä on avoimet hiekka-alueet, ihminen kyllä näkee kyyn helposti, ja eihän se varsinaisesti ihmistä kohti tule. Kyllä se menee eri suuntaan. Nämä molemmat tapaukset, jotka ovat tiedossa, ovat tapahtuneet laiturin juurella.

– Että ei muuta kuin uimaan vaan. Toivomme, että ihmiset perehtyvät uimarantojen sääntöihin ja käyttäytyvät siellä turvallisesti.

Sitä paitsi Rajala uskoo, että hälyn lisääntyessä kyyt lähtevät kauemmas.

– Luulen, että kun säät lämpiävät ja ihmisiä alkaa olla rannoilla enemmän, tärinä ja häly karkottavat kyitä pois.

Myös esimerkiksi Vaasassa käärmeiden epäiltiin purreen ihmisiä uimarannalla. Isolahden uimarannalla viime viikolla useat lapset saivat uidessaan jalkoihinsa parillisia jälkiä.

Sen sijaan Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen tutkija Jarmo Saarikivi kertoi IS:lle, että kuvan perusteella hän ei usko käärmeen purreen Vaasan uimarannalla.

Kyyn puremassa puremarajat ovat keskimäärin 3–4 millimetrin etäisyydellä toisistaan. Kyy voi purra sekä vedessä että maalla.

Etenkin lasten ja vanhusten tulisi aina käydä sairaalassa tarkastettavana, jos epäillään kyyn puremaa. Varovaisuus ei tee pahaa aikuisillekaan.

– Kyllä normaalin työikäisenkin kannattaa näyttää se lääkärille. Ainakin kannattaa varmistaa se, että jäykkäkouristusrokotus on voimassa, se on minimi, Ilta-Sanomien aiemmin haastattelema anestesiologian erikoislääkäri ja Turun yliopistollisen keskussairaalan dosentti Markku Taittonen kertoi.

Ohjeet ensiapuun löytyvät esimerkiksi Terveyskirjastosta.